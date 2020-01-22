Yüz Şekline Göre Saç Kesimi: 5 Farklı Öneri

Yuvarlak yüz şekli

Yuvarlak yüz şeklinde dolgun yanaklar ve yuvarlak çene yapısı vardır. Yüzün genişliği ve uzunluğu hemen hemen eşittir. Bu yüz hattına sahip kişilerin, yüzü daha uzun gösterecek modeller tercih etmesi gerekir. Orta uzunlukta saç modelleri güzel durabilir. Uzun model tercih edecekseniz çene hizasında başlayan katlı kesimler, çapraz kaküller iyi duracaktır.

Oval yüz şekli

Neredeyse tüm saç stillerine uygun bir yüz şekline sahip olduğunuz için çok şanslısınız. Eğer bu yüz şekline sahipseniz ve elmacık kemiklerinizin ön plana çıkmasını istiyorsanız saçlarınızı kahkül kestirerek güzel bir görüntü yakalayabilirsiniz.

Kare yüz şekli

Bu yüz şekline sahip kişilerde geniş alın, geniş elmacık kemikleri ve ön plana çıkan bir çene yapısı vardır. Yüzdeki belirgin köşeleri örtmek için farklı modeller denenebilir. Uzun katlı kesimler, dalgalı modeller yüz hatlarını yumuşatacaktır.

Kalp şeklinde yüz

Kalp şeklindeki yüz şekline sahipseniz çene ve çene altı hizasında saç uzunluklarını tercih etmelisiniz. Düz kesimlerden uzak durmanızı tavsiye ederiz. Lob saç modeli size çok yakışacaktır.

Uzun yüzler

Uzun yüz şekline sahip olan çoğu kişi geniş bir alına da sahiptir. Saçlarınızı kahkül şeklinde kestirerek yüzünüzü daha normal boyutlarda gösterebilirsiniz. Eğer kâkül kestirmek istemiyorsanız saçlarınızı ortadan ikiye ayırarak sanki yuvarlak yüz hatlarına sahipmişsiniz gibi bir görüntü oluşturabilirsiniz.