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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Yoğurdun Cilde Faydaları Neler? Yoğurt Maskesi Tarifleri

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Yoğurdun Cilde Faydaları Neler? Yoğurt Maskesi Tarifleri

"Yoğurt, sağlık için en faydalı besinler arasında üst sıralarda yer alıyor. Bu leziz besin, sağlık için olduğu kadar cilt için de çok faydalı. Yoğurdun cilde faydaları neler? İşte yoğurt maskesi tarifleri..."

Yoğurt, vücudumuz için oldukça yararlı bir besindir. Bütün organlarımızın temizlenmesinde büyük rol oynayan yoğurdun cilde faydaları da oldukça fazla. Cildinizin hazır kozmetik malzemelerinden yorulduğunu düşünüyorsanız yoğurt sayesinde cildiniz hem beslenecek hem de dinlenecektir.

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Yoğurdun Cilde Faydaları Neler Yoğurt Maskesi Tarifleri

Yoğurdun cilde faydaları

*Yoğurt alternatif tıpta oldukça fazla kullanılan bir besindir.
*İçerisinde bulunan kalsiyum sayesinde kemik ve iskelet sağlığını korur.
*Ciltte oluşan tahrişleri ve güneş yanıklarını iyileştirir.
*Gözenekleri sıkılaştırarak siyah nokta oluşumunu engeller.
*İçerisinde bulunan mineraller sayesinde cildinizi nemlendirir.
*Cildinizi sıkılaştırarak kırışık olumunu engeller.
*Kararma olan bölgelere uygulandığında kararan bölgenin rengini açar.
*Ölü hücrelerden arındırır.

Cilt beyazlatıcı yoğurt maskesi tarifi

Malzemeler:

*1 yemek kaşığı suyu alınmış yoğurt
*1 çay kaşığı karbonat

Hazırlanışı:

Cildinizi bir pamuk yardımı ile süt kullanarak temizleyin. Ardından malzemeleri bir kapta karıştırın. Daha sonra malzemeleri vücudunuzda uygulamak istediğiniz bölgeye sürün. 15 dakika kurumasını bekleyin ve uygulamayı tekrarlayın. Ardından sıcak su ile durulayın.

EV YAPIMI TÜRK KAHVELİ PEELİNG SABUNU TARİFİ

Yoğurdun Cilde Faydaları Neler Yoğurt Maskesi Tarifleri

Sivilceler için yoğurt maskesi

Malzemeler:

*2 çorba kaşığı ev yapımı yoğurt
*1 çay kaşığı limon suyu

Hazırlanışı:

Malzemeleri bir kapta karıştırın. Yatmadan yarım saat önce temizlenmiş cildinize uygulayın. 20 dakika bekleyin ve ılık su ile cildinizi durulayın. Haftada 2-3 kez uygulayabilirsiniz.

 

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