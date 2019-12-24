Zeynep Bastık Elidor Marka Elçisi Oldu

Genç kadınları hayattaki olasılıkları keşfetmeleri, daha büyük hayaller kurmaları ve bu hayalleri gerçekleştirmeleri için desteklemeyi hedefleyen Elidor, 2020 yılında bu konuda hayata geçireceği proje ve kampanyaları için Zeynep Bastık ile anlaştı.

Türkiye’nin en sevilen saç bakım markası Elidor*, genç kadınların hayattaki olasılıkları keşfetmeleri ve hayallerini gerçekleştirmelerini desteklemeye odaklanan çalışmaları için müzik alanında başarılı adımlarıyla kendinden söz ettiren yetenekli isim Zeynep Bastık ile iş birliğine başlıyor. Detayları önümüzdeki günlerde paylaşılacak proje ve kampanyalar 2020 yılında hayata geçirilecek.

Zeynep Bastık:“Elidor ile gerçekten çok gurur ve mutluluk duyduğum bir yolculuğa çıktık. Çocukluğumdan beri müziğe dair hayallerim vardı. Şanslıyım ki kendi yolumdan gitme, hayallerimin bazılarını gerçekleştirme şansı buldum. Yine de önümde uzun bir yol var. Elidor ile gerçekleştireceğimiz çalışmalarla da başka kadınların kendi hikayelerini keşfetmelerine, istedikleri gibi hayallerinin peşinden gitmelerine katkı sağlayabileceğimize inanıyorum. Çok yakında detaylarını paylaşacağımız projelerimiz, filmlerimiz ve iş birliklerimiz için şimdiden çok heyecanlıyım.”

Unilever Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi & Güzellik ve Kişisel Bakım Kategorisi Pazarlama Direktörü Alper Eroğlu: “Elidor olarak genç kadınların hayallerini gerçekleştirmek için attıkları adımları ve yolculuklarında onlara destek olabilmeyi önemsiyoruz. Zeynep Bastık bu adımları atan kadınlardan biri. Aynı zamanda bugüne kadar sesini kadınların hayatına değer katmak için kullanan, hem kendi platformunda projeler üreten hem de sivil toplum kuruluşlarıyla yan yana duran bir müzisyen. Amaçlarımızın ve değerlerimizin bizi buluşturmasından mutluluk duyuyoruz.” dedi.