Sevdiğiniz Yiyecekler Nasıl Daha Sağlıklı Hale Getirilir?

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
GeriŞevval Aksu Sevdiğiniz Yiyecekler Nasıl Daha Sağlıklı Hale Getirilir?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haberler>Mahmure>Yazarlar>Şevval Aksu>Sevdiğiniz Yiyecekler Nasıl Daha Sağlıklı Hale Getirilir?
Mahmure
19.09.2019 - 16:16, Son Güncelleme:

Sevdiğiniz Yiyecekler Nasıl Daha Sağlıklı Hale Getirilir?

Şevval Aksu
Şevval Aksu
Diyetisyen
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Şevval Aksu
Şevval Aksu
Sevdiğiniz Yiyecekler Nasıl Daha Sağlıklı Hale Getirilir?

"Mesleğe ilk başladığım günden beri tek bir mottom olmuştur. Oda “Yasaksız diyet en sürdürülebilir diyettir”. Çünkü bir insana yasak dediğinizde kişi kendini kapana kısılmış gibi hisseder ve bir süre sonra o yasağı mutlaka deler. Ancak maalesef hem kilo vermek için hem de sağlık için bazı yiyecekleri beslenmemizden çıkarmamız gerekiyor. "

Yasaklamakta istemediğim için bu yiyeceklerin sağlıklı versiyonlarının olması gerektiğine inandım ve bu sayede tarif geliştirmeye başladım. Bugün size de sevdiğiniz yiyecekleri sağlıklı hale çevirmenin ipuçlarını vereceğim.

Öncelikle şunu unutmayın ki; sağlıklı yiyecekleri de eğer çok miktarda tüketirseniz kilo alırsınız. Sağlıklı ürünlerin hazırlanmasındaki amaç; vücudumuz için zararlı bileşenleri vücudumuza almadan hem sevdiğimiz yiyeceklerin tadını çıkarmak hem de yediğimiz yiyeceklerin kalorisini düşürmektir.

Tüm bu zararlı yiyeceklerdeki esas sorun; un, şeker, tuz, yağ ve paketli ürünler tüketiyorsanız katkı maddeleridir. Un ile başlayacak olursam özellikle tüm pastane ürünlerinde genellikle beyaz, rafine un kullanılır. Beyaz unda da rafinasyon işlemi yapıldığı için; unda ki rüşeym, kepek gibi besleyici bileşenler yoktur. Ayrıca kan şekerinizi hızlıca yükseltip sonrasında da düşürdüğü için kısa sürede tekrar acıkmanıza neden olur. Beyaz un yerine çavdar unu veya yulaf unu kullanabilirsiniz. Eğer glütensiz besleniyorsanız badem unu, Hindistan cevizi unu gibi kuruyemiş unlarından faydalanabilirsiniz. Tarifteki un miktarını hiç değiştirmeden un türünü değiştirmeniz genellikle yeterli olacaktır. Ancak; deneme yanılma yöntemiyle zamanla sizde gerekli olan un miktarını tespit edebilirsiniz.

Gelelim düşman kardeş şekere…. Düşman kardeş diyorum çünkü maalesef ne şeker ile yapabiliyoruz ne de şekersiz olabiliyoruz. Ancak beyaz şeker ve esmer şeker kullanmadan şeker tadı almak mümkün hem de vücudumuza zarar vermeden. Şeker kullanmadan tatlılarınıza tatlı tadı vermek konusunda çok çeşitli olabilirsiniz. Bu tamamen sizin yaratıcılığınıza kalmış. Bal ve pekmez kullanabilirsiniz. Ancak ikisi de yüksek sıcaklığa maruz kaldığında HMF denilen bir kanserojen madde üretmektedir. Bu yüzden bal ve pekmez kullanacaksanız pişmeyen tatlılarınızda kullanmanızı tavsiye ederim. Bal ve pekmez dışında incir, muz, kayısı, elma da tatlılarda hangi tadı arıyorsanız uyumuna göre kullanabileceğiniz meyvelerden birkaçıdır. Ayrıca şöyle bir dipnot geçmem gerekirse; hamur işlerinizde yumurta kullanmak istemezseniz olgun muzu ezip hem bağlayıcı hem de tatlandırıcı olarak kullanabilirsiniz. Bunların dışında eğer şekersiz beslenmek istiyorsanız stevia gibi hem kalorisiz hem de bitkisel tatlandırıcıdan faydalanabilirsiniz.

Tuz ve katkı maddelerini birlikte işlemek istiyorum. Özellikle paketli ürünlerde raf ömrünü arttırmak için tuz ve katkı maddeleri ekleniyor. Tüm bu eklenti maddelerde; yorgunluk, alerjik reaksiyonlar, metabolik hastalıklar, vb. çeşitli sorunlara yol açabilmektedir. Siz sevdiğiniz yiyecekleri kendiniz hazırladığınızda tüm bu sağlık sorunlarına da dur demiş oluyorsunuz.

Son olarak yağa gelecek olursam. Dışarıda aldığımız yiyeceklerde yağ konusundaki problem yağ miktarının ya fazla oluşu ya da palm yağı gibi sağlıksız yağlar içermesidir. Siz evde kendi yaptığınız yiyeceklerde; Hindistan cevizi yağı, sade yağ, zeytinyağ ve tereyağı; tarifteki miktarını biraz azaltarak gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz.

Ayrıca; artık hamur işlerindeki tek bağlayıcı unsur yumurta değil. Yumurta yerine chia tohumu, keten tohumu, muz kullanarak ta hamur işlerinizi bir arada tutup. Vejeteryan hale getirebilirsiniz.

Mutfakta olmaktan korkmayın. İlkinde yapamasanız bile denedikçe tarifleriniz daha da güzelleşecek. Siz yeter ki denemekten ve yanılmaktan asla vazgeçmeyin.

Şevval Aksu
Şevval Aksu
Diyetisyen
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber
Memleketimden İşsizlik Manzaraları
Muhteşem Eylül
Sosyal Medya: ‘Hem Enkaz Hem Can Yeleği’
Türkiye’nin En Güzel Denizi Nerede Sizce?