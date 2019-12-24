Yumurtlama dönemi nedir?



Gebelik oluşabilmesi için adet döngüsünün fertil dönem adı verilen günlerinde beraber olunması gereklidir.Bu dönemin hesaplanabilmesi için kadının adet döngüsünün uzunluğunu bilmek gerekir.



Yumurtlamanın olduğu gün ve bundan 5 gün önce beraberlik olursa gebe kalma şansı vardır.



Çünkü spermler yaklaşık 5 gün yaşayabilir ve yumurtanın da atıldıktan sonra 24 saat içerisinde döllenmesi gereklidir. Yumurta ve spermin embriyo oluşturabilmek için doğru zamanda fallop tüpü içinde bir araya gelebilmeleri önemlidir.

Yumurtlama (ovulasyon), olgun bir yumurtanın yumurtalıktan atılması işlemidir. Yumurta daha sonra fallop tüpü tarafından yakalanır ve fallop tüpünden rahim içine doğru olan yolculuğu başlar. Eğer yumurtlama olduğu sırada fallop tüpü içinde spermler varsa, yumurtanın döllenme şansı yüksek olur, böylece döllenen yumurta embriyoyu oluşturur ve embriyo da büyüyerek bebeğe dönüşebilir.

Hamile kalma günleri ve zamanları nasıl hesaplanır?

Gebelik eğer yumurtlama öncesi 5 gün içinde ya da tam yumurtlama gününde cinsel beraberlik gerçekleştiyse teknik olarak mümkündür. Bu 5 güne fertil dönem adı verilir. Bu 5 gün içerisinde gebe kalma şansının en yüksek olduğu günler, yumurtlama günü ve yumurtlama günü öncesi 2 gün olmak üzere toplam 3 gündür. Bu 3 gün içinde cinsel ilişki gerçekleşirse, gebelik şansı çok yüksektir.

Kadında yumurtlama olduktan 24 saat sonra, artık gebelik şansı kalmaz, çünkü artık fallop tüpünde embriyoya dönüşebilecek canlı yumurta yoktur.

Genellikle yukarıda tanımlanan fertil dönem dışında gerçekleşen beraberliklerde gebe kalma şansı çok çok düşüktür. Ancak tersi düşünülürse bu yöntemin, yani takvim yönteminin, gebe kalmayı planlamayan kadınlarda kullanılması önerilmez, çünkü yanılma riski vardır. Eğer gebelik planlanmıyor ise güvenilir doğum kontrol yöntemlerinden biri kullanılmalıdır.

Yumurtlama günü nasıl hesaplanır?

Gebe kalma şansını artırmak için, yumurtlama dönemini hesaplamak gerekebilir. Ancak düzenli adet gören ve haftada 2-3 defa ortalama cinsel ilişki gerçekleşen çiftler için, yumurtlama dönemini hesaplamak şart değildir.

Kadınlar yumurtlama dönemini hesaplamak için, adet döngüsünü bir takvim üzerinde işaretlemelidir. Ayrıca artık akıllı telefonlarda kullanılabilen pek çok ücretsiz uygulama ile de adet döngüsü ve yumurtlama dönemi takip edilebilir.

Yumurtlama dönemi kaç gün sürer?

Adet döngüsü bir adetin ilk gününden sonraki adetin ilk gününe kadar geçen süredir. Adet kanamasının ilk günü, döngünün ilk günü olarak kabul edilir. Genellikle bu süre 21-35 gün arasında değişmektedir. Kadından kadına ya da aynı kadın için adet döngüleri arasında değişkenlik görülebilir. Eğer değişken döngüler varsa ortalama döngü uzunluğu hesaplanabilir. Örneğin döngü uzunlukları 28,32,27 gün olduysa, 28+32+27=87 ,87 gün 3’e bölününce, 29 gün bu hastanın ortalama döngü uzunluğudur.

Kabaca yumurtlama dönemini hesaplamak için, yumurtlamanın adetten 14 gün önce gerçekleştiğini bilmek önemlidir.

Örneğin 28 günlük döngüsü olan bir kadın için, yumurtlama günü 14. gün, en fertil dönem ise 12, 13, 14. günlerdir.

Ya da 21 günlük döngü varsa, yumurtlama 7.günde gerçekleşir ve en fertil dönem, 5,6,7. günlerdir.

Çok düzensiz adet gören kadınlar için, fertil dönemi hesaplamak kolay değildir. Bu durumda 2-3 günde bir beraber olmaları önerilir.

Yumurtlama belirtileri nelerdir?

Yumurtlamadan birkaç gün önce, vajinal salgılar daha berrak ve akışkan hale gelir, kıvamı çiğ yumurta akı gibidir. Bu durum yumurtlama olacağının ön belirtisidir. Bu dönemde sperm bu sıvı içerisinde daha rahat yüzerek yumurtaya ulaşabilir ve gebelik şansı yüksek olur.

Ayrıca yumurtlama gününde bazal vücut sıcaklığı 0.5 derece artış gösterir. Bu yöntem çok pratik değildir. Çünkü yataktan kalkmadan, aktivite başlamadan yapılması gereken hassas bir ölçümdür.

Ayrıca ovulasyon kiti adı verilen ve idrarda hormon miktarı ölçen hazır kitler de yumurtlama gününü tespit etmek için kullanılabilir.