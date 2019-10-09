Yeni İnci İle Ev Rahatlığında Moda!
"Gün boyu koşturmacanın içinde eve dönüşü ve konforlu ev kıyafetlerine kavuşmayı hangimiz hayal etmiyoruz ki… "
Yeni İnci, ev rahatlığına döndüğünde bile şıklığıyla inci gibi parlamak isteyenleri yeni koleksiyonunda buluşturuyor. Hazır olun, bu kış evdeyiz ve fazlasıyla şıkız!
Yumuşacık, rahat ve sevimli ev giyim ürünlerini yepyeni koleksiyonunda buluşturan Yeni İnci, bu kışın en konforlu anlarına eşlik edecek. Pofuduk sabahlıklardan rengarenk pijamalara kadar konfor ve rahatlık için tüm detayları düşünen Yeni İnci’nin koleksiyonunda bu yılın modası ekoseler ve tüm ailenin bir örnek giyindiği aile kombinleri göze çarpıyor. Dantelli ve incili şık tasarımlar ise geleneksel tarzı benimseyenler için koleksiyonda yerini alıyor.