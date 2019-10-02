Hareket Sekiz Galası Büyük Coşkuyla Gerçekleşti
"Merakla beklenen Hareket Sekiz filmi’nin galası geçtiğimiz akşam Kanyon Avm’de gerçekleştirildi. Yönetmenliğini Ali Yorgancıoğlu’nun, yapımcılığını ise Levent Cengizhan’ın üstlendiği Hareket Sekiz aksiyon ve komedi türünde sezona merhaba diyen ilk film oldu. "
Şıklığı ve zerafetiyle gözleri kamaştıran Bihter Dinçel, Hande Katipoğlu, Pervin Abiyeva, Ali Sunal, Onur Atilla, Sarp Bozkurt, Gürgen Öz, Hakan Bilgin ve diğer oyuncuların katıldığı gala büyük coşkuyla karşılandı. Filmin eğlenceli dinamizmi oyuncuların da ışığıyla izleyiciler tarafından çok beğenildi.
Filminin başrol oyuncularından Ali Sunal; “Gülmekten çekemediğimiz sahneler oldu. Biz filmi yaptık, söz seyircide inşallah seyirci çok sever” diyerek açıklamada bulundu.
Oyuncu kadrosu, aksiyon sahneleri ve eğlenceli diyaloglarıyla büyük bir emeğin ürünü olan Hareket Sekiz filmini ben çok beğendim bakalım sizler nasıl bulacaksınız? Hareket Sekiz 4 Ekim’de sinemalarda…