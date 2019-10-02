Yüzünü Yıkaman İçin Rehberin Olmaya Hazırım!

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
GeriYasemin CANDEMİR Yüzünü Yıkaman İçin Rehberin Olmaya Hazırım!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Haberler> Mahmure>Yazarlar>Yasemin CANDEMİR>Yüzünü Yıkaman İçin Rehberin Olmaya Hazırım!
Mahmure
02.10.2019 - 13:46, Son Güncelleme:

Yüzünü Yıkaman İçin Rehberin Olmaya Hazırım!

Yasemin CANDEMİR
Yasemin CANDEMİR
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yasemin CANDEMİR
Yasemin CANDEMİR
Yüzünü Yıkaman İçin Rehberin Olmaya Hazırım!

"Annenizin “Hadi kalk kızım yüzünü yıka” dediği zamanları hatırlıyor musunuz? Ne kadar haklı olduğunu anlamak için yaşımın 30 küsurlara gelmesi gerekti."

Cilt güzelliğinin temeli, yüzü temiz tutmak olduğu halde, makyajıyla yatağa giren genç kadın sayısı hiç de az değil. (30 yaşını geçmiş hiçbir kadının bu hatayı yapacağını sanmıyorum.) 

Gün boyunca yüzümüz bakteri, farklı kirleticiler, virüs, ölü cilt hücreleri ile kaplıdır. İyi bir yıkama yapmazsak 24 saatte bile cildimiz kalın bir kir tabakasıyla kaplanır ve bu da nemlendirici ve makyaj ürünlerinin cilde nüfuz etmesini zorlaştırır.

Neden sivilceniz var?

Yıkanmamış, susuz kalmış bir cilt, pürüzlü, kırışmış ve yaşlı görünür. Cildin altındaki minik bezler, cildi dış dünyanın tehlikelerinden korumak için sebum denilen bir yağ üretir. Yüzeyde aşırı kir birikmesi, foliküllerin tıkanmasına, sebumun ter ve ölü cilt hücrelerin arasına sıkışmasına neden olur. Ciltteki sebum eksikliği ise iltihaplanmaya yani sivilceye yol açar.

Yüzünüzü doğru dürüst yıkamıyorsanız, akne oluşumuna yol açan gözenekleriniz tıkalı demektir. Cilt bu susuzluk yani hidrasyon durumundan kaynaklanan şiddetli kuruluk ve tahriş problemleri yaşayabilir. Siz temizliğe vakit ayırmadıkça, kirli ve yüksek derecede yaşlı görünen bir yüzle yaşamaya maruz kalırsınız.

Günde iki defa, bir dakika boyunca...

Cilt bakım rutini yaparken, genellikle yalnızsınızdır, banyonuzda ya da sessiz bir yerdesiniz, sadece siz ve aynanız varsınızdır. Hadi bakın aynaya. Biraz dikkatli bakarsanız cildinizin ihtiyacı olanları net olarak görebileceksiniz. Rahatlatıcı bir müziğe ihtiyacınız varsa açın, en azından 10 dakikayı cildinizle baş başa geçirin. İçinizden 60’a kadar sayarak yüzünüzü bir temizleyiciyle masaj yaparak ovalamak ve durulamak sadece cildinize değil, kendini yorgun hisseden zihninize de iyi gelecek. Günde bir dakika sürecek bu temizleme işlemini günde iki defa yapmanız yeterli.

Temizleyicinizi pH açısından dengeli ürünlerden seçin, yüksek pH’ın sanıldığının aksine bakteriler için mükemmel bir üreme alanı olduğunu unutmayın. “Her gün iki defa temizleme yapmak için çok yorgunum” diyenler unutmayın 16 yaşından sonra bu ritüeli atladığınız her gün size 40 yaşından sonra derin yaşlılık çizgileri olarak dönecek. Duşun altında yüzünüz temizlenmez ve hızla kırışırsınız. Peki hala o bir dakika için yorgun musunuz?

YASEMİN CANDEMİR

https://www.instagram.com/yaseminycandemir/?hl=en

Yasemin CANDEMİR
Yasemin CANDEMİR
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber
Yüzünü Yıkaman İçin Rehberin Olmaya Hazırım!
Kendi Hayatımıza Bakmayı Ne Zaman Öğreneceğiz?
Dünya Gülümseme Günü: Siz Günde Kaç Kere Gülümsüyorsunuz?
Ekim Falan da Gider Bu Gidişle