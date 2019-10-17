Vücuttaki Ödemden Kurtulmanın 8 Yolu

İlk olarak; aşırı tuz ve paketli yiyeceklerin tüketimi vücuttaki sodyum miktarını arttırır. Sodyumun su tutumu etkisi olduğu için ödeme yol açar. Ayrıca; çok fazla oturmak veya uzun süre ayakta kalmak kan akışının düzenli bir şekilde devam etmesini engeller. Bu yüzden dokuların su tutmasına neden olabilir. Eğer oturarak çalışıyorsanız; her 30 dakikada bir oturduğunuz yerden kalkıp hareket etmeyi ihmal etmeyin.

Ayrıca; ödem probleminiz devam ediyorsa mutlaka doktor kontrolünü ihmal etmeyin. Kalp ve damar hastalıkları vücutta su tutumuna neden olabilir. Bunun dışında kullanılan doğum kontrol hapları, hormon tedavisi, tansiyon ilaçları, ağrı kesiciler, antidepresanlar ve kemoterapi ilaçları ödeme yol açabilir. Doktorunuzla konuşup tedavinizi bu duruma göre düzenlemenizi isteyebilirsiniz. Bu yazımda ödem sorununuzdan kurtulmanın 8 yolundan bahsedeceğim.

1- Tuz tüketiminizi azaltın

Tuz; sodyum ve kloritten oluşur. Sodyum vücuttaki suyu bağlayarak hücrelerin içinde ve dışında sıvı dengesini sağlar. Paketli gıdaların ve tuzun beslenmede arttırılması vücutta fazla su tutumuna yol açabileceğinden diyette tuz tüketimin azaltılması vücuttaki fazla suyun uzaklaştırılmasında akla gelen ilk yöntemdir.

2- Düzenli egzersiz yapın

Egzersiz; kısa dönemde vücuttaki ödemin atılması için iyi bir yöntemdir. Çünkü herhangi bir egzersiz türü vücuttaki terleme arttırır. Bu sayede vücut su kaybetmiş olur. Ayrıca; egzersiz sırasında vücut kaslara su geçişi sağlar. Bu da hücre dışındaki suyun azalmasına yardımcı olur. Ancak; egzersiz sırasında yine de bolca su tüketilmesi gerekir.

3- Uykunuzu yeterli bir şekilde alın

Uyku; böbreklerdeki sinirleri uyarark sodyum ve su dengesine yardımcı olabilir. Ayrıca; yeterli uyku vücudun hidrasyon seviyesinin kontrol edilmesine ve ödemin minimize edilmesine katkı sağlar. Yetişkin bireyler için yeterli uyku süresi 7-9 saat arasıdır.

4- Stresi azaltın

Uzun süreli stres; vücttaki kortizol hormonu seviyesini arttırarak direkt olarak vücutta su tutumuna yol açabilir. Ayrıca; stres ve kortizol seviyesi vücuttaki su dengesini sağlayan ADH hormonunu arttırdığı için de ödem görülebilir. Bu yüzden stres seviyenizi kontrol altında tutmak çok önemlidir.

5- Potasyum, magnezyum ve B6 vitamininden zengin beslenin

Magnezyum; sodyum ve potasyumla birlikte vücuttaki sıvı dengesinin sağlanması için önemli bir elektrolittir. Ayrıca; spor performansı için de önemli bir mineraldir. Bunun dışında PMS döneminde ödemin azaltılması ve PMS semptomlarının giderilmesine de yardımcı olur.

Magnezyum desteği kullanabileceğiniz gibi magnezyumdan zengin beslenmenizde ödem atılmasına fayda sağlar. Bitter çikolata, koyu yeşil yapraklı sebzeler, kuruyemişler ve tam tahılları beslenmenize ekleyin.

Potasyumda etkili olan bir diğer mineraldir. Potasyum; sodyum dengesini sağlayark ve idrar üretimini arttırarak vücuttaki suyun atılmasını sağlar. Koyu yeşil yapraklı sebzeler, kuru baklagiller, muz, avokado, domates, yoğurt ve diğer süt ürünlerini tüketerek vücuttaki potasyum seviyesini arttırabilirsiniz.

B6 vitamini; kırmızı kan hücreleri üretiminde ve vücuttaki bir çok fonksiyonda önemli rol oynar. Özellikle PMS döneminde ortaya çıkan ödemin atılmasında faydalıdır. Muz, patates, ceviz ve et tüketerek vücuttaki B6 seviyesini arttırabilir veya B6 desteği kullanabilirsiniz.

6- Daha fazla su için

Su tüketimi vücuttaki ödemin azaltılması açısından çok önemlidir. Yetersiz su içildiğinde vücut su düzeyini sabit tutmak için daha fazla su depolar. Ayrıca; günlük optimal su alımını sağlamak uzun dönemde ödem atılmasına destek veren karaciğer ve böbrek sağlığı açısından da faydalıdır. Bunun dışında; su tüketimini arttırmak genel sağlık, yağ yakma ve beyin fonksiyonlarını düzenlemek açısından da çok önemlidir.

İdrar renginizi takip etmek, hava durumu egzersiz düzeyiniz tüketeceğiniz su miktarını belirlemek açısından güzel bir yöntem olacaktır.

7- Karbonhidratı azaltın

Karbonhidratlar kasta ve glikojen olarak karaciğerde depolanmaktadır. Ama; glikojenin su tutma özelliği vardır. Bu yüzden düşük karbonhidratlı beslenme ile glikojen depoları boşaldığı için kısa sürede kilo kaybı olabilmektedir. Ayrıca; karbonhidratlar insülin seviyesini arttırır. İnsülin seviyesinin artmasıda sodyum tutumuna ve suyun böbreklerden geri emilimine yol açmakta, bu durumda vücuttaki su seviyesini arttırmaktadır. Düşük karbonhidratlı diyetlerde insülin seviyesini düşürerek ödemin azaltılmasına katkı sağlamaktadır.

8- Bitkilerin ödem atıcı etkisinden faydalanın

-Mısır Püskülü

-At Kuyruğu

-Maydanoz

-Hibiscus

-Rezene

-Isırgan otu

-Karahindiba ödem atıcı bitkilerdir. Bitki çayı şeklinde tüketerek vücuttaki ödemin atılmasına katkı sağlayabilirsiniz. Ancak; bir çok bitkinin ilaçlarla etkileşimi olabilmektedir. O yüzden bu bitkileri kullanmadan önce lütfen doktorunuza danışınız.

INSTAGRAM