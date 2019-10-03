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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haberler>Mahmure>Yazarlar>Sibel Yaşar Şişman>Dert Bende Galasında Kahkahalar Uçuştu
Mahmure
03.10.2019 - 15:42, Son Güncelleme:

Dert Bende Galasında Kahkahalar Uçuştu

Sibel Yaşar Şişman
Sibel Yaşar Şişman
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Sibel Yaşar Şişman
Sibel Yaşar Şişman
Dert Bende Galasında Kahkahalar Uçuştu

"Ekim ayı itibarıyla vizyona birbirinden güzel filmler geliyor. Sezon yüzleri güldürerek başladı. "

Birbirinden güzel filmleri sinemada izleyerek sonbaharın keyfini çıkarabilir sevdiklerinizle birlikte kendinizi ödüllendirebilirsiniz. Muammer Tali'nin yazdığı ve Berat Özdoğan'ın yönettiği 'Dert Bende' galası geçtiğimiz akşam Özdilek AVM'de birçok ünlü ismin katılımıyla gerçekleşti.

Filmin yapımcısı ve aynı zamanda başrol oyuncusu olan Ümit Kantarcılar film için; "Beraber gülelim ve çok güzel anımız olsun, insanları da güldürelim, kendi mizahımızı anlatalım diye arkadaşlarımızla bu yola çıktık" dedi.

İlk kez sinema filminde rol aldığı için galada heyecanıyla dikkat çeken oyuncu Jessica May; "Arkadaşlarımla güzel bir iş çıkardık. Benim için güzel bir tecrübe oldu. Umarım gişemiz bol olur" diyerek bizlere açıklamalarda bulundu.

Oyuncu kadrosunda Jessica May, Ahu Sungur, Ümit Kantarcılar, Cihan Albayrak, Sermet Yeşil, Ali Poyrazoğlu, Nebil Sayin ve Onur Dilber yer aldığı Dert Bende, başarılı oyuncuları ve eğlenceli diyaloglarıyla herkesi güldürmeye geliyor.

Yaklaşık dört hafta boyunca İstanbul'un belirli noktalarında çekimleri gerçekleştirilen komedi filmin galasında Yonca Cevher, Ahmet Varlı ve daha birçok ünlü isim katıldı.

Arkadaşlarını yanlış bir evlilikten kurtarma amacıyla onu kaçırmaya çalışırken her şeyi karıştıran grubun trajikomik hikayesini konu alan Dert Bende, galada benim gibi tüm izleyicilerden tam not almayı başardı. Bakalım filmi sizler nasıl bulacaksınız?

Dert Bende 4 Ekim’de sinemalarda olacak…

Sibel Yaşar Şişman
Sibel Yaşar Şişman
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