Yılbaşında Yalnızlık ile Nasıl Başa Çıkılır?

Nasıl hissettiğinizi onaylayın ve anlayın

Birçok insan yalnızlığı kabullenemez. Bu yüzden önceliğiniz bu durumu kabullenmek olsun. Yalnızlığınızı dile getirmekten de inkar etmekten de kaçının.

Kendinizi başkalarıyla kıyaslamaktan kaçının

Kendinizi başkalarıyla, özellikle sosyal medyayla karşılaştırmaya başlamak çok kolay olabilir. Bunun yerine, gördüğünüz şeyin her zaman gerçekte olduğu gibi olmadığını hatırlamanızı öneririz. Sosyal medya kullanmak sizi insanlarla kıyaslamanıza neden oluyorsa sosyal medyadan bir süre uzak kalmayı tercih edin.

Egzersiz yapmak

Egzersizin sizi çok iyi hisettireceği çoğu kişi tarafından bilinen bir gerçektir. Boş zamanlarınızda dışarıda yürümek veya spor salonuna gidip spor yapmak sizi çok daha dinç ve iyi hissettirecektir.

Telefonla görüşün

Sevdiklerinizle yüz yüze iletişim kurmanın insanlarla bağlantı kurmanın en iyi yolu olmasına rağmen, bazen uzakta yaşıyorsanız bu her zaman mümkün değildir, bu yüzden telefonla sesli veya görüntülü bir şekilde yapacağınız bir konuşma yalnızlığınızı giderecektir.

Küçük konuşmalara katılın

Bir komşuyla ya da esnafa gülümseyerek küçük bir sohbet başlatmak yalnızlığınızı hafifletecektir. Bu tür konuşmalardan çekinmeyin ve sohbete katılın.

Bir profesyonelle konuşun

Bir psikolog, yalnız hissediyorsanız sizi destekler yardımcı olur. Yalnızlığın kendisi zihinsel bir sağlık sorunu olmasa da, endişe veya depresyon gibi diğer sorunlara yol açabilir. Doktorunuza veya psikoloğunuza ulaşın ya da telefon veya çevrimiçi görüntülü sohbet yoluyla psikologlara erişim sağlayın.