Maiziere’ye partisi bile karşı çıktı!

AŞAĞI Saksonya Eyaleti’nde bugün yapılacak yerel seçimler öncesi konuşan Bakan Maiziere, Almanya’nın bazı bölgelerinde Müslümanların dini bayramlarının tatil kabul edilmesine açık olduğunu söyledi. Maiziere, Almanya’nın Katolik bölgelerinde Azizler Günü’nün tatil olmasını örnek göstererek, Müslümanların yoğun olarak yaşadığı bölgelerde benzer bir uygulamaya gidilebileceğini belirtti.

Yerel regionalwolfsburg.de radyosunda yayınlanan röportajında Maiziere, Almanya’nın resmi tatillerinin çoğunun Hıristiyanlık kaynaklı olduğunu ve bu şekilde kalması gerektiğini de söyledi.

BOSBACH: BU FARKLI BİR KONU

Bakan Maiziere’nin açıklamalarına ilk tepki kendi partisi Hristiyan Demokratlardan (CDU) geldi. CDU’nun kıdemli üyelerinden Wolfgang Bosbach, Bild gazetesine yaptığı açıklamada Almanya’daki herkesin istediği dini bayramı kutlayabilmesi gerektiğini belirtti ancak “Hıristiyanlık kaynaklı olmayan dini bayramların devlet tarafından resmi tatil ilan edilip edilmemesi tamamen farklı bir konu” dedi.

DOBRINDT: KABUL ETMEYİ DÜŞÜNMÜYORUZ

CDU’nun kardeş partisi CSU’nun önde gelen üyelerinden Alexander Dobrindt de Almanya’nın Hıristiyan kökeninin tartışılamaz olduğunu söyleyerek “Müslümanların bayramlarını tatil kabul etmeyi düşünmüyoruz” dedi.

Almanya’da yaklaşık 3 milyon Türkiye kökenli olmak üzere 4 milyon kadar Müslüman’ın yaşadığı tahmin ediliyor. Son iki yılda ülkenin kabul ettiği 1 milyondan fazla mültecinin tamamına yakını Müslüman.