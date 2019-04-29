Yer Fıstığı Hakkında Şaşırtan Gerçekler
"Yer fıstığı, özellikle son yıllarda fazlasıyla hayatımıza girdi. Birçoğumuz bu sağlıklı ve lezzetli yemişe bayılıyoruz. Ancak yer fıstığı hakkında bilinmeyen pek çok şey var. O bilinmeyenleri açıklıyoruz!"
1. Yer fıstığı bir baklagildir
Evet, yanlış duymadınız. Yer fıstığı fındık ailesinden gibi görünse de baklagiller familyasının bir üyesidir.
2. Ezmesi için 2 katı fıstık lazım
350 gram fıstık ezmesi yapmak yaklaşık 600 gram yer fıstığına ihtiyaç vardır.
3. 14. yüzyılda da vardı
Şimdilerde özellikle sporcuların fazlasıyla tükettiği fıstık ezmesi, hepimizin düşündüğünden daha eski. Uzmanlar, fıstık ezmesinin Aztekler tarafından ortaya çıkarıldığına inanıyor.
4. % 90'ı fıstık olmalı
Fıstık ezmesi yapmanın öncelikli kuralı, karışımın en az % 90'ının fıstık olmasıdır.
5. Hastalığı bile var!
Arachibutyrophobia ismini daha önce duydunuz mu? Bu fıstık ezmesinin yerken damağa yapışma korkusudur.
6. Antioksidan kaynağı
Yer fıstığı harika bir antioksidan, besin, mineral ve vitamin kaynağıdır. Zengin içeriği ile gelişmeyi ve büyümeyi destekler.