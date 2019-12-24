Yılbaşı Akşamı %100 Eğlence The Populist'te

Genç ve dinamik atmosferiyle şehrin eğlence trendlerine yön veren The Populist, 2020 yılını iyi yemek ve iyi müzikle karşılamak isteyenlere özel bir yılbaşı programı sunuyor. Geleneksel yılbaşı lezzetlerine yer veren set menünün yanı sıra misafirler The Populist’in ana menüsünden de dilediklerini tercih edebilecekler.

The Populist’in yılbaşı özel menüsünde; Keçi Peynirli ve Parmesanlı Bresaola, Çıtır Tavuk, Tütsülenmiş Dana Sosis, Populist Köfte ve Geniş Dilim Patates seçeneklerinin yer aldığı enfes Atıştırmalık Tabağı, Portobello veya tercihe göre Peynirli Pizetta yer alıyor.

Kışın favori lezzeti kestanenin baş rolde olduğu Kestaneli & Keçi Peynirli Pancar Salatası ve Kestaneli Hindi Sarma da The Populist’in yılbaşı menüsünün spesiyal lezzetleri olarak öne çıkıyor. Menünün finalinde yer alan Oreolu Balkabaklı Muhallebi ise 2019’un son akşamında damaklarda eşsiz bir tat bırakacak.



Lezzet, müzik ve eğlencenin hâkim olacağı bir yılbaşı partisine ev sahipliği yapmaya hazırlanan The Populist, Cihan Saldıran, Kaan Yüceil ve Nadir Duman’ın DJ performanslarıyla da 2020 yılına hareketli bir başlangıç yapacak.