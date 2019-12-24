MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerMahmure Haberleri Sağlıklı Yaşam Haberleri İyi Yaşam Haberleri Yılbaşında Yalnızlık ile Nasıl Başa Çıkılır?
Geriİyi Yaşam Yılbaşında Yalnızlık ile Nasıl Başa Çıkılır?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

İyi Yaşam
MAHMURE ÖZEL
Haber Giriş: 24.12.2019 - 10:33, Son Güncelleme:/

Yılbaşında Yalnızlık ile Nasıl Başa Çıkılır?

Yılbaşını kutlamak için kalabalık aile bireylerine sahip değilseniz, sevgili ya da arkadaşınız yoksa bu yılbaşı gecesini gözünüzde büyütüp mutsuz olmamalısınız. Yalnızlık duygunuzla baş etmenize yardımcı olacak yöntemleri sizin için sıraladık. Hepsi aslında muhtemelen sizin bildiğiniz yöntemler olabilir ama yinelemekte fayda var!

Yılbaşında Yalnızlık ile Nasıl Başa Çıkılır?
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Nasıl hissettiğinizi onaylayın ve anlayın

Birçok insan yalnızlığı kabullenemez. Bu yüzden önceliğiniz bu durumu kabullenmek olsun. Yalnızlığınızı dile getirmekten de inkar etmekten de kaçının.

Kendinizi başkalarıyla kıyaslamaktan kaçının

Kendinizi başkalarıyla, özellikle sosyal medyayla karşılaştırmaya başlamak çok kolay olabilir. Bunun yerine, gördüğünüz şeyin her zaman gerçekte olduğu gibi olmadığını hatırlamanızı öneririz. Sosyal medya kullanmak sizi insanlarla kıyaslamanıza neden oluyorsa sosyal medyadan bir süre uzak kalmayı tercih edin.

Egzersiz yapmak

Egzersizin sizi çok iyi hisettireceği çoğu kişi tarafından bilinen bir gerçektir. Boş zamanlarınızda dışarıda yürümek veya spor salonuna gidip spor yapmak sizi çok daha dinç ve iyi hissettirecektir.

Telefonla görüşün

Sevdiklerinizle yüz yüze iletişim kurmanın insanlarla bağlantı kurmanın en iyi yolu olmasına rağmen, bazen uzakta yaşıyorsanız bu her zaman mümkün değildir, bu yüzden telefonla sesli veya görüntülü bir şekilde yapacağınız bir konuşma yalnızlığınızı giderecektir.

Küçük konuşmalara katılın

Bir komşuyla ya da esnafa gülümseyerek küçük bir sohbet başlatmak yalnızlığınızı hafifletecektir. Bu tür konuşmalardan çekinmeyin ve sohbete katılın.

Bir profesyonelle konuşun

Bir psikolog, yalnız hissediyorsanız sizi destekler yardımcı olur. Yalnızlığın kendisi zihinsel bir sağlık sorunu olmasa da, endişe veya depresyon gibi diğer sorunlara yol açabilir. Doktorunuza veya psikoloğunuza ulaşın ya da telefon veya çevrimiçi görüntülü sohbet yoluyla psikologlara erişim sağlayın.

Yılbaşı Keki | Mucize LezzetlerMucize Lezzetler'in bugünkü bölümünde Yılbaşı Keki var! Gülçin Çavdarcı'nın enfes tarifi ile sizlerle... (Sponsorlu İçerik)
daha fazla video için
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle