Yoğurdun Cilde Faydaları Neler? Yoğurt Maskesi Tarifleri
"Yoğurt, sağlık için en faydalı besinler arasında üst sıralarda yer alıyor. Bu leziz besin, sağlık için olduğu kadar cilt için de çok faydalı. Yoğurdun cilde faydaları neler? İşte yoğurt maskesi tarifleri..."
Yoğurt, vücudumuz için oldukça yararlı bir besindir. Bütün organlarımızın temizlenmesinde büyük rol oynayan yoğurdun cilde faydaları da oldukça fazla. Cildinizin hazır kozmetik malzemelerinden yorulduğunu düşünüyorsanız yoğurt sayesinde cildiniz hem beslenecek hem de dinlenecektir.
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Yoğurdun cilde faydaları
*Yoğurt alternatif tıpta oldukça fazla kullanılan bir besindir.
*İçerisinde bulunan kalsiyum sayesinde kemik ve iskelet sağlığını korur.
*Ciltte oluşan tahrişleri ve güneş yanıklarını iyileştirir.
*Gözenekleri sıkılaştırarak siyah nokta oluşumunu engeller.
*İçerisinde bulunan mineraller sayesinde cildinizi nemlendirir.
*Cildinizi sıkılaştırarak kırışık olumunu engeller.
*Kararma olan bölgelere uygulandığında kararan bölgenin rengini açar.
*Ölü hücrelerden arındırır.
Cilt beyazlatıcı yoğurt maskesi tarifi
Malzemeler:
*1 yemek kaşığı suyu alınmış yoğurt
*1 çay kaşığı karbonat
Hazırlanışı:
Cildinizi bir pamuk yardımı ile süt kullanarak temizleyin. Ardından malzemeleri bir kapta karıştırın. Daha sonra malzemeleri vücudunuzda uygulamak istediğiniz bölgeye sürün. 15 dakika kurumasını bekleyin ve uygulamayı tekrarlayın. Ardından sıcak su ile durulayın.
EV YAPIMI TÜRK KAHVELİ PEELİNG SABUNU TARİFİ
Sivilceler için yoğurt maskesi
Malzemeler:
*2 çorba kaşığı ev yapımı yoğurt
*1 çay kaşığı limon suyu
Hazırlanışı:
Malzemeleri bir kapta karıştırın. Yatmadan yarım saat önce temizlenmiş cildinize uygulayın. 20 dakika bekleyin ve ılık su ile cildinizi durulayın. Haftada 2-3 kez uygulayabilirsiniz.