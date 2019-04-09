Yo-Yo Diyeti Nedir? Yo-Yo Diyeti Sağlığa Zararlı mı?

Yo-yo diyeti nedir?

Yo-yo diyeti, bir kısıtlı yemek yeme ve bir de aşırı yemek yeme döneminden oluşur. Kısa sürede büyük ölçüde kilo verdiren bu diyet, uzun vadede ise yarar sağlamaz.

Yo-yo diyeti nasıl yapılır?

Yo-yo diyeti, vücudu şaşırtarak kilo verdirmeyi amaçlayan bir diyet türüdür. Diyet öncesinde günlük aldığınız kalori miktarı 1800 ise bu miktar 1200’e düşürülür. Vücut günlük 1200 kalori almaya alıştığında ise miktar 1800'e çıkarılır. Metabolizmayı şaşırtan bu yöntem, kısa sürede büyük kilolar verdirir.

Yo-yo diyeti sağlığa zararlı mı?

Yo-yo diyeti de tıpkı diğer şok diyetler gibi sağlığa zararlıdır. Kısa sürede kilo verdiren diyetler, uzun vadede o verilen kiloların geri alınmasına neden olacağı gibi sağlığı da olumsuz yönde etkiler.

Yo-yo diyetinin de sağlığa olumsuz etkileri var. Yo-yo diyetinde uygulanan kalori düşürmek ve artırmak yöntemi iştahın açılmasına neden olabilir. Bu da uzun vadede verdiğiniz kilolardan daha fazlasını geri alacağınız anlamına gelir.

Kilo verme aşamasında vücut kas ve yağ kütlesi kaybeder. Bu tarz şok diyetlerde ise kaybedilen kas kütlesi oldukça fazladır. Oysa sağlıklı bir diyet listesinin amacı kiloyu yağdan verdirerek kas kütlesini korumaktır.

Uzmanlar, yo-yo diyetinin diyabet riskini artırdığını, kalp hastalıklarına davetiye çıkardığını ve kan basıncını artırdığını söylüyor.

Herhangi bir diyete başlamadan önce mutlaka bir uzmana danışmalısınız. Diyet listeleri her zaman kişiye özel olmalıdır. Metabolizmanıza uygun beslenme listesiyle de kolaylıkla kilo verebilir, sağlığınıza da zarar vermemiş olursunuz.