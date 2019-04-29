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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Kadın Sağlığı
MAHMURE ÖZEL

Yer Fıstığı Hakkında Şaşırtan Gerçekler

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Yer Fıstığı Hakkında Şaşırtan Gerçekler

"Yer fıstığı, özellikle son yıllarda fazlasıyla hayatımıza girdi. Birçoğumuz bu sağlıklı ve lezzetli yemişe bayılıyoruz. Ancak yer fıstığı hakkında bilinmeyen pek çok şey var. O bilinmeyenleri açıklıyoruz!"

1. Yer fıstığı bir baklagildir

Evet, yanlış duymadınız. Yer fıstığı fındık ailesinden gibi görünse de baklagiller familyasının bir üyesidir. 

2. Ezmesi için 2 katı fıstık lazım

350 gram fıstık ezmesi yapmak yaklaşık 600 gram yer fıstığına ihtiyaç vardır.

3. 14. yüzyılda da vardı

Şimdilerde özellikle sporcuların fazlasıyla tükettiği fıstık ezmesi, hepimizin düşündüğünden daha eski. Uzmanlar, fıstık ezmesinin Aztekler tarafından ortaya çıkarıldığına inanıyor. 

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YER FISTIĞININ 7 ÖNEMLİ FAYDASI İÇİN TIKLAYIN
YER FISTIĞININ 7 ÖNEMLİ FAYDASI İÇİN TIKLAYIN

Yer Fıstığı Hakkında Şaşırtan Gerçekler

4. % 90'ı fıstık olmalı

Fıstık ezmesi yapmanın öncelikli kuralı, karışımın en az % 90'ının fıstık olmasıdır. 

5. Hastalığı bile var!

Arachibutyrophobia ismini daha önce duydunuz mu? Bu fıstık ezmesinin yerken damağa yapışma korkusudur. 

6. Antioksidan kaynağı

Yer fıstığı harika bir antioksidan, besin, mineral ve vitamin kaynağıdır. Zengin içeriği ile gelişmeyi ve büyümeyi destekler. 

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