Yüzün İle Boynun Arasında Cilt Farkı Varsa Bir Şeyler Yanlış Demektir!

Hangi güzellik uzmanına sorsanız “Haftada en az iki defa peeling yapmalı” diyor ya, siz bu safsatalara da kulağınızı kapatın. Haftada iki defa peeling yapmak cilde iyi gelmez. Aksine cildi zedeler, tahriş eder ve canlılığını kaybettirir.

Cilt kuralları yazarı Debra Jaliman ve ATX Dermatoloji’nin sahibi Dr. Ted Lain’e göre aşırıya kaçılan cilt alışkanlıklarını bu yazıda topladım...

Aşırı peeling

Eğer kişi boynundan daha koyu görünen bir yüze sahipse, bu cildinin bol bol salisilik ve glikolik asitle karşılaştığının bir göstergesi. Retinoller ve sonik temizleme sistemleri de aşırıya kaçıldığında cildin dengesini bozmakta usta. Haftada bir peeling yapmak kesinlikle yeterli...

Yüzüne çok dokunma

Keşke herkes yüzüne dokunmayı bıraksa. Akne, lekeler, izler gibi yüzde göze çarpan hangi sorun varsa çoğu parmaklardan yüze akan bakteriler yüzünden.

*Bu arada telefonlar ve kulaklıklar da tonlarca bakteri barındırıyor, bu nedenle her gün bu aksesuarları temizleyin.

O sivilceyi sıkma

Büyük irinli bir sivilce çok korkunç olabilir. Ama inanın onu sıkmak geçici bir iyilik durumu sağlar. Sivilceleri geçiren (ki piyasada çok sayıda marka var) krem kullanıp, o sivilceye bir gün katlanabilmek sorunu tümden halleder.

Yaşlanma karşıtı ama nereye kadar?

Kadınlar yaşlanma karşıtı ürünler söz konusu olduğunda herkes “Ne kadar fazla o kadar iyi” diye düşünüyor. Oysa ihtiyacınız olana siz değil, dermatoloğunuz karar vermeli. Yanı sıra cildiniz kuruysa sabah-akşam temiz cilde sürmeyi ihmal etmemeli ama gün içinde de krem sürmeye kalkmamalısınız. Özellikle retinol içeren ürünleri ne kadar az miktarda kullanırsanız o kadar faydalı. Çünkü cildinizi de bu maddeyi üretmeye teşvik etmeniz de gerekiyor.

Cilt temizleyicileri nasıl olmalı?

Alkol bazlı cilt temizleyicileri her yerde. Cilt elbette temizlenmeli ama temizleyeceğim diye üst katmanlar zarar görmemeli. Ne kadar inatçı bir makyaj yaparsanız yapın- ihtiyacınız olan yumuşak bir temizleyici ve havlu. Ve mümkünse temizleyicinizi sadece pH dengeli ürünler arasından seçin.

Kullandığınız ürünleri sık sık değiştirmeyin

Güzellik kanunlarında kurallar bir ürünü en az altı hafta kullanmanızı söyler.

Çünkü bu rutinden önce işe yarayıp, yaramadığını anlayamazsınız. İşe yarıyorsa en az altı ay devam etmeniz istenir. Çünkü cildinizin ihtiyacını bulmuşsunuz demektir. Ürünleri sık sık değiştiriyor, iki kullanımda işe yaramadığına karar veriyorsanız cildinizi de gereksiz yere yoruyorsunuz demektir.

Not: Makyaj fırçalarınızı haftada bir yıkamak, mümkünse kapalı kutular içinde fırçaları saklamak, kış aylarında bile olsanız sabah evden çıkarken güneş koruma kullanmak ihmal etmemeniz gerekenler arasında.

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