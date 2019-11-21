'Yükselen burcum nedir?' sorusunun cevabı nasıl öğrenilir? Yükselen burç hesaplama
"Öz burcumuz yani Güneş burcu kadar önemli olan yükselen burcu, farkında olmasak da birçok özelliğimizde belirleyici oluyor. Yükselen burcunda ise tarihinde yanı sıra doğum saati önemli. Peki, yükselen burcu nasıl hesaplanıyor. İşte, 'yükselen burcum nedir?' sorusunun cevabını öğrenmek isteyenler için ipuçları..."
Burcumuz, kişilik özelliklerimizi ve yeteneklerimizi tanımlar. Yükselen burcumuz ise doğduğumuz anda ufuk çizgisinden yükselen burçtur. Bize hayata bakış açısı, olayları değerlendirme ve anlamlandırma konusunda ipuçları verir. Her 2 saatte bir yükselen burç değişiklik göstermektedir. Bu nedenle doğum yerinin yanı sıra doğum zamanını ele almak önemlidir.
YÜKSELEN BURCU NASIL ÖĞRENİLİR?
Yükselişinizi belirlemek için doğum zamanınızı bilmeniz gerekir. Akşam ezanına doğru, akşam ezanı ve onu takip eden belli bir zamanda olan doğumlarda, iç burcun 180 derece karşısına gelen burç, bir öncesi veya bir sonrasındaki burç yükselen burç olacaktır. Gece yarısındaki doğumlarda ise yükselen burç, iç burçtan 3 veya 4 önceki burç olur. Doğum bilgilerinizi (gün/ay şeklinde doğum tarihi ve doğum saati) yükselen burç hesaplama tablosuna girerek yükselen burcunuzu öğrenebilir ve burcunuzla ilgili yorumları okuyabilirsiniz.
Yükselen burcu hesaplamak için aşağıdaki tabloya tıklayın