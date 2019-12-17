Yılbaşı Akşamına Özel: Portakallı Bal Kabaklı Ekmek
"Yılbaşı akşamında kendi ellerinizle leziz tarifler hazırlamak istiyorsanız portakallı bal kabaklı ekmeği menüye mutlaka ekleyin. "
PORTAKALLI BAL KABAKLI EKMEK
Malzemeler:
2 fincan un
1 su bardağı kepekli un
2 çay kaşığı kabartma tozu
1 çay kaşığı Hindistan cevizi
Bir tutam tuz
150 gram rendelenmiş bal kabağı
1 fincan şeker
2 yemek kaşığı bal
1 çay bardağı ince kıyılmış portakal kabuğu
1 çay bardağı kıyılmış ceviz
Yarım çay bardağı kuru üzüm
Yarım su bardağı tereyağ
Hazırlanışı:
Fırını 180 derecede ısıtın ve ekmeği pişireceğiniz kalıbı yağlayın.
Un, kabartma tozu, tuz ve Hindistan cevizini bir kapta karıştırın.
Başka bir kapta terayağı ve şekeri mikser ile güzelce karıştırın. Yumurtaları ilave edin, karıştırın. Rendelenmiş bal kabaklarını (arzunuza göre haşlayıp püre haline de getirebilirsiniz) ekleyin yine karıştırın. En son portakal kabukları, ceviz ve üzümleri ilave edin, yavaşça karıştırın.
Unlu karışımı ilave ederek mikserin düşük hızında karışımı çırpın. Karışımı kalıba dökün ve yaklaşık 1 saat kadar pişirin.
Afiyet olsun!