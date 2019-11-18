Yıldız Tilbe’yle Keyif Dolu Bir Konser Akşamı!

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
GeriEtkinlik Rehberi Yıldız Tilbe’yle Keyif Dolu Bir Konser Akşamı!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Haberler >Mahmure >Eğlence >Etkinlik Rehberi>Yıldız Tilbe’yle Keyif Dolu Bir Konser Akşamı!
Etkinlik Rehberi

Yıldız Tilbe’yle Keyif Dolu Bir Konser Akşamı!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yıldız Tilbe’yle Keyif Dolu Bir Konser Akşamı!

"İstanbul’da eğlence, dur durak bilmiyor. Şehirden her gece yükselen müziğin sesi, İstanbul’un vazgeçilmez detaylarından biri olmuş durumda. "

Sevilen sanatçıların konser programları oldukça yoğun, konser severlerin de keyiflenmek için birçok seçeneği mevcut. Sizin için seçtiğimiz şahane konser önerisini buradan görebilirsiniz.

Yıldız Tilbe’yle Keyif Dolu Bir Konser Akşamı

Zamanın eskitemediği sanatçılar vardır. Şüphesiz ki Yıldız Tilbe de onlardan biri. Her insanın hayatında; en az birkaç anısında gizlenip özel bir yere sahip olmuştur muhtemelen. Onunla gülmüş, onunla ağlamış, onunla unutmuş ya da onunla unutamamış bir sürü hayranı var. Yıllar boyunca kasetleri rekorlar kırmış, klipleri internette milyonlarca izlenmiş, konserleri hayranları tarafından hınca hınç doldurulmuş. Konserlerine olan bu yoğun ilgi hala da devam ediyor Yıldız Tilbe’nin. Şimdi sırada 27 Kasım’da Jolly Joker Kartal sahnesinde vereceği muhteşem konser var. Bu unutulmaz geceye tanıklık etmek için, size özel indirimli bilet fırsatını kaçırmayın.

Yıldız Tilbe’yle Keyif Dolu Bir Konser Akşamı

En sevdiğiniz sanatçılardan birinin konserine gitmek, gönlünüzce eğlenmek, sevdiklerinizle unutulmaz bir anı paylaşmak isterseniz; gelin hep birlikte 27 Kasım Çarşamba akşamı, Yıldız Tilbe konserinde buluşalım. Bu kaçırılmayacak konsere, indirimli bilet fırsatıyla katılmak için buraya tıklayabilirsiniz.

Bu bir ilandır.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi