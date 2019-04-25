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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Saç
MAHMURE ÖZEL

Yıpranmış Saçlar İçin Ev Yapımı Maske Tarifi

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Yıpranmış Saçlar İçin Ev Yapımı Maske Tarifi

"Kadınların en güçlü silahlarından birisi bakımlı ve dolgun saçlardır. Fakat güneş, toz, kir gibi boya, röfle, fön gibi işlemler de saçlardaki yıpranmayı artırır. İşte yıpranmış saçlar için evde hazırlayabileceğiniz maske tarifi..."

YIPRANMIŞ SAÇLAR İÇİN EV YAPIMI MASKE TARİFİ 

Malzemeler:

*20 ml Hint yağı
*20 ml argan yağı
*10 ml biberiye yağı
*50 ml çörekotu yağı
*20 ml sedir yağı
*125 ml zeytinyağı

Tarif:

*Tüm yağları cam bir şişede karıştırın.
*Duş öncesi saçınıza iyice yedirerek uygulayın.
*Karışımı saçınızda bir saat kadar bekletin.
*Ardından saç tipinize özel şampuan ile yıkayın. 
*Bu karışımı haftada 2 kez uygulayabilirsiniz. 
*Bu maskeyi uyguladıktan sonra saçlarınızı dinlendirmelisiniz. Saç maşası, fön, düzleştirici gibi işlemleri en az bir gün sonra yapmalısınız.
*Maskeyi durularken çok sıcak ya da çok soğuk su kullanmamalısınız.

Ev yapımı bu maskeyi kullanmadan önce alerji riskini her zaman göz önünde bulundurmalısınız. Kızarıklık ve tahriş söz konusu mu diye önce küçük uygulamalar yapıp kontrol sağlamalısınız. 

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