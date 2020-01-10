Konu İlişki Olunca Bilinen Doğrular Çok da Para Etmiyor Aslında!

Dünya ile kurduğum ilişki bir yana mesleğimle kurduğum ilişkiyi fazlasıyla seviyorum. Bu köşede hayatıma dair, mesleğime dair pek çok şey yazmak ve paylaşmak umudundayım. Ne mi görüyorum, işim mi ne? Bir ile birin yan yana geldiğinde beklenildiği gibi iki olmadığı gerçeğiyle yüzleşirken bireylere ve ilişkilere destek sağlıyorum. Çok doğru diye seçilen bir partner ile çatışmaların sonunun gelmediğini görmek nasıl da hayal kırıklığı değil mi? Ya da hayallerindeki annelik tutumlarının gerçekle ilişmediğindeki o çaresizliğin, eyvah şimdi nasıl bulacağım bu yolu, o ve ben benim ideal anneliğim etmeliydi oysa ki denilen anlardaki paniğin eşlikçisiyim biraz da. Ahh bir de biz zaten tam iki olmuştuk taa ki diğer bir mesele yanımızda bitene kadar diyen bir grubum var ki başımın tacı. İlla ki iki olmalı ve tam da öyle kalmalıyızın katı ve sarsılmaz olduğu inancıyla baş etmenin yol arkadaşı oluyorum böyle durumlarda da. Bazen de ilişkiler ağının yorulduğu iş arkadaşlıkları, dost sohbetleri oluyor; kendini ortaya koymaktan kaçınılan veya bu yorulmuşlukla ne yapacağını arayan, birlikte arıyoruz böyle durumlarda çözüm yollarını.

Bunlar gibi birlerin yan yana geldiğinde iki etmediği bir sürü ilişkiyi görüyorum. Ve diyorum ki ne tam iki olmak için ısrar edin, ne ikiden eksik kalın. Yaşasın ki ikiden fazlası olabildiğiniz zamanlara. Çünkü her bir ilişki hayatımıza matematiksel sonuçlardan biraz fazlasını sunuyor aslında. Siz ve ilişkileriniz, birlikteliklerinizle hayatlarınıza ekledikleriniz ve beraber ürettikleriniz… Yaşasın bilinen, kesin kabul edilen doğruların ilişkide çok da para etmediği zamanlar…