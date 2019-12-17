Yılbaşı Akşamına Özel: Portakallı Bal Kabaklı Ekmek

PORTAKALLI BAL KABAKLI EKMEK

Malzemeler:

2 fincan un

1 su bardağı kepekli un

2 çay kaşığı kabartma tozu

1 çay kaşığı Hindistan cevizi

Bir tutam tuz

150 gram rendelenmiş bal kabağı

1 fincan şeker

2 yemek kaşığı bal

1 çay bardağı ince kıyılmış portakal kabuğu

1 çay bardağı kıyılmış ceviz

Yarım çay bardağı kuru üzüm

Yarım su bardağı tereyağ

Hazırlanışı:

Fırını 180 derecede ısıtın ve ekmeği pişireceğiniz kalıbı yağlayın.

Un, kabartma tozu, tuz ve Hindistan cevizini bir kapta karıştırın.

Başka bir kapta terayağı ve şekeri mikser ile güzelce karıştırın. Yumurtaları ilave edin, karıştırın. Rendelenmiş bal kabaklarını (arzunuza göre haşlayıp püre haline de getirebilirsiniz) ekleyin yine karıştırın. En son portakal kabukları, ceviz ve üzümleri ilave edin, yavaşça karıştırın.

Unlu karışımı ilave ederek mikserin düşük hızında karışımı çırpın. Karışımı kalıba dökün ve yaklaşık 1 saat kadar pişirin.

Afiyet olsun!