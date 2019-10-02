Yüzünü Yıkaman İçin Rehberin Olmaya Hazırım!
"Annenizin “Hadi kalk kızım yüzünü yıka” dediği zamanları hatırlıyor musunuz? Ne kadar haklı olduğunu anlamak için yaşımın 30 küsurlara gelmesi gerekti."
Cilt güzelliğinin temeli, yüzü temiz tutmak olduğu halde, makyajıyla yatağa giren genç kadın sayısı hiç de az değil. (30 yaşını geçmiş hiçbir kadının bu hatayı yapacağını sanmıyorum.)
Gün boyunca yüzümüz bakteri, farklı kirleticiler, virüs, ölü cilt hücreleri ile kaplıdır. İyi bir yıkama yapmazsak 24 saatte bile cildimiz kalın bir kir tabakasıyla kaplanır ve bu da nemlendirici ve makyaj ürünlerinin cilde nüfuz etmesini zorlaştırır.
Neden sivilceniz var?
Yıkanmamış, susuz kalmış bir cilt, pürüzlü, kırışmış ve yaşlı görünür. Cildin altındaki minik bezler, cildi dış dünyanın tehlikelerinden korumak için sebum denilen bir yağ üretir. Yüzeyde aşırı kir birikmesi, foliküllerin tıkanmasına, sebumun ter ve ölü cilt hücrelerin arasına sıkışmasına neden olur. Ciltteki sebum eksikliği ise iltihaplanmaya yani sivilceye yol açar.
Yüzünüzü doğru dürüst yıkamıyorsanız, akne oluşumuna yol açan gözenekleriniz tıkalı demektir. Cilt bu susuzluk yani hidrasyon durumundan kaynaklanan şiddetli kuruluk ve tahriş problemleri yaşayabilir. Siz temizliğe vakit ayırmadıkça, kirli ve yüksek derecede yaşlı görünen bir yüzle yaşamaya maruz kalırsınız.
Günde iki defa, bir dakika boyunca...
Cilt bakım rutini yaparken, genellikle yalnızsınızdır, banyonuzda ya da sessiz bir yerdesiniz, sadece siz ve aynanız varsınızdır. Hadi bakın aynaya. Biraz dikkatli bakarsanız cildinizin ihtiyacı olanları net olarak görebileceksiniz. Rahatlatıcı bir müziğe ihtiyacınız varsa açın, en azından 10 dakikayı cildinizle baş başa geçirin. İçinizden 60’a kadar sayarak yüzünüzü bir temizleyiciyle masaj yaparak ovalamak ve durulamak sadece cildinize değil, kendini yorgun hisseden zihninize de iyi gelecek. Günde bir dakika sürecek bu temizleme işlemini günde iki defa yapmanız yeterli.
Temizleyicinizi pH açısından dengeli ürünlerden seçin, yüksek pH’ın sanıldığının aksine bakteriler için mükemmel bir üreme alanı olduğunu unutmayın. “Her gün iki defa temizleme yapmak için çok yorgunum” diyenler unutmayın 16 yaşından sonra bu ritüeli atladığınız her gün size 40 yaşından sonra derin yaşlılık çizgileri olarak dönecek. Duşun altında yüzünüz temizlenmez ve hızla kırışırsınız. Peki hala o bir dakika için yorgun musunuz?
YASEMİN CANDEMİR