Yüzünüzü Daha İnce Göstermenin Püf Noktaları

Gözlerinizi vurgulayın

Yüzünüzü daha ince göstermenin en etkili yolu göz makyajıdır. Kirpiklerinizin dikkat çekmesi için maskara sürün. Göz kalemi kullanarak göz şeklinizi tamamlayın. Kedigözü makyajını yaratmak için kirpik çizgilerinizi göz kalemi ile uzatın. Etkileyici göz makyajı sayesinde yüzünüz normalden daha ince gözükmesini sağlayarak görsel bir yanılsama yaratabilirsiniz.

Elmacık kemiklerinizi belirginleştirin

Cilt tonunuzdan bir ton koyu olan allık ve yüz pudrası kullanın. Makyaj fırçanızı yanaklarınızdan kulağınıza doğru çapraz hareketlerle yukarı doğru uygulayın. Bu sayede elmacık kemikleriniz olduğundan daha yüksek görünecek ve yüzünüzün daha ince görünmesini sağlayacaktır.

Boğazlı kazaklardan uzak durun

Eğer yüzünüzün daha ince gözükmesini istiyorsanız boğazlı kazaklar yerine V yakalı ya da yuvarlak yakalı kıyafetler seçin. Boğazlı kazaklar, yüzünüzü olduğundan daha yuvarlak gösterir.

Kaşlarınızı belirginleştirin

Kaşlarınız da yüz şeklini etkileyen önemli faktörlerden biridir. Eğer ince ve kavisli kaşlara sahipseniz yüzünüz olduğundan daha toplu gözükecektir. Bu yüzden kaş kalemiyle kaşlarınızı belirginleştirmeye özen gösterin. Kalın kaş yüzünüzü daha ince görünmesini sağlayacaktır.

Uzun küpeler takın

Uzun küpelerin yüzünüzü daha ince göstereceğini biliyor muydunuz? Uzun ve sallanan küpeler takarak yüzünüzü daha ince gösterebilirsiniz.