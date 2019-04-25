Yıpranmış Saçlar İçin Ev Yapımı Maske Tarifi
"Kadınların en güçlü silahlarından birisi bakımlı ve dolgun saçlardır. Fakat güneş, toz, kir gibi boya, röfle, fön gibi işlemler de saçlardaki yıpranmayı artırır. İşte yıpranmış saçlar için evde hazırlayabileceğiniz maske tarifi..."
YIPRANMIŞ SAÇLAR İÇİN EV YAPIMI MASKE TARİFİ
Malzemeler:
*20 ml Hint yağı
*20 ml argan yağı
*10 ml biberiye yağı
*50 ml çörekotu yağı
*20 ml sedir yağı
*125 ml zeytinyağı
Tarif:
*Tüm yağları cam bir şişede karıştırın.
*Duş öncesi saçınıza iyice yedirerek uygulayın.
*Karışımı saçınızda bir saat kadar bekletin.
*Ardından saç tipinize özel şampuan ile yıkayın.
*Bu karışımı haftada 2 kez uygulayabilirsiniz.
*Bu maskeyi uyguladıktan sonra saçlarınızı dinlendirmelisiniz. Saç maşası, fön, düzleştirici gibi işlemleri en az bir gün sonra yapmalısınız.
*Maskeyi durularken çok sıcak ya da çok soğuk su kullanmamalısınız.
Ev yapımı bu maskeyi kullanmadan önce alerji riskini her zaman göz önünde bulundurmalısınız. Kızarıklık ve tahriş söz konusu mu diye önce küçük uygulamalar yapıp kontrol sağlamalısınız.
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