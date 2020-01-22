MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
GeriSaç Yüz Şekline Göre Saç Kesimi: 5 Farklı Öneri
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Haberler >Mahmure >Güzellik Bakım >Saç>Yüz Şekline Göre Saç Kesimi: 5 Farklı Öneri
Saç
MAHMURE ÖZEL

Yüz Şekline Göre Saç Kesimi: 5 Farklı Öneri

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yüz Şekline Göre Saç Kesimi: 5 Farklı Öneri

"Saçlarınızı kestirirken yüz şeklinizden ilham almayı denediniz mi? Yüz şekline uygun kesilen saçlar sizi her zaman daha havalı gösterir. Peki hangi yüz şekline hangi saç modeli gider? İşte size 7 farklı yüz şekli ve saç kesim önerileri..."

Yuvarlak yüz şekli

Yuvarlak yüz şeklinde dolgun yanaklar ve yuvarlak çene yapısı vardır. Yüzün genişliği ve uzunluğu hemen hemen eşittir. Bu yüz hattına sahip kişilerin, yüzü daha uzun gösterecek modeller tercih etmesi gerekir. Orta uzunlukta saç modelleri güzel durabilir. Uzun model tercih edecekseniz çene hizasında başlayan katlı kesimler, çapraz kaküller iyi duracaktır. 

Yüz Şekline Göre Saç Kesimi: 5 Farklı Öneri

Oval yüz şekli

Neredeyse tüm saç stillerine uygun bir yüz şekline sahip olduğunuz için çok şanslısınız. Eğer bu yüz şekline sahipseniz ve elmacık kemiklerinizin ön plana çıkmasını istiyorsanız saçlarınızı kahkül kestirerek güzel bir görüntü yakalayabilirsiniz.

11
SAĞLIKLI SAÇLAR İÇİN 10 ETKİLİ İPUCU
SAĞLIKLI SAÇLAR İÇİN 10 ETKİLİ İPUCU

Kare yüz şekli

Bu yüz şekline sahip kişilerde geniş alın, geniş elmacık kemikleri ve ön plana çıkan bir çene yapısı vardır. Yüzdeki belirgin köşeleri örtmek için farklı modeller denenebilir. Uzun katlı kesimler, dalgalı modeller yüz hatlarını yumuşatacaktır.

Yüz Şekline Göre Saç Kesimi: 5 Farklı Öneri

Kalp şeklinde yüz

Kalp şeklindeki yüz şekline sahipseniz çene ve çene altı hizasında saç uzunluklarını tercih etmelisiniz. Düz kesimlerden uzak durmanızı tavsiye ederiz. Lob saç modeli size çok yakışacaktır. 

Uzun yüzler

Uzun yüz şekline sahip olan çoğu kişi geniş bir alına da sahiptir. Saçlarınızı kahkül şeklinde kestirerek yüzünüzü daha normal boyutlarda gösterebilirsiniz. Eğer kâkül kestirmek istemiyorsanız saçlarınızı ortadan ikiye ayırarak sanki yuvarlak yüz hatlarına sahipmişsiniz gibi bir görüntü oluşturabilirsiniz.

Yaşlanmayı Önleyen 5 ÖneriYaşlanmak hayatın gerçeğidir. Ancak bu süreçte yaşımıza uygun bir şekilde yaşlanmak en temel esastır. Bu nedenle yaşlanma sürecini geciktirebilecek, en kötü ihtimalle güzel bir şekilde yaşlanabilmek için aşağıdaki yolları mutlaka denemelisiniz.
daha fazla video için
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi