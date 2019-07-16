Yengeç Burcu - Haftalık
"Yengeç Burcu - Haftalık"
Bu hafta gelecekteki planlarınızın hayata geçirilmesi konusunda yararlı konuşmalar yapabilirsiniz. Hedeflerinizi yerine getirmekle alakalı olan insanlarla görüşmeler veya toplantılar planlayabilirsiniz. Bu hafta, içinizdeki başarı tutkusu sizi istemeden birisini manipüle etmeye teşvik edebilir. Bu duruma dikkat etmelisiniz. Eğer bu şekilde davranırsanız başarınız uzun sürmeyebilir. Plansız seyahatleriniz olabilir. Bu hafta duyduğunuz şeylere hemen sevinmemeli ve kontrollü olmalısınız. Parasal işlerinizde iyi bir finansal gelirin veya olumlu bir gelişmenin tadını çıkarabileceksiniz. Bu hafta en önemli konunuz sizi rahatsız eden şeylerin üzerinde düşünüp çözüm bulmanız olmalıdır.