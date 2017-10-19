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    Mahmut Tanal, Meclis kürsüsünde çorabını çıkardı

    Rıza ÖZEL / ANKARA
    19.10.2017 - 22:09 | Son Güncelleme:

    Meclis Genel Kurulu’nda nüfus hizmetleri kanun tasarısının görüşmeleri sırasında kürsüye çıkan CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Silivri’de görülen Ergenekon davalarında aldığı yarayı göstermek için çorabını çıkardı.

    Mahmut Tanal, Meclis kürsüsünde çorabını çıkardıMüftülere nikâh yetkisinin verilmesinin bir FETÖ projesi olduğunu söyleyen Tanal, “FETÖ'nün Abant'ta toplantıları yapılırdı. İkinci toplantısında tebliğ konusu ‘Din, laiklik ve İslam ilişkisi’, ‘Din, laiklik ve İslam ilişkisi.’ Sayfa 91'in son paragrafı: ‘Müftüler de devlet memurudur. Müftülere evlendirme yetkisinin verilmesi dinimizin gereğidir.’ Yıl 1998 Fazilet o dönem ikiye ayrıldı, kapandıktan sonra AK Parti ve Saadet Partisi. Bu AK Parti'nin projesi değil, bu proje FETÖ'nün projesi” dedi.

    Mahmut Tanal, Meclis kürsüsünde çorabını çıkardı

    İktidar vekillerinin itirazları üzerine tekrar kürsüye çıkan Tanal bu kez konuşmasını yaparken çorabını çıkardı ve sol ayak bileğindeki yara izini gösterdi.

    Mahmut Tanal, Meclis kürsüsünde çorabını çıkardı

    Tanal, AK Partili vekillere, “Ben Silivri’ye Ergenekon’a, Balyoz’a gittiğim zaman, şu ayağım 4 metre barikattan atlayıp kırıldığı zaman siz bana ‘Ergenekoncu’, ‘Balyozcu’ diyordunuz. Diyarbakır'daki davalara gittiğim zaman, ‘PKK'lı’ diyordunuz. LGBT'li bireylerin davalarına gittiğim zaman -çok özür dilerim 80 milyon insandan- bana ‘i...’ diyordunuz. Maalesef siz, insan hakları aktivisti olan tüm insanlara her türlü lafı söyleyensiniz. Ben AK Parti'nin Üsküdar kurucusunun işyeri kapandığı zaman AK Partili kurucu üyenin hakkını hukukunu savunmuş olan bir adamım” sözleriyle tepki gösterdi.

    Mahmut Tanal, Meclis kürsüsünde çorabını çıkardı

     

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    Etiketler: gazetehaberleri , mahmut tanal , çorap
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