Dert Bende Galasında Kahkahalar Uçuştu
"Ekim ayı itibarıyla vizyona birbirinden güzel filmler geliyor. Sezon yüzleri güldürerek başladı. "
Birbirinden güzel filmleri sinemada izleyerek sonbaharın keyfini çıkarabilir sevdiklerinizle birlikte kendinizi ödüllendirebilirsiniz. Muammer Tali'nin yazdığı ve Berat Özdoğan'ın yönettiği 'Dert Bende' galası geçtiğimiz akşam Özdilek AVM'de birçok ünlü ismin katılımıyla gerçekleşti.
Filmin yapımcısı ve aynı zamanda başrol oyuncusu olan Ümit Kantarcılar film için; "Beraber gülelim ve çok güzel anımız olsun, insanları da güldürelim, kendi mizahımızı anlatalım diye arkadaşlarımızla bu yola çıktık" dedi.
İlk kez sinema filminde rol aldığı için galada heyecanıyla dikkat çeken oyuncu Jessica May; "Arkadaşlarımla güzel bir iş çıkardık. Benim için güzel bir tecrübe oldu. Umarım gişemiz bol olur" diyerek bizlere açıklamalarda bulundu.
Oyuncu kadrosunda Jessica May, Ahu Sungur, Ümit Kantarcılar, Cihan Albayrak, Sermet Yeşil, Ali Poyrazoğlu, Nebil Sayin ve Onur Dilber yer aldığı Dert Bende, başarılı oyuncuları ve eğlenceli diyaloglarıyla herkesi güldürmeye geliyor.
Yaklaşık dört hafta boyunca İstanbul'un belirli noktalarında çekimleri gerçekleştirilen komedi filmin galasında Yonca Cevher, Ahmet Varlı ve daha birçok ünlü isim katıldı.
Arkadaşlarını yanlış bir evlilikten kurtarma amacıyla onu kaçırmaya çalışırken her şeyi karıştıran grubun trajikomik hikayesini konu alan Dert Bende, galada benim gibi tüm izleyicilerden tam not almayı başardı. Bakalım filmi sizler nasıl bulacaksınız?
Dert Bende 4 Ekim’de sinemalarda olacak…