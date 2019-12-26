Yine Yeni Başlangıçlara

Hayat acısıyla, tatlısıyla bir bütün. Elinizde olmayan şeyler için kendinizi yıpratmanın hiçbir faydası yok. En güzeli olan oldu deyip bundan sonrasına bakıp yola koyulmalı.

Unutmamalı ki nefes canda misafir güzel ağırlanmazsa çeker gider; aşk, gibi heyecan gibi... O yüzden içinde bulunduğunuz her anın kıymetini bilip, tadını çıkarmalı.

Kendi filminizin kahramanı olduğunuzu ve bu filmin asla tekrarının olmayacağı gerçeğini unutmayın. Güzel anılar, güzel sahneler için ayağa kalkıp yola koyulmalı. Aldatıldıysanız bir gün yeniden aşık olacaksınız. Sizi unuttuğunu düşündüğünüzü yarın siz hiç hatırlamayacaksınız. Ölüm dışında her şeyin bir çaresi var dostlar!

Yaşarken sevdiklerinize sıkıca sarılıp, size iyi gelen insanlarla gerçek manada iletişim kurun bir saat de olsa telefonsuz, televizyonsuz...

Hava soğuk ya da kapalı diye kapatmayın kendinizi güzelce giyinip soğuk / yağmurlu havada yürümenin tadını çıkarın.

Varsa hobinizi geliştirin üstüne yeni bir şey koyun eğer yoksa mutlaka bir hobi edinin.

Ayda bir kez en az bir kitap okuyun.

Sinema, konser, tiyatro gibi size iyi gelecek sanatsal etkinliklere katılın.

Tasarruf yapın; zamanınızı, paranızı değerli kullanın.

Ailenize, dostlarınıza mutlaka zaman ayırın siz ayırmazsanız zamanın sizi onlardan ayırabileceğini söylemeliyim. Her gün hatırladıkça içinizi ısıtan yüzünüzü güldüren şeyler yapın; yardımlaşmak, paylaşmak gibi...

Ve en önemlisi şükredin bir yaşınıza daha gireceğiniz yeni bir yıla daha kavuşturan Yaradan'a.

Hepinize mutlu yıllar diliyorum.

2020 güzel gel iyi gel hepimize:)