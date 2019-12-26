Yılbaşı İçin Sağlıklı Bir Tarif: Raw Vegan Pasta
"Yılbaşı demek, bütün sevdiklerin bir arada olması demektir. Sevdiklerimizle birlikte yeni bir yılı karşılıyor olmanın sevinciyle yaptığımız tüm hazırlıklarda göz ardı ettiğimiz önemli noktalardan biri de çok fazla yemek, tatlı ve alkol tüketmek. Beslenme ve Diyet Uzmanı Kevser Başkara, yılbaşı akşamına özel sağlık dolu bir tatlı tarifi verdi."
Pasta yapımına başlamadan:
-Çiğ kaju fıstıklarını 6 saat önceden,
-7 adet kuru hurmasıy, 15 dakika kadar,
-Ceviz, badem ve fındıkları 24 saat önceden ılık suda bekletin.
Altlık:
*4 çorba kaşığı 24 saat suda bekletilmiş çiğ badem
*25 adet ceviz içi
*4 çorba kaşığıçiğ fındık
*5 tatlı kaşığı Hindistan cevizi yağı
*1 çay kaşığı tuz
Malzemelerin hepsini robottan geçirip yağlı kağıt serilmiş kalıba ellerinizle bastırarak yayın.
Sos:
*6 avuç çiğ kaju (Kajuyu altı saat önceden suda aktive edin.)
*5 tatlı kaşığı hurma püresi
*2 tepeleme ham kakao
Malzemeler robotta krema haline getirin.Yukarıda yaptığınız tabanın üzerine yayın. Buzluğa alın.
Üzerini süslemek için:
*200 gram taze orman meyvesi
*Kabak çekirdeği, Antep fıstığı
*Ham kakao taneleri
*Yenilebilir çiçekler ve yapaklar kullanabilirsiniz.
Öneriler:
Buzlukta bir günün üzerinde bekleyen pastaları yemeden 1 saat önce çıkartılıp dışarıda veya buzdolabında çözünüz.
Buzlukta yaklaşık 1 ay bekleyebilir.
Tam çözünmeden kesme kıvamındayken dilimlenirse buzluktan istenildiği zaman dilim dilim almak pratik olur.