Makine öğrenimi gelecek yılın teknolojisi olacak!

İnternet’ten bu yana nasıl yaşadığımızı ve nasıl çalıştığımızı en fazla değiştiren teknoloji olan makine öğrenimi, 2018’i tanımlayan bir teknoloji olacak

Bunun sebebini anlamak içinse öncelikle robotların ‘işlerimizi çalacağı’ ile ilgili sansasyonel hikayelere aldırış etmemeliyiz. Hayatı kolaylaştırmak amacıyla bulunan yenilikler ve aletlerin kullanımı, tarım ve sanayi devrimlerinden bu yana tarih boyunca ilerlemenin bir işareti olarak görülmüştür. Bugünse veri devrimindeyiz ve ilerledikçe insanların üstlendiği rollerin bazıları değişecek ancak bu ilerleme de her zaman yeni işler, yeni iş modelleri ve tamamen yeni sektörler yaratacak. Bizi kullanışsız yapmaktan ziyade makine öğrenimi insanlığı büyütecek ve daha verimli olmamızı sağlayacak.

Telefonlarımızdaki, arabalarımızdaki ve evlerimizdeki yazılımlardan işte kullandığımız yazılımlara dek makine öğrenimi zaten tamamen etrafımızda ve bizim bilgilere erişmemize yardımcı olarak daha iyi ve daha bilgili kararları daha hızlı bir şekilde almamızı sağlıyor.

Gartner’a göre 2020’ye dek yapay zeka teknolojileri “hemen hemen her yeni yazılım ürününde” var olacak ve bu nedenle yazılım tedarikçileri için önemli ve heyecan verici bir karar anında ve bu tedarikçilerden ürün satın alan işletmeler için de önemli bir kavşak noktasındayız.

Medya nedeniyle herkes kafalarını robotlara ve sürücüsüz araçlara çevirmiş olsa da ve bunlar kesinlikle önümüzdeki yıllarda gelişim yaşanacak önemli alanlar arasında olsa da makine öğrenimi şimdiden çevremizdeki dünyayı önemli şekilde değiştirmeye başladı bile. Karar verme süresini önemli ölçüde azaltabilmesi ve karar vermedeki etkinliğimizi arttırabilmesi sürücüsüz araçlardan daha az ilgi çekiyor olsa da makine öğrenimini, yeni bir çağı tanımlayacak teknoloji haline getirecek olan da bu.





Makine öğreniminin gücünü kontrolü altına alan kuruluşlar, makine öğreniminin sağladığı hızlı ve verimli karar verme yetkinlikleri sayesinde rekabette hızla öne geçecekler ve hiçbir işletme, aksi şekilde hareket etmesi halinde geride kalacağından arkasına yaslanıp bu durumu seyretmekle yetinemeyecek.

Makine öğreniminin benimsenmesi, bulut bilişimin büyümesiyle de paralel ilerlemektedir. Bulut uygulamalarının, platformlarının ve altyapısının sorunsuz entegrasyonu, makine öğreniminin büyümesi ve etkinliği açısından önemlidir, bunun sebebi de makine öğrenimini şimdiye kadar görülmemiş büyüklükteki veri havuzlarına açması, veri silolarını ayrıntılandırması ve hem kuruluş hem de kuruluşun ağları çapındaki verilere erişim imkanı sağlamasıdır.

Makine öğreniminden kuruluş bünyesindeki belirli bölümlerde faydalanmaya çalışmak karanlık bir odada bitki yetiştirmeye çalışmaya benzer. Makine öğrenimini yönlendiren algoritmalar için veriye ihtiyaç vardır, hem de olabildiğince çok kaynaktan elde edilebilecek olabildiğince çok veriye. Makine öğrenimi verilerden ne kadar çok beslendikçe o kadar akıllı hale gelir ve karar verme potansiyeli de o kadar artar.

Bulut teknolojilerinin zamanla olgunlaşması ve gittikçe daha fazla benimsenir bir hal alması da 2018 yılının makine öğrenimi için neden önemli bir yıl olacağının sebepleri arasındadır. Bulut günümüzde hemen hemen her işletmenin BT stratejisinin ayrılmaz bir parçasıdır ve işletmelerin verilerinden değer elde edebilme yetkinliklerini ve dijital dönüşümlerini yönlendirmektedir.

Nasıl dijital dönüşümde bulunacak zenginlikleri bize vaat eden büyük veriler ve dijital dönüşümün temel taşlarını sağlayan da bulut bilişimse, makine öğrenimi de bu zenginlikleri ortaya çıkartacak olan, kelimenin gerçek anlamıyla otomatik, ilk araçtır.

Tüm bunlar açısından en önemli olansa stratejidir. Makine öğreniminden en iyi şekilde faydalanmanın anahtarı, kısa süreli bir ‘başarı etkeni’ sunmaktan ziyade işletme bünyesindeki fonksiyonları ve kritik süreçleri temelinden dönüştüren ve uzun vadeli bir stratejik değer sağlayan uygulamaları geliştirmektir.

Doğru ve öngörülebilir tahminler oluşturmak için gereken sürenin kısaltılmasının sadece bir işletmenin verimli bir şekilde planlama yapabilmesi, bütçesini ve kaynaklarını kullanabilmesi üzerinde önemli bir etkisi yoktur, bütün bunlar bir araya geldiğinde herhangi bir şirketin ciddi bir finansal büyüme elde etmesinde de önemli rol oynar.

Makine öğreniminin güzelliği, kullanımının neredeyse sınırsız olmasıdır. Verileri hızlıca analiz etmede ve verilerden bilgi edinmede bir değer elde edilen her noktada makine öğreniminin oynayacağı bir rol vardır. Büyük çaplı veri kümelerindeki trendleri ve anormallikleri belirlemede ise klinik araştırmalardan uyumluluk ve güvenliğe kadar her noktada dönüştürücü bir etkiye sahip olabilmektedir.

Günümüzde ise makine öğrenimi, müşteri hizmetlerinde bir devrim yapıyor.

Müşteriyle yüzyüze olunan hemen her sektörde müşterilerin sorduğu birçok soru aslında çok sınırlı sayıdaki kategoriye ait. Bunların birçoğu kolay tahmin edilebilir ve müşterilere doğru cevap verebilmek için verileri arındırıp analiz edebilen makine öğrenimi ile desteklenmiş sohbet robotları ile cevaplandırılabilir niteliktedir. Bu da hem bekleme sürelerini hem de müşterilerin hayal kırıklıklarını azaltmakta ve işletmeleri daha verimli bir hale getirmektedir. Ayrıca müşteri temsilcilerinin iş yükünü azaltarak daha benzersiz nitelikte olan ve insan müdahalesini gerektiren sınırlı sayıdaki şikayetle ilgilenmelerine de yardımcı olmaktadır.

Bu son örnek, muhtemelen makine öğreniminin insanların çalışma şekillerini nasıl destekleyeceğine dair verilebilecek en belirgin nitelikteki örneklerden biridir. Makine öğrenimi, tamamen insanların yerine geçmeyecek, ancak insanların yaptıkları işleri daha iyi yapabilmesini sağlayacaktır.

Makine öğrenimiyle ilgili bir risk varsa o da makine öğrenimini göz ardı etmektir. 2018, işletmelerin, daha henüz başlamadılarsa, makine öğreniminin sunduğu değeri keşfetmeye ve ortaya çıkartmaya kendilerini adayacakları yıl olmalıdır.