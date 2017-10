Mahzende demlenmiş şarkılar

Arabeskin çınarlarından Müslüm Gürses’in en önemli özelliği, ait olduğu düşünülen bölgede tutulamamış ve popa da, hem de layıkıyla giriş-çıkış yapmış olmasıdır. Mühim olan şarkı söylemekti onun için ve her türlü şarkıyı söylerim iddiasındaydı. Yaptı da; hem de mükemmelen. ‘Mahzendeki Şarkılar’ 90’ların ikinci yarısında kaydedilmiş. Ama ilk defa yayımlanıyor. Albümün yapımcısı Elenor, bu albümü piyasaya sunmayıp saklamaya karar vermiş. Sebebi de şu: O sıralarda çok fazla Müslüm Gürses albümü satıştaymış. Firma, bu karışıklıkta bu albümün kendisini gösteremeyeceğini düşünmüş ve gününün gelmesini beklemiş. O gün de gelmiş işte; albüm (mahzenden değil ama) arşivden çıkarıldı.





KLİP SAHNELERİYLE CANLANDIRMA

Albümde 10 şarkının tamamı ‘Müslüm Baba’ diye anılagelmiş sanatçının, o hayatın binbir badiresinden geçerek kendini bulmuş ses ve söyleyiş tarzını yansıtıyor. Albümün kaydı sırasında daha ne Asya, ne Teoman ne de Kenan Doğulu şarkısı seslendirmişti. Murathan Mungan’la yapacağı o ayrıksı işbirliğinin işaretleri de yoktu ortada. En klasik, en bilinen Müslüm Gürses var ‘Mahzendeki Şarkılar’da. Bu albüm, sanatçının bilinmiş ve sevilmiş tarzının saf örneklerinden biri. Albümü açan şarkı ‘Dargınım’a ilginç bir klip de çekildi. Eski kliplerden, yeni şarkıyla uyum sağlayacak bazı sahneler ayıklandı ve klip böyle oluşturuldu. Teknolojinin, stüdyo ve montaj işlerine getirdiği kolaylık ve bereket sebebiyle yapılabildi bu. Klip, dijital çağın bir hediyesi ama aslında gerçek şu: Müslüm Gürses hâlâ bizimle.

AVM’LERDE MÜZİK

Son 10-15 yılın en kıymetli mekanları haline geldi AVM’ler. Zamanımızın büyük bir kısmını buralarda geçirir olduk. Popüler kültür de buralarda yükselir, hatta taşar oldu. Her birinde çok salonlu sinema kompleksleri, başta D&R olmak üzere kitapçılar/plakçılar zaten mevcut. Bunların yanında, bir kısım AVM müziği daha fazla ciddiye alıyor, daha fazla yer veriyor. Kanyon, Trump, Mall Of İstanbul ve Zorlu, bunların başında geliyor.

Kanyon’da dün başlayan ve bugün ile yarın da sürecek ‘Kanyon’da Her Yer Müzik’, müziği AVM’lerin vazgeçilmezi haline getirmeye çalışan eğilimin en güzel örneklerinden biri. Muazzam bir programı var. Başta Mehmet Güreli, Can Bonomo, Yasemin Mori ve Melis Danişmend gibi hem popüler hem de ayrıksı isimler yer alıyor programda. Önder Focan, Sibel Köse ve Kağan Yıldız gibi, caz müziğimizin önde gelen çok kıymetli sanatçıları da. Bugün ya da yarın, belki de her iki gün, birkaç saatinizi bu konserlere ayırabilirsiniz. Ruh temizliği için eşsiz bir fırsat.