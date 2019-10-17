Vücuttaki Ödemden Kurtulmanın 8 Yolu

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
GeriŞevval Aksu Vücuttaki Ödemden Kurtulmanın 8 Yolu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Haberler>Mahmure >Yazarlar>Şevval Aksu>Vücuttaki Ödemden Kurtulmanın 8 Yolu
Mahmure
17.10.2019 - 12:20, Son Güncelleme:

Vücuttaki Ödemden Kurtulmanın 8 Yolu

Şevval Aksu
Şevval Aksu
Diyetisyen
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Şevval Aksu
Şevval Aksu
Vücuttaki Ödemden Kurtulmanın 8 Yolu

"Vücudumuz çoğunlukla sudan oluşur. Su; kan, organlar, kas ve hatta kemiklerimizde bulunur. Bedenimizin suya ihtiyacı vardır. Ancak; bazen vücudumuz olması gerekenden fazla su tutabilir. Bu duruma ödem deriz. Bu durum vücutta şişkinlik şeklinde kendini gösterir. Birçok nedeni olabilir."

İlk olarak; aşırı tuz ve paketli yiyeceklerin tüketimi vücuttaki sodyum miktarını arttırır. Sodyumun su tutumu etkisi olduğu için ödeme yol açar. Ayrıca; çok fazla oturmak veya uzun süre ayakta kalmak kan akışının düzenli bir şekilde devam etmesini engeller. Bu yüzden dokuların su tutmasına neden olabilir. Eğer oturarak çalışıyorsanız; her 30 dakikada bir oturduğunuz yerden kalkıp hareket etmeyi ihmal etmeyin.

Ayrıca; ödem probleminiz devam ediyorsa mutlaka doktor kontrolünü ihmal etmeyin. Kalp ve damar hastalıkları vücutta su tutumuna neden olabilir. Bunun dışında kullanılan doğum kontrol hapları, hormon tedavisi, tansiyon ilaçları, ağrı kesiciler, antidepresanlar ve kemoterapi ilaçları ödeme yol açabilir. Doktorunuzla konuşup tedavinizi bu duruma göre düzenlemenizi isteyebilirsiniz. Bu yazımda ödem sorununuzdan kurtulmanın 8 yolundan bahsedeceğim.

1- Tuz tüketiminizi azaltın

Tuz; sodyum ve kloritten oluşur. Sodyum vücuttaki suyu bağlayarak hücrelerin içinde ve dışında sıvı dengesini sağlar. Paketli gıdaların ve tuzun beslenmede arttırılması vücutta fazla su tutumuna yol açabileceğinden diyette tuz tüketimin azaltılması vücuttaki fazla suyun uzaklaştırılmasında akla gelen ilk yöntemdir.

Vücuttaki Ödemden Kurtulmanın 8 Yolu

2- Düzenli egzersiz yapın

Egzersiz; kısa dönemde vücuttaki ödemin atılması için iyi bir yöntemdir. Çünkü herhangi bir egzersiz türü vücuttaki terleme arttırır. Bu sayede vücut su kaybetmiş olur. Ayrıca; egzersiz sırasında vücut kaslara su geçişi sağlar. Bu da hücre dışındaki suyun azalmasına yardımcı olur. Ancak; egzersiz sırasında yine de bolca su tüketilmesi gerekir.

3- Uykunuzu yeterli bir şekilde alın

Uyku; böbreklerdeki sinirleri uyarark sodyum ve su dengesine yardımcı olabilir. Ayrıca; yeterli uyku vücudun hidrasyon seviyesinin kontrol edilmesine ve ödemin minimize edilmesine katkı sağlar. Yetişkin bireyler için yeterli uyku süresi 7-9 saat arasıdır.

Vücuttaki Ödemden Kurtulmanın 8 Yolu

4- Stresi azaltın

Uzun süreli stres; vücttaki kortizol hormonu seviyesini arttırarak direkt olarak vücutta su tutumuna yol açabilir. Ayrıca; stres ve kortizol seviyesi vücuttaki su dengesini sağlayan ADH hormonunu arttırdığı için de ödem görülebilir. Bu yüzden stres seviyenizi kontrol altında tutmak çok önemlidir.

5- Potasyum, magnezyum ve B6 vitamininden zengin beslenin

Magnezyum; sodyum ve potasyumla birlikte vücuttaki sıvı dengesinin sağlanması için önemli bir elektrolittir. Ayrıca; spor performansı için de önemli bir mineraldir.  Bunun dışında PMS döneminde ödemin azaltılması ve PMS semptomlarının giderilmesine de yardımcı olur.

Magnezyum desteği kullanabileceğiniz gibi magnezyumdan zengin beslenmenizde ödem atılmasına fayda sağlar. Bitter çikolata, koyu yeşil yapraklı sebzeler, kuruyemişler ve tam tahılları beslenmenize ekleyin.

Potasyumda etkili olan bir diğer mineraldir. Potasyum; sodyum dengesini sağlayark ve idrar üretimini arttırarak vücuttaki suyun atılmasını sağlar. Koyu yeşil yapraklı sebzeler, kuru baklagiller, muz, avokado, domates, yoğurt ve diğer süt ürünlerini tüketerek vücuttaki potasyum seviyesini arttırabilirsiniz.

B6 vitamini; kırmızı kan hücreleri üretiminde ve vücuttaki bir çok fonksiyonda önemli rol oynar. Özellikle PMS döneminde ortaya çıkan ödemin atılmasında faydalıdır. Muz, patates, ceviz ve et tüketerek vücuttaki B6 seviyesini arttırabilir veya B6 desteği kullanabilirsiniz.

Vücuttaki Ödemden Kurtulmanın 8 Yolu

6- Daha fazla su için

Su tüketimi vücuttaki ödemin azaltılması açısından çok önemlidir. Yetersiz su içildiğinde vücut su düzeyini sabit tutmak için daha fazla su depolar. Ayrıca; günlük optimal su alımını sağlamak uzun dönemde ödem atılmasına destek veren karaciğer ve böbrek sağlığı açısından da faydalıdır. Bunun dışında; su tüketimini arttırmak genel sağlık, yağ yakma ve beyin fonksiyonlarını düzenlemek açısından da çok önemlidir.

İdrar renginizi takip etmek, hava durumu egzersiz düzeyiniz tüketeceğiniz su miktarını  belirlemek açısından güzel bir yöntem olacaktır.

7- Karbonhidratı azaltın

Karbonhidratlar kasta ve glikojen olarak karaciğerde depolanmaktadır. Ama; glikojenin su tutma özelliği vardır. Bu yüzden düşük karbonhidratlı beslenme ile glikojen depoları boşaldığı için kısa sürede kilo kaybı olabilmektedir. Ayrıca; karbonhidratlar insülin seviyesini arttırır. İnsülin seviyesinin artmasıda sodyum tutumuna ve suyun böbreklerden geri emilimine yol açmakta, bu durumda vücuttaki su seviyesini arttırmaktadır. Düşük karbonhidratlı diyetlerde insülin seviyesini düşürerek ödemin azaltılmasına katkı sağlamaktadır.

8- Bitkilerin ödem atıcı etkisinden faydalanın

-Mısır Püskülü
-At Kuyruğu
-Maydanoz
-Hibiscus
-Rezene
-Isırgan otu
-Karahindiba ödem atıcı bitkilerdir. Bitki çayı şeklinde tüketerek vücuttaki ödemin atılmasına katkı sağlayabilirsiniz. Ancak; bir çok bitkinin ilaçlarla etkileşimi olabilmektedir. O yüzden bu bitkileri kullanmadan önce lütfen doktorunuza danışınız.

INSTAGRAM 

Şevval Aksu
Şevval Aksu
Diyetisyen
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber
Yolcu Yolunda Gerek
Bechdel Testi’ni Geçebilmek ya da Geçememek
Sonbahar Depresyonu
Otomobil ve Moda = Mercedes-Benz Fashion Week İstanbul