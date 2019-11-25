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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Zühre 2019 Sonbahar-Kış Koleksiyonu

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Zühre 2019 Sonbahar-Kış Koleksiyonu

"Nakışlar ve parıltılı pul-payet işlemeler modada en yüksek zamanını yaşıyor... "

Nakış, işleme ve pul-payet'leri pardesülerde, kap'larda, gömlek, kaban, pantalon ve eteklerde görüyoruz. Omuzu nakış işleme detaylı hakim yaka pardesüler Zühre tutkunlarının vazgeçilmez kıyafet seçimlerinden biri. Yine omuzu nakış işleme detaylı elbiseler ve kabanlar da bu sezonun vazgeçilmez parçalarından.

Modaya yön veren Zühre de  tüm kadınlara hitap eden koleksiyonunda "Zamansız" ve "Olduğun Gibi" mottoları ile şık görünüm için farklı alternatifler sunuyor. Pul payet detayların işlendiği tasarımlar, sonbahar-kış kombinleriyle buluşuyor.

Zühre'nin 2019 Sonbahar-Kış Koleksiyonu'nda kap, tunik ve abiyelerde kullanılan nakış işlemeler ve pul-payet'ler yeşil, sarı, bakır ve siyah renkleriyle kıyafete renk katıyor. Özellikle abiyelerde ışıltılı bakır ve dore'nin dolaplara döndüğü bir yıla şahit oluyoruz.   

İpek ya da saten bluzların ya da incecik derilerin üzerine pulların işlendiği zarif ve sofistike tasarımlar göreceğiz yeni sezonda. Daha iddialı tasarımları da görmemiz çok yakın.

Kumaşlarının toprak renkleri, bakır, antrasit ve pastele döndüğü sonbahar-kış mevsimlerinde kıyafetinizdeki ışıltı çok önemli. Işıltıyı ölçülü, nakışı da doğru kombinle kullanmak önemli.

Zühre 2019 Sonbahar-Kış Koleksiyonu

NAKIŞ TRENDİNİ DOĞRU KULLANMAK İÇİN ÖNERİLERİMİZ:

* Birden fazla nakışlı parça kombinlememenizi öneriyoruz. Üzerinizde sadece bir parçanın, örneğin sadece gömleğin ya da sadece eteğin nakışlı olması sizi daha şık gösterecektir.
* Birden fazla nakışlı parça kombinlerseniz eğer konsept olarak uyumsuz nakışlar olmamasına dikkat etmelisiniz.
* Nakış detayları kullandığınızda bir stil seçersiniz, kıyafetinizi de o imaja göre kombinleyebilirsiniz.
* Nakışın kaliteli olmasına özen göstermelisiniz, ilk yıkamada deforme olması ihtimalini unutmamalısınız.

PUL-PAYET GİYİNMENİN İPUÇLARINI BİRLİKTE YAKALAYALIM!

* Rahat kesim bir tişört ya da bol kesimli düz renk bir sweatshirt’ü payet bir etekle kombinleyebilirsiniz.
* Payet bir pantolon üzerine maskülen bir ceket kombinleyebilirsiniz ve tabii ki sade bir spor ayakkabıları da unutmayın.
* Göz kamaştırın, göz yormayın, payetli bir kıyafet giydiyseniz boynunuzda aksesuar kullanmamalısınız.
* Payet bir parça giyiyorsanız kesinlikle o gecenin yıldızı o olmalı. Saç aksesuarı gibi dikkat çeken aksesuarlar kullanmamalısınız.
* Işıl ışıl parlayan payetleri tamamlayacağınız tüm ayrıntılar da abartıya kaçmamak olacaktır. Özellikle ayakkabıda süet tercih edebilirsiniz.
* Baştan aşağı payetlere ve pullara bürünmeyin. Tek bir parçada pul-payet kullanarak yapacağını kombin daha uygun olacaktır.
* Dikkati pul payetten yana kullandığınızda geri kalan tüm parçalar daha sakin olmalı.
* Payet etek, ipek bir gömlek ve düz renk bir stiletto gece gideceğiniz davetler için iyi bir kombin olacaktır.

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