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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Astroloji

'Yükselen burcum nedir?' sorusunun cevabı nasıl öğrenilir? Yükselen burç hesaplama

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'Yükselen burcum nedir?' sorusunun cevabı nasıl öğrenilir? Yükselen burç hesaplama

"Öz burcumuz yani Güneş burcu kadar önemli olan yükselen burcu, farkında olmasak da birçok özelliğimizde belirleyici oluyor. Yükselen burcunda ise tarihinde yanı sıra doğum saati önemli. Peki, yükselen burcu nasıl hesaplanıyor. İşte, 'yükselen burcum nedir?' sorusunun cevabını öğrenmek isteyenler için ipuçları..."

Burcumuz, kişilik özelliklerimizi ve yeteneklerimizi tanımlar. Yükselen burcumuz ise doğduğumuz anda ufuk çizgisinden yükselen burçtur. Bize hayata bakış açısı, olayları değerlendirme ve anlamlandırma konusunda ipuçları verir. Her 2 saatte bir yükselen burç değişiklik göstermektedir. Bu nedenle doğum yerinin yanı sıra doğum zamanını ele almak önemlidir.

YÜKSELEN BURCU NASIL ÖĞRENİLİR?

Yükselişinizi belirlemek için doğum zamanınızı bilmeniz gerekir. Akşam ezanına doğru, akşam ezanı ve onu takip eden belli bir zamanda olan doğumlarda, iç burcun 180 derece karşısına gelen burç, bir öncesi veya bir sonrasındaki burç yükselen burç olacaktır. Gece yarısındaki doğumlarda ise yükselen burç, iç burçtan 3 veya 4 önceki burç olur. Doğum bilgilerinizi (gün/ay şeklinde doğum tarihi ve doğum saati) yükselen burç hesaplama tablosuna girerek yükselen burcunuzu öğrenebilir ve burcunuzla ilgili yorumları okuyabilirsiniz.

Yükselen burcu hesaplamak için aşağıdaki tabloya tıklayın

Yükselen burcum nedir sorusunun cevabı nasıl öğrenilir Yükselen burç hesaplama

 

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