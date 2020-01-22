Yeni ve En Yeni Müzik Festivali 6 Şubat’ta Başlıyor!

Klasik ve elektronik müzikten beslenen ve disiplinlerarası geçirgen bir yapıya sahip “Yeni Müzik”in önemli temsilcileri arasında yer alan besteci ve müzisyenler, 6, 7, 8 Şubat 2020 tarihlerinde Sevgi Gönül Oditoryumu ve Karbon’da çok yönlü bir keşif alanı açacak.

Berlin’in deneysel sanat ve müzik sahnesinin önde gelen figürlerinden, Klangspuren Schwaz Tirol, MaerzMusik / Berliner Festspiele, Ruhrtriennale gibi köklü festival ve bienallerin sanat yönetmenliğini ve müzik küratörlüğünü üstlenen Matthias Osterwold’un sanat yönetmenliğinde gerçekleşecek Yeni ve En Yeni Müzik Festivali, üç güne yayılan programıyla dinleyicilere beş konser etrafında kurgulanan yoğun bir müzik deneyimi vaat ediyor.