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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Yoga Hakkında Doğru Bilinen 8 Yanlış

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Yoga Hakkında Doğru Bilinen 8 Yanlış

"Yoga dendiği zaman genellikle akla esneklik kazandırıcı olması geliyor. Ancak endişelenmeyin, esnek değilseniz bile yoga yapabilirsiniz. Çünkü istekli herkes yoga yapmayı deneyebilir ve bedenini kolayca yogayla eğitebilir. Önemli olan yoga yaparken nelere dikkat etmeniz gerektiğini biliyor olmanız. İşte yoga hakkında doğru bilinen 8 yanlış..."

1. Yoga yapabilmek için esnek ve fit olmanız gerekir

İnsanların en çok söylediği şeylerden biri de “Ben yoga yapamam, yeterince esnek değilim” oluyor. Oysa yoga herkesin yapabileceği bir şey. Yoga yapmak için esnek veya bir atlet kadar fit olmak zorunda değilsiniz. Yoga, bedensel anlamda nefes alabildiğiniz ve hareket edebildiğiniz her zaman yapabileceğiniz bir şey. Fiziksel olan yoga pratikleri, sizin kişisel ihtiyaçlarınıza göre belirlenmelidir. Eğer kaslarınız sıkıysa, yoga esnekliğinizi artıracak şekilde olmalıdır. Eğer çok esnekseniz, yoga sizi güçlendirecek şekilde olmalıdır.

Yoga Hakkında Doğru Bilinen 8 Yanlış

2. Yoga fiziksel bir pratiktir

Herhangi bir yoga pozunu uygulamaya çalışan birini gördüğünüzde, o kişinin yoga yaptığını söylemek mümkün değildir. Yoga sadece fiziksel pozları uygulamak değil, bir dikkat kesilme halidir. Yoga tüm fiziksel aktivitelerimizi ve hayattaki her anımızı kapsayan bir farkındalık pratiğidir. Yoga pozlarını uygularken gerçekleştirdiğiniz fiziksel pratik, siz ancak bedeninizin hangi bölgesiyle çalıştığınızın ve nefesinizin akışının farkına vardığınız zaman yoga olur.

3. Yoganın en önemli faydası, fit olmaktır

Bazı durumlarda yoga fiziksel bir pratik olabilir ve bazı insanlar için bu fiziksel pratik fit olmak için yeterli gelebilir. Ancak yoga yapmanın amacı, daha fit olmak değildir. Fit olmak için yapmanız gereken şey, kardiyovasküler egzersizlere yönelmek. Yoganın en önemli faydaları arasında ise uyku kalitesini artırma, stresi ve ağrıları azaltma, anksiyeteyle mücadele gösterilebilir. Üstelik bu faydaları sağlamak için özel bir yoga türüyle ilgilenmek zorunda değilsiniz, şifalanma niyetiyle ve güvenli bir şekilde yaptığınız her poz, bu faydaları da beraberinde getirecektir.

Yoga Hakkında Doğru Bilinen 8 Yanlış

4. Yoga yapmak için düzenli ve derin nefesler almak gerekir

Yogada nefese dayalı birçok egzersiz var. Örneğin nefes alıp verme uzunluğunuzu kullanarak yorgunluk veya endişeyele mücadele etmek mümkün. Ancak çok derin nefes alarak daha fazla anksiyete yaratmak da mümkün. Düzenli nefes almak, odaklanmayı kolaylaştırır ve tekrar düzenli nefes almayı kolaylaştırır. Ancak yoga için bunu olmazsa olmaz şeklinde nitelendirmek mümkün değil.

5. Yoga sadece mat üstünde yapılır

Kaydırmaz bir yoga matının üstünden, birbirinden renkli taytlarla yoga yaptığınız için kimse size ekstra puan vermeyecek. Bir mat üstünde oluşturduğunuz bedensel ve zihinsel farkındalık halini, aslında hayatın her alanında yaratabilirsiniz. Zor bir yoga pozunu uygularken “Bu pozda daha fazla kalmak istemiyorum” diye düşündüğünüzde rahatlamaya çalışabilir, hayatta zorlandığınız noktalarda da aynı şeyi kendinize hatırlatabilirsiniz.

Yoga Hakkında Doğru Bilinen 8 Yanlış

6. Tüm yoga türleri aşağı yukarı aynıdır

Bir yoga sınıfına girip çıktıktan sonra eğer o dersi sevmediyseniz, yoganın size uygun bir şey olmadığını düşünmek için çok erken olduğunu unutmayın. Belki de o yoga sınıfı veya o eğitmen sizin ihtiyaçlarınıza uygun olmayabilir. İnsanlar yoga yapmaya devam ettikçe, yoganın birden fazla türü de var olmaya devam edecek. Örneğin siz daha atletik, ter atıcı bir şey arıyorsanız, kendinize uygun bir yoga dersi bulabilirsiniz. Veya daha sakin, terapi etkisi olan bir yoga sınıfı arıyorsanız, buna uygun bir yoga türü de bulabilirsiniz. Size hangi yoga türünün uygun olduğunu bulmak için kendinize neden yoga yapmak istediğinizi sorun. Böylelikle kendi ihtiyaçlarınızı belirleyebilir ve kendinize en uygun yoga türünü bulabilirsiniz.

7. Yoga yapmak için bir yoga stüdyosuna gitmek gerekir

Bir hocanın gözetiminde yoga yapmak, her zaman için daha fazla yardımcı olan bir yöntem. Ancak yoga yaparken önemli olan, kendinizle nasıl bir ilişki kurduğunuz. Yoga stüdyosunda yoga yapmanın sayısız faydası olsa da yoga yapmak için illa bir stüdyoya gitmek zorunda değilsiniz. Günün istediğiniz saatinde, istediğiniz yerde yoga yapabilirsiniz.

Yoga Hakkında Doğru Bilinen 8 Yanlış

8. Yogada ilerleme ne kadar geriye eğilebildiğiniz veya kol dengenizle ölçülür

Sosyal medyadaki yoga temsiline bakılırsa, yoga genellikle çılgın pozlardan ibaret bir pratik gibi anlaşılabiliyor. Oysa yoga yapmak veya yogada ilerlemek için akrobasi yapmanıza gerek yok. İleri seviye pozları uygulamanın hiçbir zararı olmadığı gibi, bunu bir zorunluluk veya ilerlemenin göstergesi olarak görmek de doğru değil. Önemli olan kendinizle bağ kurma noktasında ne kadar ilerlediğiniz ve bunu en iyi siz bilebilirsiniz.

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