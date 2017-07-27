Makam aracı tartışması

CHP İstanbul milletvekili Barış Yarkadaş, TBMM Başkanı İsmail Kahraman’a alınan marka yeni makam aracının 1 milyon 700 bin Euro değerinde olduğunu ileri sürdüğü Mercedes’in fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Barış Yarkadaş fotoğrafın altına "AKP lüksten vazgeçemiyor. İşte servet ödenen Alman marka zırhlı Mercedes bu" diye yazdı.

KAHRAMAN DÜN AKŞAM YANIT VERDİ

Meclis Başkanı İsmail Kahraman, CHP’li Barış Yarkadaş’ın TBMM bütçesinden 5 milyon lira değerinde makam aracı aldırdığı iddialarına dün akşam yanıt verdi. Kahraman, "Buna dair açıklama yapılacak böyle bir şey yok. Nasıl yok? Çünkü Başbakanlığın verdiği bu tip makam araçları vardır. Böyle bir fiyat çok uçuk. Öyle bir fiyatı yok. Gündem değiştirmek gibi bir haber olarak görüyorum. Rutin hadiseler bunlar" dedi.

GENEL KURULDA TARTIŞMA YAŞANMIŞTI

Meclis'te Barış Yarkadaş, "Sayın Başkan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İsmail Kahraman bugün yaptığım bir açıklamayı yanıtlamış. İsmail Kahraman'ın 5 milyon TL'ye içi ambulans gibi döşenmiş bir Mercedes aldığını duyurmuştum. İsmail Kahraman "Evet, aracı aldık ama o fiyatta değil." diyor. Yalnız, Mercedes'in resmî İnternet sitesinde Sayın İsmail Kahraman'ın aldığı aracın 1 milyon 700 bin euro olduğuna dair bilgi var. Bunu kamuoyuyla paylaşmak istiyorum" demişti.

Yarkadaş'a "Sayın Yarkadaş, bir saniyenizi alacağım çünkü ben şu anda Meclis Başkanına vekâleten buradayım ve Sayın Meclis Başkanımızın yapmış olduğu açıklama var, bu açıklama bugün itibarıyla da zannediyorum bütün basın yayın kuruluşlarında yer almıştır: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığınca dört senedir kullanılmakta olan makam aracında sık sık ortaya çıkan arızalar nedeniyle Başbakanlık tarafından bir başka araç makamın kullanımı için tahsis edilmiştir. Yeni makam aracının hayalî bir kullanım için donatıldığı ve bunun için yüksek meblağların harcandığı ifadeleri gerçek dışıdır. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına tahsis edilen tüm araçlar mevzuata uygun olarak kullanılmaktadır" yanıtı gelmişti.