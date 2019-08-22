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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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GeriŞevval Aksu Tatil Kilolarınızdan 3 Adımda Kurtulun
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Haberler>Mahmure>Yazarlar>Şevval Aksu>Tatil Kilolarınızdan 3 Adımda Kurtulun
Yazarlar
22.08.2019 - 15:40, Son Güncelleme:

Tatil Kilolarınızdan 3 Adımda Kurtulun

Şevval Aksu
Şevval Aksu
Diyetisyen
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Şevval Aksu
Şevval Aksu
Tatil Kilolarınızdan 3 Adımda Kurtulun

"Tatildeyken yaptığınız besin seçimleri ve sevdiklerinizle beraber olmanın getirdiği mutluluk ruhunuzu doyurmak için çok güzel bir yöntemdir. Bu dönemde en çok korkulan ise kilo almaktır."

Ancak tavsiyem anın tadını çıkarın. Emin olun döndüğünüz zaman anılarınız size yetecek. Kilo alırsanız da aldığınız kiloları verememeniz için hiçbir neden yok. Eğer sizde tatil kilolarınızdan kurtulmak isterseniz bu 3 adımla hayatınız çok daha kolaylaşacak.

1- Hedeflerinizi ve planlarınızı mutlaka belirleyin.

Yapacağınız ilk adım ne istediğinize karar vermek olsun. Aldığınız bu kiloyu gerçekten vermek istiyor musunuz, gücünüz, azminiz ve hırsınız var mı? Çünkü kilo verirken en büyük destekçiniz kendiniz olacaksınız. Kendinizi nasıl görmek istediğinizi ve 1 haftalık, 1 aylık dönemdeki hedeflerinizi not edin. Vazgeçmek istediğiniz zamanlarda hedefleriniz size yol gösterici olacak. Sonrasında haftalık olarak mutlaka kendinize bir beslenme ve spor planı oluşturun. Bu sayede ne yapacağım diye düşünmeden listenize göre hareket edebilirsiniz.

2- Sürdürülebilir bir beslenme şekli oluşturun.

Kilo vermede yapılan en büyük hatalardan biri çok düşük kalorilerle beslenip vücudunuzu yoksun bırakmak ve bu sayede kilo vermektir. Ancak uzun vade de bu durum vücudunuzun metabolizma hızını yavaşlatmakta ve çeşitli sağlık sorunlarına neden olmaktadır. Belli bir süre sonra normal beslenmeye geçtiğinizde eski aldığınız kalori kadar alsanız bile metabolizma hızınızı azalttığınız için kaybettiğiniz kiloyu tekrar geri alırsınız. Hızlı verilen kilolar daha hızlı bir şekilde geri alınır. Bu yüzden siz bu tuzağa düşmeyin. Her zaman uygulayabileceğiniz, sevdiğiniz yiyecekleri de içeren az yağlı protein yönünden zengin, omega 3 ve 6 yağlarını içeren besinler ve rafine şekersiz bir beslenme rutini oluşturun.

Tatil Kilolarınızdan 3 Adımda Kurtulun

3- Sporu hayatınızın önemli bir parçası haline getirin.

Aktif olmak ve düzenli spor yapmak immün sisteminizi kuvvetlendirerek hastalıklara yakalanma riskinizi azaltır. Vücuttaki oksijen akışını arttırarak gün içerisindeki enerjinizi arttırır. Ayrıca; beyindeki bazı kimyasalların salınımını arttırarak gün içerisindeki mutluluğunuzu arttırır ve daha iyi bir uyku uyumanızı sağlar. En önemlisi ise metabolizma hızınızı yükseltmenize yardımcı olur, enerji harcamanızı sağlar ve bu sayede kilo vermeniz kolaylaşır. Çok aktif spor yapamasanız bile haftanın 3-4 günü 60 dk tempolu yürüyüş yapmayı alışkanlık haline getirin.

DİYETİSYEN ŞEVVAL AKSU

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Şevval Aksu
Şevval Aksu
Diyetisyen
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