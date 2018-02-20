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    Mahmut Abbas'tan BM'ye çağrı

    BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA)
    20.02.2018 - 19:21 | Son Güncelleme:

    Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) hitabında, İsrail-Filistin sorununun çözümü için çok taraflı bir mekanizma kurulması ve Filistin'in BM'de üye ülke olarak tanınması çağrısında bulundu.

    Abbas, BM Güvenlik Konseyi'nde yaptığı konuşmada, Filistin halkının 70 yıldır kendi topraklarında acı çekmeye devam ettiğini söyledi. 

    BM'yi Filistin sorunun çözümünde başarız olmakla eleştiren ve İsrail'i, kendisini “uluslararası hukukun üstünde gören bir devlet” olmakla suçlayan Abbas, İsrail-Filistin sorununun çözümünün tek yolununun “çok taraflı uluslararası bir mekanizma kurulması” olduğunu vurguladı. 

    Filistin'in BM'de üye devlet olarak tanınması çağrısı da yapan Abbas, “Filistin'i devlet olarak tanımayan ülkeleri bunu yapmaya davet ediyorum.” dedi. 

    Etiketler: Mahmut Abbas , Filistin , BM
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