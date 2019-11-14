Zorlu PSM’den Hint Müzikali Sürprizi!
"Zorlu PSM’nin Taj Express’ten sonra ağırladığı ikinci Bollywood müzikali olan gösteri, 26 Kasım - 1 Aralık tarihleri arasında izleyiciyle buluşuor. Yazar, yönetmen ve dans direktörü Rajeew Goswami tarafından hayata geçirilen gösteride, birbirinden renkli kostümlerle muhteşem dansçılar sahne alacak."
2015’te Londra’nın en prestijli tiyatrolarından London Palladium West End Theatre’da 60 kez gösterime girmesiyle birlikte Avrupa ve Orta Doğu’da birçok ülkeyi turlayan Beyond Bollywood, Hindistan’ın renkli kültürünü bir görsel şölene dönüştürürken izleyenleri büyülü bir yolculuğa çıkarıyor.
Geleneksel ve modern Hint danslarına yer veren, Broadway tarzında düzenlenmiş en iyi Bollywood gösterilerinden biri olan Beyond Bollywood, kaybettiği annesinin hayalini gerçekleştirmek üzere Almanya’dan Hindistan’a doğru yola çıkan dansçı Shaily’nin hikayesini konu ediyor. Masal ve kültür öğelerini birleştiren bu romantik ve destansı gösterinin müzikleri Salim Sulaiman ve sözleri Irfan Siddiqui imzasını taşıyor.