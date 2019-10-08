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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Diyet Rehberi
MAHMURE ÖZEL

Diyet Yapanların Korkulu Rüyası: Son 5 Kilo Nasıl Verilir?

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Diyet Yapanların Korkulu Rüyası: Son 5 Kilo Nasıl Verilir?

"Diyet yaparken en önemli an sona yaklaşılan aşamadır. Son 5 kilo, genellikle en zor verilen kilolardır. Peki o son 5 kilo nasıl verilir?"

Diyet yapan birçok insan en çok son 5 kiloyu vermekte zorlanıyor. Ancak endişe etmeyin. Diyetinizde yapacağınız küçük dokunuşlarla kalan 5 kiloyu da rahatlıkla verebilirsiniz. 

Son 5 kilo diyetini 5 günden fazla yapmayın ve bir uzman onayı almadan da sakın başlamayın. Unutmayın her diyet herkese uygun değildir. Vücudunuzun ihtiyaçları belirlenerek hazırlanan diyet listeleri her zaman daha etkilidir.

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Son 5 kilo diyeti nasıl yapılır?

Bu diyeti herhangi bir sağlık problemi olmayan kişiler yapmalı. Protein ağırlıklı bir beslenme içeren son 5 kilo diyetini yaparken bolca su içmeyi ve günde 30 dakika da olsa egzersiz yapmayı ihmal etmeyin.

1 günlük örnek liste

Sabah: 1 su bardağı kefir, 1 küçük boy muz, 5 adet ceviz

Ara öğün: 1 fincan yeşil çay ve 2 adet kuru kayısı

Öğle: 1 kase nohut, göbek ve havuç ile hazırlanmış salata, 1 adet haşlanmış yumurta

Ara öğün: 1 fincan filtre kahve (dilerseniz süt ilave edebilirsini) ve 3 adet hurma

Akşam: 1 posriyon ızgara köfte, yeşil salata, 1 dilim tam buğday ekmeği

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