Diyet Yapanların Korkulu Rüyası: Son 5 Kilo Nasıl Verilir?
"Diyet yaparken en önemli an sona yaklaşılan aşamadır. Son 5 kilo, genellikle en zor verilen kilolardır. Peki o son 5 kilo nasıl verilir?"
Diyet yapan birçok insan en çok son 5 kiloyu vermekte zorlanıyor. Ancak endişe etmeyin. Diyetinizde yapacağınız küçük dokunuşlarla kalan 5 kiloyu da rahatlıkla verebilirsiniz.
Son 5 kilo diyetini 5 günden fazla yapmayın ve bir uzman onayı almadan da sakın başlamayın. Unutmayın her diyet herkese uygun değildir. Vücudunuzun ihtiyaçları belirlenerek hazırlanan diyet listeleri her zaman daha etkilidir.
Son 5 kilo diyeti nasıl yapılır?
Bu diyeti herhangi bir sağlık problemi olmayan kişiler yapmalı. Protein ağırlıklı bir beslenme içeren son 5 kilo diyetini yaparken bolca su içmeyi ve günde 30 dakika da olsa egzersiz yapmayı ihmal etmeyin.
1 günlük örnek liste
Sabah: 1 su bardağı kefir, 1 küçük boy muz, 5 adet ceviz
Ara öğün: 1 fincan yeşil çay ve 2 adet kuru kayısı
Öğle: 1 kase nohut, göbek ve havuç ile hazırlanmış salata, 1 adet haşlanmış yumurta
Ara öğün: 1 fincan filtre kahve (dilerseniz süt ilave edebilirsini) ve 3 adet hurma
Akşam: 1 posriyon ızgara köfte, yeşil salata, 1 dilim tam buğday ekmeği