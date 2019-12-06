"Yeni Yıla Aşk ile Girin"

Yaptığı deneysel çalışmalar ve gözlemlerle kadın-erkek ilişkisinde samimi iletişimin kapılarını aralayan İlişki Uzmanı ve Yazar Adil Yıldırım, “sonsuz aşk her şeyi göze alanlar içindir” şeklinde özetlediği “Med Cezir” adlı üçüncü kitabını İstanbul okurları için imzalayacak. Bodrum, İzmir, Ankara ve Adana’da sevenleriyle bir araya gelen Yazar Adil Yıldırım, bu kez İstanbul’da okurlarıyla 7 Aralık’ta Kanyon AVM’de 16.00’da bir araya gelecek. Yıldırım, kitaplarını imzalamasının ardından sevenleriyle sohbet edecek.

Yıldırım, "Zamanın Sessiz Ruhu" ve "Gecede Saklı Yalnız Aşıklar" adlı kitaplarının ardından bu kez, aşkı, tutkuyu, sonu gelen evlilikleri, asla unutulmayan eski sevgiliyi ve yaz aşklarını filtresiz hali ile ele aldığı 3'ncü kitabı "Med Cezir" ile sonsuz aşkı tanımlıyor.

İkili ilişkilerde sağlıklı iletişimin püf noktalarını anlatan ve okurlarının "hayata ışık tutan adam" diye nitelendirdiği Adil Yıldırım, İstanbullu okulları ile tecrübelerini paylaşacak. İmza günlerinde binlerce hayranı ile bir araya gelen Yıldırım, kitabını imzalamaya gelen her bir hayranı ile tek tek ilgileniyor. Her bir buluşmada giderek artan sevenleriyle bir araya gelen Yıldırım’ın İstanbul’daki buluşması merakla bekleniyor. Sosyal medyada büyük bir beğeni ve takipçi kitlesine sahip olan Yıldırım’ın İstanbul Kanyon AVM’deki buluşmasa takipçilerinin akın etmesi bekleniyor.