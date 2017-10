Makarna pişirmekle ilgili yanlış bildiğiniz 10 şey

Peki makarna pişirmeyle ilgili doğru bilinen yanlışlardan ne kadar haberdarsınız? İşte muhtemelen sizin de birkaçını uyguladığınız "makarna efsaneleri"...

1- Haşlanmış makarnayı duvara atın. Yapışırsa tam kıvamında pişmiştir

Maalesef hayır. Makarnanın duvara yapışması yüzeyindeki nişastanın bir nevi yapıştırıcı vazifesi görmesiyle alakalıdır. Gereğinden fazla da pişirseniz, az da pişirseniz o makarna o duvara yapışacaktır. Makarnanızın kıvamını anlamak için yapabileceğiniz en iyi şey ise tadına bakmaktır.

2- Makarna suyuna atılan tuz, daha hızlı kaynamasını sağlar

Tam aksine, suya atılan tuz kaynama noktasını yükselterek suyunuzun daha geç kaynamasına neden olur. Ancak tuzlu su kaynadığında sıcaklığı tuzsuz sudan daha yüksek olacağından makarnalarınız daha çabuk pişecektir.

3- Makarna yapışmasın diye süzdükten sonra soğuk suyla yıkamak gerekir

Makarnayı soğuk suyla yıkamak, hızla soğumasını sağlamak dışında pek işe yaramaz. Üstelik yıkadığınızda yüzeyindeki nişastadan katman kaybolacak ve sosun makarnanıza yapışması zorlaşacak. Ancak soğuk makarna salatası yapacaksanız işler değişiyor. O zaman makarnanızın diri kalması ve diğer malzemelere yapışmasını önlemek için sudan geçirmeniz iyi olur.

4- Makarnayı haşlarken suyuna biraz sıvı yağ damlatmak yapışmasını önler

Açıkçası bu konuda dünyaca ünlü şefler bile anlaşabilmiş değiller. Örneğin Fabio Viviani bunun israftan başka bir şey olmadığını yapışmasını önlemek için makarnayı karıştırmak gerektiğini söylüyor. Gordon Ramsay ise suya yağ katmanın en büyük savunucularından biri.

5- Makarnayı tencereye koymadan önce ikiye kırarsanız daha çabuk pişer

Burada kasıt çubuk şeklindeki makarnalar elbette. Çubuk makarnayı pişirmeden önce ikiye kırarsanız tencereye daha rahat sığacaktır, evet, ancak bunun pişme süresi üzerinde hiçbir etkisi yok. Çünkü makarnanın pişme süresini çubuğun çapı belirliyor. Ne kadar kalın o kadar uzun.

6- Makarnayı pişirme süreci boyunca su sürekli fokur fokur kaynamalı

Şart değil. Hatta mutfakta enerji tüketimini azaltma konusundaki Cooking Green: Reducing Your Carbon Footprint in the Kitchen isimli kitabıyla ünlü Kate Heyhoe'ya göre, makarnayı iki dakika kaynar suda tutup sonra altını kapattıktan sonra suyun sıcaklığıyla pişmeye bırakabiliriz. Denemeye değer...

7- Haşlanırken kapak kapatmak makarnanın dokusunu bozar

Yine tamamen yanlış bir makarna efsanesi... Makarna haşlanırken tencerenin kapağını kapatmanın yaratacağı en büyük tehlike, taşması olabilir. Öte yandan suyun ilk kaynama sürecinde kapağı kapatırsanız, suyunuz atmosfer basıncının düşmesi sayesinde birkaç dakika daha hızlı kaynar. (Lisedeki fizik derslerini hatırlayanlar burada mı?)

8- Lazanya yaparken makarna katmanlarını iyice haşlamanız gerekir

Eğer sulu bir sos kullanacaksanız, makarnaları hiç haşlamadan bile tepsiye dizebilirsiniz. Sostaki sıvı fırınlama sürecinde makarnanızı da pişirecek ve mükemmel bir al dente kıvamına getirecek.

9- Makarnayı suyu tamamen akana kadar süzmek gerekir

Tam aksine makarnayı süzerken biraz sulu bırakmak gerekir. Özellikle de sonrasında sosla karıştıracaksanız. Zira makarna suyundaki nişasta sayesinde hem sosun kıvamı artar hem de sosla makarnanın bağlanması kolaylaşır.

10- 100 gram çiğ makarnayı pişirdiğinizde de 100 gram makarna elde edersiniz

Etmezsiniz. Bu durum makarnanın şekline göre değişiklik gösteriyor çünkü makarna yüzey alanı genişledikçe daha fazla su tutuyor. Eğer kalabalık bir grup için makarna yapıyorsanız en iyisi çubuk makarna kullanmak.