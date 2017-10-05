'Makamı boşalt deyince niye yadırganıyor'

BU YOLLARI DENEMEK İSTEMİYORUZ

“(İstifa tartışmaları) Biz sıradan bir siyasi parti değiliz. Bizim siyasi partimiz, aynı zamanda bir davadır. Bu davaya inanmış, gönül vermiş olanlar, gerektiğinde genel merkeze gelir istifasını teklif eder, ondan sonra da bir başka arkadaşla yola devam edilebilir. Tabii bunları farklı yere çekme gayretine girenler de oluyor. Tabii partideki görevleri, partinin üst yönetimi, gerektiğinde istifasını istemeden de alabilir. Belediyelerdeki durum farklı. Onun iki yöntemi vardır: Partiden ihraç veya görevi ihmal veya kötüye kullanmaktan dolayı yapılabilir. Tabii ki biz bu yolları denemek istemiyoruz.



Eğer illerde, ilçelerde bu tür sıkıntılar varsa, teşkilattan sorumlu genel başkan yardımcımız çağırır görüşür kendileriyle; iyi niyetle mesele çözülür. Ama olay belediye olduğu zaman farklı. Ama orada da görüşmek suretiyle gelinen nokta budur denilebilir; ilgili başkana, istifa suretiyle o makamı boşaltmanın kendisini de bizi de sıkıntıya düşürmeyeceği anlatılabilir. Bir makama getirilirken her şey iyi güzel, ama benim metal yorgunluğu olarak dediğim durumlarda makamın boşaltılmasının istenilmesi niye yadırganıyor?



PARTİNİN ŞEREFİ HERKESİN ÖNÜNDE

Kaldı ki istifa ya da görevden ayrılma sorun olarak görülmemelidir. Birçok arkadaşımız daha önce görevlerini bırakmışlar, sonra başka görevler almışlardır. Ama dava olarak görmez de, hasbi değil hesabi davranırsan; ‘Benim şanım, şerefim var’ dersen; kusura bakma ama partinin şerefi, herkesin şerefinin, şanının çok daha önündedir.



(Bu kategoride olan belediyeler belirlendi mi?) Hayır, öyle bir şey olmaz. Biz olduğu zaman, bazı şeyler önümüze geldiği zaman, ona göre değerlendirmemizi yapıyoruz. Allah göstermesin çok daha kötü şeyler de olabilir. Kaldı ki 2019’un martında yerel seçimler yapılacak. Biz hazırlıkları yaparak girmek durumundayız. Kaldı ki sadece bizim partimizle değil diğer siyasi partilerle ilgili de İçişleri Bakanlığımıza şikâyetler geliyor.



(Meral Akşener’in partisi) Daha partisini bile kuramamış kişileri gündeme getirmenin anlamı yok.



(Rusya Devlet Başkanı Putin’in ‘Vanaların kapatılmasına karşıyız’ açıklaması) Sayın Putin yükselmesini istemiyor mu petrol fiyatlarının? O latife yapmıştır. Kararı bizler vereceğiz. Türkiye, İran ve Irak merkezi yönetimi.”

TÜRK BANKALARI İRAN'DA ŞUBE AÇACAK

Erdoğan, “Bizim Merkez Bankası ile İran Merkez Bankası’nın koordinesinde bankalarımızın İran’da şube açmaları hususu var. Bizim bankalarımızın maalesef İran’da şubeleri yok. Bunun üzerinde ısrarla durduk” dedi.



Erdoğan, İran dönüşü uçakta yaptığı açıklamada İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile görüşmeleri ve imzalanan anlaşmalara ilişkin özetle şu mesajları verdi: “İran ile dört anlaşma imzaladık. Bunların birincisi, Gümrük ve Ticaret Bakanlığımız ile İran Maliye Bakanlığı arasındaki mutabakat zaptıdır. İkincisi, Merkez Bankamız ile İran Merkez Bankası arasındaki mutabakat zaptı. Buradaki hedefimiz yerli paraya geçmek. Yerli paraya geçmek suretiyle, alışverişlerimizi Türk Lirası ve İran dinarıyla yapalım, böylece piyasalarımızı dolar baskısından kur baskısından kurtaralım istiyoruz. Bir diğer konu da bizim Merkez Bankası ile İran Merkez Bankası’nın koordinesinde bankalarımızın İran’da şube açmaları hususudur. Bizim bankalarımızın maalesef İran’da şubeleri yok. Bunun üzerinde ısrarla durduk. Üçüncü anlaşma, TRT ile İran yayın kurumu arasındaki mutabakat zaptıdır. Bu konuda gerek İran’ın gerekse bizim imkanlarımızın takas yoluyla işbirliğinin geliştirilmesi sözkonusu. Dördüncüsü Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü ile İran’ın Milli Kütüphanesi ve arşivler arasında işbirliği programı. Bunun da adımını atma kararı aldı.



BEDELİNİ ÖDEMEK DURUMUNDA KALACAKLAR

(Kuzey Irak’taki referandum) Bu referandumun sarhoşluğu içerisinde olan IKBY, ne yaptığının, nasıl adım attığının farkında değil. Bu tür dönemlerin, şüphesiz faturaları da olur. Öyle rastgele ben yaptım oldu mantığı ile bu iş yürümez. Biz İran ve Türkiye olarak Irak merkezi yönetimiyle de koordineli olarak bu ilişkileri yürüteceğiz.



HENÜZ YUMUŞAMA SİNYALİ ALMADIK

Burada, netice olayının asla onun lehine sonuçlanmasını düşünemeyiz, kabullenemeyiz. Biz Irak’ın toprak bütünlüğü korunsun, buna saygı gösterilsin istiyoruz. O referanduma kapıyı açanlar, olacakların bedelini de elbette ödemek durumunda kalacaklardır.



Netice, Barzani ve avanesi bu işten vazgeçecekler. Zaten yaptıkları işin hiçbir hukuki zemini yok. Uluslararası hukuka zaten aykırı. Bunun federal parlamentodan onay alamayacağı da zaten kesin. Hani meşhur bir söz vardır ya: Makaram sarı bağlar kız söyler gelin oynar. Bunların hali bu. Biz yol haritamıza devam edeceğiz.



(Kuzey Irak’tan bir yumuşama sinyali alıyor musunuz?) Henüz öyle bir şey almadık.



(Alt seviyede de olsa IKBY ile bir temas var mı?) Şimdi bizim o tür bir temas gayretimiz yanlış olur.



REFERANDUMU İPTAL EDECEK

(Onlardan bir temas talebi var mı?) Onlardan talebin hangi seviyede geleceği önemli.



(Barzani) Çekilecek bu işten. Referandumu iptal edecek. Zaten yapılan işin bir geçerliliği de yok. IKBY’nin yaptığı işe İsrail dışında kimseden destek bile yok. Dolayısıyla kendisinin bu işi bitirmesi lazım, başka çaresi yok. Aksi halde, belli bir takvim içerisinde adımları atmak durumunda kalacağız.



AYNISI KUZEY IRAK İÇİN DE GEÇERLİ

(Suriye) Önümüzdeki günlerde ilgili birimlerimizin nasıl adımlar attığını göreceksiniz. Çatışmasızlık bölgesinin sınırları konusunda, içeride ve dışarıda görev paylaşımı yapıldı. Dışarıyı Rusya, içeriyi Türkiye güvence altına alacak. TSK, İdlib sınırları içinde, Rusya Silahlı Kuvvetleri sınırların dışında görev yapacak. Güneyimizde bir terör koridoru oluşturmayacağız. Bunun ilki Suriye’nin kuzeyi. Bunu biz ABD’ye de söyledik. Sayın Trump’la açık konuştuk. “Güneyimizde öyle bir şey olursa kesin müdahale ederiz” dedik. Şu anda aynı şey Kuzey Irak için de geçerlidir. Dolayısıyla aklını başına alıp bu sevdadan vazgeçecek. Kerkük çok hassas. Orada hiç kimse, ‘Burası benimdir’ havasına giremez. Irak, İran’la görüşmelerimiz sürüyor. Atılması gereken adımlar neyse atılacak. Kerkük için de Musul için de atacağız. Biz şu anda mevcut sınırların korunması gayreti içindeyiz. Bizim başkalarının toprağında gözümüz yoktur. Biz bu ülkelerin toprak bütünlüğünün korunmasından yanayız.