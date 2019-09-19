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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Yazın Yorulan Cildinize Nasıl Sonbahar Bakımı Yapmalısınız?

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Yazın Yorulan Cildinize Nasıl Sonbahar Bakımı Yapmalısınız?

"Tabiat, yeni bir mevsime geçip tüm silüetini yenilerken siz de en önemli hazineniz cildiniz için bir dokunuş yapabilir, cildinizi sonbahara hazırlayabilirsiniz. Tüm yaz boyunca güneş, deniz, havuz, rüzgar derken birçok faktöre bağlı olarak cildin yorulduğuna dikkat çeken Kontür Makyaj Eğitmeni Ergül Keskin, sonbahar gelirken yaptırılabilecek cilt bakımlarını anlattı."

Cildinizin bakıma ihtiyacı var

Keyifli ve bir o kadar yorucu yaz mevsimi geride kalıyor. Sıcak havaların belki de en çok etkilediği unsurların başında cildimiz geliyor. Tüm yaz güneşin zararlı UV ışınlarına maruz kalan, deniz ve havuzda yıpranan, rüzgarla nemini ve canlılığını kaybeden cildin taze bir başlangıca ihtiyacı var.

Çünkü nem kaybı hem cildin kalitesini etkileyerek matlaştırıyor hem de erken yaşlanma belirtilerinin ortaya çıkmasına neden oluyor. Kurumuş bir ciltte ince kırışıklıklar daha hızlı yer edinirken aynı zamanda bakımsız ve solgun bir görünüme neden oluyor. Üstelik yaz mevsiminin istenmeyen mirası güneş lekeleri de cildin estetiğini olumsuz anlamda etkiliyor. Tüm bu sorunlarla başa çıkmakta zorlanan kişiler ise çözümü profesyonel cilt bakımında buluyor.

BB Glow ile pürüzsüz bir cilt mümkün

BB Glow, herhangi bir kimyasal veya fondöten kullanılmadan yapılır, bu sebeple cilde zararı değil faydası vardır. Öncelikle işlem ile birlikte serum içerisinde yer alan maddeler; ciltte sıkılaşma, akne ve damar izlerinde azalma sağlar.  Aynı zamanda ciltte fondöten etkisi sunarak pürüzsüz, aydınlık bir görüntü yaratır. Doğal bir siluet için etkili sonuçlar yaratan BB Glow’un kalıcılığı ortalama 4 ay ile 1 yıl arasında değişmektedir.

Mikro iğneler aracılığıyla yapılan bu işlem, serumların cilde nüfuz etmesiyle pürüzsüz bir görünüm elde edilmesini sağlar. İşlem sırasında kullanılan serum, fondötenin sıvılaştırılmış hali değildir. Tamamı doğal içeriklerden oluşur, cildi onarırken aynı zamanda hücre yenilenmesini tetikler. 

Yazın Yorulan Cildinize Nasıl Sonbahar Bakımı Yapmalısınız

Somon DNA ile sonbaharı gençleşerek selamlayın

Somon DNA aşısı, somon balığı spermleri ve hyaluronik asitten elde edilen DNA molekülleri yardımı ile ciltte genç hücreler üretilmesi esasına dayanan yeni nesil bir güzellik uygulamasıdır. Sistem; polinükleotidler ve hyalüronik asit moleküllerinden elde edilen Somon DNA ile ciltte genç hücreler üretilerek kırışıklık ve diğer yaşlanma belirtilerinin giderilmesini sağlar. Cilt yapısını destekleyen, hücreleri onaran Somon DNA, insan DNA’sına çok yakın olan formülasyonu sayesinde bağ dokusunu yeniden yapılandırarak, cildi restore eder.

Cilt problemlerine göre değişiklik gösteren bu işlem, ileri vakalarda 1 kür olacak şekilde uygulanır. Bir kür yaklaşık olarak 3 seanstan oluşur. Seans süreleri ortalama 1 saat, seans araları ortalama 20 gündür. Yılda 2 kez uygulandığında cilde genç görünüm kazandıran Somon DNA, 30 yaş ve üzeri her cilt tipinde uygulanabilir.

Hydra Facial ile derinlemesine temizlik, derinlemesine güzellik

Sağlıkla parlayan pırıl pırıl bir cildin sırrı, temiz olmasıdır. Derinlemesine temizlenmeyen, kir ve makyaj kalıntılarından arındırılmayan bir cildin güzel ve bakımlı görünmesi beklenemez. Cildi kökten uca derinlemesine temizleyen Hydra Facial tam da cildin ihtiyaç duyduğu bakımı sağlar. Üstelik Hydra Facial, cildi temizlemekle kalmaz aynı zamanda gençleştirir ve ciltteki problemleri giderir. Basınç esasına dayanan vakumlu başlık ile ölü hücreleri aspire eden bu bakım, cilde pompalanan özel serumlar ile cildi yapılandırır. Sonuç ise; temizlenmiş, cilt tonu eşitlenmiş, ölü derilerden arındırılmış, sıkılaşmış bir görünüm.

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