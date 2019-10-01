Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nin Yeni Sezon Programı Açıklandı!

CMYLMZ – Diamond Elite Platinum Plus ile Cem Yılmaz , geçtiğimiz sezon ilk defa sahnelenerek büyük yankı uyandıran Alice Müzikali , tüm dünyada nefes kesen bir çağdaş dans gösterisi Sutra , 21. yüzyılın en zeki ve en yetenekli bestecilerinden biri olarak tanımlanan, Alman müzisyen ve prodüktör Nils Frahm Zorlu PSM’nin yeni sezonundaki heyecan verici isimler arasında... Electro-pop, garaj punk ve indie rock gibi türlerden etkiler taşıyan Garanti BBVA Konserleri: Balthazar , “Beautiful Tango” parçası ile müzik dünyasında büyük bir hayran kitlesine ulaşmış olan Hindi Zahra ; Hindistan’ın renkli kültürünü bir görsel şölene dönüştüren Beyond Bollywood Müzikali ; tangonun en iyilerini buluşturan dans gösterisi I AM TANGO ; kült filmleri canlı orkestrayla birleştiren Movies in Concert Serisi ve çok daha fazlası yeni sezonda Zorlu PSM’nin programında yer alacak.

İstanbul’un, her yıl merakla beklenen şehir festivallerine de ev sahipliği yapan PSM’de bu yılın bazı etkinlik tarihleri de açıklandı: Müzik, yaratıcılık ve teknoloji başlıklarıyla Barselona’daki merkezinden tüm dünyaya yayılan Sónar’ın Istanbul ayağı, 6-7 Mart tarihlerinde gerçekleşecek. PSM’nin üç yıl önce hayata geçirdiği MIX Festival Presented by %100 Music bu yıl, 15-16 Kasım tarihleri arasında yapılacak. Sezon başında ise yeni bir festival konseptiyle sanatseverlere “merhaba” diyecek PSM’de, “sonbahar ve melankoli” temasıyla; Neue! Step izleyicisiyle buluşacak. Neo-Klasik, avangart ve minimal deneysel türleri bir araya getirecek bu festivalin line-up’ı çok yakında duyurulacak. “Her müziğin caz festivali” mottosuyla her yıl büyümeye devam eden PSM Caz Festivali de yine PSM programında yer alacak.

Biletler çok yakında satışta olacak! Sezona ait yeni sürprizler duyurulmaya devam edecek...

Cem Yılmaz,CMYLMZ – Diamond Elite Platinum Plus ile yeni sezonda Zorlu PSM’de!

Dünya’nın dört bir yanında beş binin üzerinde stand-up gösterisi gerçekleştiren Cem Yılmaz, CMYLMZ – Diamond Elite Platinum Plus ile yeni sezonda Zorlu PSM seyircisiyle buluşacak. Ünlü komedyeninuzun bir aradan sonra ilk kez geçtiğimiz Mart ayında sahnelediği ve biletleri saatler içinde tükenen stand up gösterisi sezon boyunca Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde.

Sutra, bu kez İKSV ve Zorlu PSM iş birliğiyle Zorlu PSM’de!

Shaolin geleneğindeki felsefe ve inancı Kung Fu ile yansıtan çağdaş dans gösterisi, Sidi Larbi Cherkaoui ve Sadler’s Wells London yapımı Sutra, bu kez İKSV ve Zorlu PSM iş birliğiyle uzun bir aradan sonra tekrar İstanbul’a geliyor.Koreograf Cherkaoui, heykeltıraş Antony Gormley ve Çin’in ünlü Shaolin Tapınağı’ndan 19 Budist keşişi, ahşap kutulardan oluşan çarpıcı sahne düzeni ve besteci Szymon Brzóska’nın canlı yorumlanan müzikleriyle bir araya getiren bu ödüllü gösteri, dansın gelenek ve ruhunun fiziksel disiplinle buluştuğu nefes kesici bir deneyim sunuyor. Tüm dünyada adından övgüyle söz edilen ve seyircileri derinden etkileyen Sutra, 16 ve 17 Eylül’de Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde

Alice Müzikali yeni sezonda da Zorlu PSM’de!

Lewis Carroll tarafından yazılmış, edebiyatın eşsiz eserlerinden biri olan Alice Harikalar Diyarında’nın, çağdaş müzikal uyarlaması olan Alice, ilk defa sahnelerek büyük yankı uyandırdığı geçtiğimiz sezonun ardından yeni sezonda da Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde! Türkiye’nin ilk büyük prodüksiyonlu müzikali olan BKM, Zorlu PSM ve id İletişim ortak yapımı “Alice”, görkemli sahne tasarımı, müzikleri ve kostümleri ile göz kamaştırıyor. Gerçek hayattaki iletişimin yalnızlaştırdığı günümüz sanal dünyasında savrulan bir genç kızın heyecan dolu büyüme hikayesini konu eden gösteride “Alice” olarak seyirciden büyük ilgi toplayan Serenay Sarıkaya, Ezgi Mola, Enis Arıkan, Merve Dizdar, İbrahim Selim ve Şükrü Özyıldız boşrollerde.

Dans şovundan müzikale, rock’tan klasik ve elektronik müziğe, eşsiz etkinliklerin adresi: Turkcell Sahnesi

Hem oturmalı hem de ‘Sahne üstü ayakta’ düzende bugüne kadar pek çok dünya yıldızına ve hafızalara kazınan prodüksiyonlara ev sahipliği yapan Turkcell Sahnesi, yeni sezonda da birbirinden özel etkinlikleri ağırlayacak. Turkcell Sahnesi’nde; 21. yüzyılın en zeki ve en yetenekli bestecilerinden biri olarak tanımlanan; Alman müzisyen ve prodüktör Nils Frahm (19 Eylül), Neo-psychedelia, electro-pop ve garaj punk türlerinden etkiler taşıyan Garanti BBVA Konserleri: Balthazar (27 Eylül), “En Hızlı Piyanist” olarak Guinness Dünya Rekoru’nu elinde bulunduran, dünyaca ünlü virtüöz piyanist, besteci ve yapımcı; Garanti BBVA Konserleri: Peter Bence (13 Eylül), 2018’de aynı yerde verdiği konser ile tadı damağımızda kalan Jeff Buckley’nin veliahtı olarak gösterilen dünyaca ünlü şarkıcı ve söz yazarı Tamino (18 Ekim), birçok defa ‘Yılın En İyi Şovu’ ödülüne layık görülen, 24 uluslararası dansçı ve şarkıcının bir araya gelmesiyle hayata geçen TANGO LOVERS’ın I AM TANGO (23-24 Kasım) gösterisi, Hindistan’ın renkli kültürünü bir görsel şölene dönüştüren ve izleyenleri büyülü bir yolculuğa çıkaran Bollywood müzikali Beyond Bollywood (26 Kasım - 1 Aralık), house ve tekno türündeki parçalarıyla 2008’den bu yana dinleyenlerini etkisi altında bırakan İngiliz-Japon asıllı prodüktör ve DJ Maya Jane Coles (13 Aralık), bu yıl Sonar Istanbul’da yeri göğü inleten dans sahnesinin iki haylaz projesi Kobosil ve Fjaak (Live) (27 Aralık), We Love Techno! Intense kapsamında sahne alacak.

Alternatif sahnenin güçlü sesleri %100 Studio’da

Tüm dünyadan alternatif seslere kulak veren %100 Studio bu sezon da birbirinden güçlü isimleri ağırlıyor. Geçtiğimiz Mart ayında yayınladığı ikinci stüdyo albümü “Premiers Emois” ile dünya çapında ses getiren Vendredi sur Mer (5 Aralık), “Beautiful Tango” parçası ile müzik dünyasına hızlı bir giriş yaparak caz ve Fas tınılarıyla zenginleştirdiği müziğiyle büyük bir hayran kitlesine ulaşan Hindi Zahra (16 Ekim), İkonikleşen kapüşonlusunun altında bir soul efsanesinin sesini gizleyen, Garanti BBVA Konserleri: Kovacs (4-5 Eylül), İsveç’in dünyaya açılan yıldız ismi Sophie Zelmani (4 Ekim), grunge efsanesi Kurt Cobain’in doğum gününde Nirvana’nın ateşini sahnede birebir yaşatacak Kurt Cobain Doğum Günü Kutlaması: Nirvana Tribute Band (20 Şubat) şimdiden açıklanan isimler arasında.

Elekronik müzik sahnesinin özgün sesleri yine %100 Studio’da

Bugüne kadar elektronik müzik sahnesinden pek çok popüler isime ev sahipliği yapan %100 Studio, yeni sezonda da çizgi dışına taşan performansları ağırlayacak. Şehrin elektronik müzik merkezi olan %100 Studio’nun yeni sezon programında; etnik müzikle elektroniği buluşturarak dünyanın dört bir yanında egzotik performanslara imza atan Viken Arman(27 Eylül), oluşturduğu eşsiz bütünsellik ve ritm algoritmasıyla çok özel kompozisyonlar yaratan Hamburg merkezli prodüktör Stimming ve aynı gece ona eşlik edecek İsveçli prodüktör ikili Gidge ile DJ Mabbas (4 Ekim), elektronik müzik ile hip hop katmanlı sesleri buluşturan Nosaj Thing (18 Ekim), elektronik müzik sahnesine alışık olmadığımız duraklardan biri olan Filistin’den giriş yapmış ve şimdilerde tüm dünyada ses getiren SAMA (26 Ekim), house ve tekno tınılarıyla, dürtüsel ve duygusal bir ses ortamı yaratmayı başaran Alman ikili Hidden Empire (14 Aralık) yer alıyor. %100 Studio, yılı kapatmadan, setlerinin bağlayıcı ve kalıcı etkisiyle dinleyicisini dans ettirmeyi tek hedef olarak gören HAAi’yi (7 Aralık), elektronik müzikte özgün melodik dokular yaratan Thylacine’i, Amsterdam'ın bugünlerde sunduğu en heyecan verici tech house dj’lerininin başında gelen Chelina Manuhutu’yu, yeraltı dans müzik formlarını breakbeat, tekno ve drum’n bass ile buluşturan İngiliz prodüktör Special Request’i ve 90’lar teknosunun 2000’lerdeki temsilcisi olan Danimarka çıkışlı DJ Anastasia Kristensen’i ağırlayacak ve Winter Solstice presented by %100 Music (20-21 Aralık) ses getirecek.

Şehrin sert rüzgarları da %100 Studio’da esmeye devam ediyor.

Rock’tan metal’e, dark pop’tan punk’a uzanan etkinlik yelpazesiyle şehrin en sert ve en alternatif seslerine kucak açan %100 Studio, yeni sezonda da kaldığı yerden devam ediyor. %100 Studio’da sezon boyunca; yıllardır yaratacılığından ve enerjisinden ödün vermeyen dev isim New Model Army (30 Kasım), post rock türünün günümüzdeki en önemli temsilcilerinden biri olan, Japon topluluk Mono (29 Kasım), Yunan senfonik death metal grubu Septicflesh (21 Eylül), melankolik doom’un en iyi temsilcilerinden Saturnus (9 Kasım), komşu Selanik’ten çıkarak dünyanın pek çok şehrinde konser veren saykodelik rock grubu Naxatras (24 Ekim), karanlık sesleri buluşturan Dark Night etkinlik serisi kapsamında, önce 27 Kasım’da Alman dark wave ikilisi Lebanon Hanover, Parisli coldwave grubu Rendez Vous ve yerli sahneden Brek ile gerçekleşecek. Daha sonra 10 Mart’da, Türkiye çıkışlı dark wave ikisi She Past Away, Los Angeles merkezli post punk triosu Second Still ve Alman dark pop grubu Box And The Twins ile devam edecek. Progressive rock’tan heavy metale uzanan müzikal çizgileri ile Güney Amerika’dan Avrupa’ya ses getirmeyi başaran trio The Aristocrats ile 6-7 Aralık tarihlerinde sahne alacak.

Movies in Concert serisi bu sezon da fantastik maceraların peşinden gidiyor...

Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nin dev ekranında yapılan gösterimle eş zamanlı olarak film müziklerinin canlı seslendirildiği Movies in Concert serisi, bu sezon da Harry Potter in Concert (28-29 Ocak) ile devam ediyor. Heyecan dolu fantastik macerada bu sefer Zümrüdüanka Yoldaşlığı ile devam edecek.

Müzikal köklerin evi: Turkcell Platinum Sahnesi

Sezon boyunca pek çok farklı müzikal gösteri için ziyaretçileri ağırlayan Turkcell Platinum Sahnesi, yine birbirinden değerli sanatçılarla sıcacık atmosferini paylaşacak. Kült televizyon serisi “True Detective”in müziklerinin arkasındaki dahiyane isim, çağdaş Amerikan folk sahnesinin yükselen yıldızı Garanti BBVA Konserleri: Lera Lynn (12 Kasım), Turkcell Platinum Sahnesi’nde sanatseverlerle buluşacak.