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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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GeriSibel Yaşar Şişman Hareket Sekiz Galası Büyük Coşkuyla Gerçekleşti
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Haberler>Mahmure>Yazarlar>Sibel Yaşar Şişman>Hareket Sekiz Galası Büyük Coşkuyla Gerçekleşti
Mahmure
02.10.2019 - 17:08, Son Güncelleme:

Hareket Sekiz Galası Büyük Coşkuyla Gerçekleşti

Sibel Yaşar Şişman
Sibel Yaşar Şişman
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Sibel Yaşar Şişman
Sibel Yaşar Şişman
Hareket Sekiz Galası Büyük Coşkuyla Gerçekleşti

"Merakla beklenen Hareket Sekiz filmi’nin galası geçtiğimiz akşam Kanyon Avm’de gerçekleştirildi. Yönetmenliğini Ali Yorgancıoğlu’nun, yapımcılığını ise Levent Cengizhan’ın üstlendiği Hareket Sekiz aksiyon ve komedi türünde sezona merhaba diyen ilk film oldu. "

Şıklığı ve zerafetiyle gözleri kamaştıran Bihter Dinçel, Hande Katipoğlu, Pervin Abiyeva, Ali Sunal, Onur Atilla, Sarp Bozkurt, Gürgen Öz, Hakan Bilgin ve diğer oyuncuların katıldığı gala büyük coşkuyla karşılandı. Filmin eğlenceli dinamizmi oyuncuların da ışığıyla izleyiciler tarafından çok beğenildi.

Filminin başrol oyuncularından Ali Sunal; “Gülmekten çekemediğimiz sahneler oldu. Biz filmi yaptık, söz seyircide inşallah seyirci çok sever” diyerek açıklamada bulundu.

Hareket Sekiz Galası Büyük Coşkuyla Gerçekleşti

Oyuncu kadrosu, aksiyon sahneleri ve eğlenceli diyaloglarıyla büyük bir emeğin ürünü olan Hareket Sekiz filmini ben çok beğendim bakalım sizler nasıl bulacaksınız? Hareket Sekiz 4 Ekim’de sinemalarda…

Sibel Yaşar Şişman
Sibel Yaşar Şişman
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