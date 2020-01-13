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GeriKültür Sanat Yüzyüzeyken Konuşuruz’un Yeni Teklisi ‘Kazılı Kuyum’ Çıktı
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Haberler >Mahmure >Eğlence >Kültür Sanat>Yüzyüzeyken Konuşuruz’un Yeni Teklisi ‘Kazılı Kuyum’ Çıktı
Kültür Sanat

Yüzyüzeyken Konuşuruz’un Yeni Teklisi ‘Kazılı Kuyum’ Çıktı

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Yüzyüzeyken Konuşuruz’un Yeni Teklisi ‘Kazılı Kuyum’ Çıktı

"Türkiye alternatif müzik sahnesinin son zamanlardaki en önemli temsilcileri arasında gösterilen Yüzyüzeyken Konuşuruz, yeni single’ı ‘Kazılı Kuyum’ için Red Bull Müzik Stüdyoları, New York’un yolunu tuttu. Grup, 8 yıllık müzik yolculuklarında ilk kez analog olarak kaydettikleri yeni teklisi müzikseverlerin beğenisine sunuldu."

Hayatın içinden hikayeleri müzik aracılığıyla güçlü ve derin bir şekilde dinleyicilerle buluşturan Yüzyüzeyken Konuşuruz, Red Bull Müzik Stüdyoları, New York’a çıkarma yaptı.

Bu zamana kadar AWOLNATION, Beartooth, The Aces ve Warm Brew gibi uluslararası arenada başarı yakalayan isimlerin kayıt alma şansı yakaladığı New York’ta bulunan Red Bull Müzik Stüdyoları’nda, bu kez stüdyo masasının başına Yüzyüzeyken Konuşuruz geçti. Grubun ‘Kazılı Kuyum’ isimli teklisi, 10 Ocak 2020’de tüm dijital platformlarda yayınlandı.

Kendilerini ‘şehirli bir lirik müzik grubu’ olarak betimleyen, ‘Ne Farkeder’, ‘Dinle Beni Bi’ ve ‘Boş Gemiler’ gibi büyük beğeni toplayan şarkılara imza atan Yüzyüzeyken Konuşuruz, Türkiye bağımsız müzik sahnesinin son zamanlardaki en önemli temsilcileri arasında gösteriliyor. 

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