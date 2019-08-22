Tatil Kilolarınızdan 3 Adımda Kurtulun

Ancak tavsiyem anın tadını çıkarın. Emin olun döndüğünüz zaman anılarınız size yetecek. Kilo alırsanız da aldığınız kiloları verememeniz için hiçbir neden yok. Eğer sizde tatil kilolarınızdan kurtulmak isterseniz bu 3 adımla hayatınız çok daha kolaylaşacak.

1- Hedeflerinizi ve planlarınızı mutlaka belirleyin.

Yapacağınız ilk adım ne istediğinize karar vermek olsun. Aldığınız bu kiloyu gerçekten vermek istiyor musunuz, gücünüz, azminiz ve hırsınız var mı? Çünkü kilo verirken en büyük destekçiniz kendiniz olacaksınız. Kendinizi nasıl görmek istediğinizi ve 1 haftalık, 1 aylık dönemdeki hedeflerinizi not edin. Vazgeçmek istediğiniz zamanlarda hedefleriniz size yol gösterici olacak. Sonrasında haftalık olarak mutlaka kendinize bir beslenme ve spor planı oluşturun. Bu sayede ne yapacağım diye düşünmeden listenize göre hareket edebilirsiniz.

2- Sürdürülebilir bir beslenme şekli oluşturun.

Kilo vermede yapılan en büyük hatalardan biri çok düşük kalorilerle beslenip vücudunuzu yoksun bırakmak ve bu sayede kilo vermektir. Ancak uzun vade de bu durum vücudunuzun metabolizma hızını yavaşlatmakta ve çeşitli sağlık sorunlarına neden olmaktadır. Belli bir süre sonra normal beslenmeye geçtiğinizde eski aldığınız kalori kadar alsanız bile metabolizma hızınızı azalttığınız için kaybettiğiniz kiloyu tekrar geri alırsınız. Hızlı verilen kilolar daha hızlı bir şekilde geri alınır. Bu yüzden siz bu tuzağa düşmeyin. Her zaman uygulayabileceğiniz, sevdiğiniz yiyecekleri de içeren az yağlı protein yönünden zengin, omega 3 ve 6 yağlarını içeren besinler ve rafine şekersiz bir beslenme rutini oluşturun.

3- Sporu hayatınızın önemli bir parçası haline getirin.

Aktif olmak ve düzenli spor yapmak immün sisteminizi kuvvetlendirerek hastalıklara yakalanma riskinizi azaltır. Vücuttaki oksijen akışını arttırarak gün içerisindeki enerjinizi arttırır. Ayrıca; beyindeki bazı kimyasalların salınımını arttırarak gün içerisindeki mutluluğunuzu arttırır ve daha iyi bir uyku uyumanızı sağlar. En önemlisi ise metabolizma hızınızı yükseltmenize yardımcı olur, enerji harcamanızı sağlar ve bu sayede kilo vermeniz kolaylaşır. Çok aktif spor yapamasanız bile haftanın 3-4 günü 60 dk tempolu yürüyüş yapmayı alışkanlık haline getirin.

DİYETİSYEN ŞEVVAL AKSU

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