Yüzyüzeyken Konuşuruz’un Yeni Teklisi ‘Kazılı Kuyum’ Çıktı

Hayatın içinden hikayeleri müzik aracılığıyla güçlü ve derin bir şekilde dinleyicilerle buluşturan Yüzyüzeyken Konuşuruz, Red Bull Müzik Stüdyoları, New York’a çıkarma yaptı.

Bu zamana kadar AWOLNATION, Beartooth, The Aces ve Warm Brew gibi uluslararası arenada başarı yakalayan isimlerin kayıt alma şansı yakaladığı New York’ta bulunan Red Bull Müzik Stüdyoları’nda, bu kez stüdyo masasının başına Yüzyüzeyken Konuşuruz geçti. Grubun ‘Kazılı Kuyum’ isimli teklisi, 10 Ocak 2020’de tüm dijital platformlarda yayınlandı.

Kendilerini ‘şehirli bir lirik müzik grubu’ olarak betimleyen, ‘Ne Farkeder’, ‘Dinle Beni Bi’ ve ‘Boş Gemiler’ gibi büyük beğeni toplayan şarkılara imza atan Yüzyüzeyken Konuşuruz, Türkiye bağımsız müzik sahnesinin son zamanlardaki en önemli temsilcileri arasında gösteriliyor.