Sevdiğiniz Yiyecekler Nasıl Daha Sağlıklı Hale Getirilir?

Yasaklamakta istemediğim için bu yiyeceklerin sağlıklı versiyonlarının olması gerektiğine inandım ve bu sayede tarif geliştirmeye başladım. Bugün size de sevdiğiniz yiyecekleri sağlıklı hale çevirmenin ipuçlarını vereceğim.

Öncelikle şunu unutmayın ki; sağlıklı yiyecekleri de eğer çok miktarda tüketirseniz kilo alırsınız. Sağlıklı ürünlerin hazırlanmasındaki amaç; vücudumuz için zararlı bileşenleri vücudumuza almadan hem sevdiğimiz yiyeceklerin tadını çıkarmak hem de yediğimiz yiyeceklerin kalorisini düşürmektir.

Tüm bu zararlı yiyeceklerdeki esas sorun; un, şeker, tuz, yağ ve paketli ürünler tüketiyorsanız katkı maddeleridir. Un ile başlayacak olursam özellikle tüm pastane ürünlerinde genellikle beyaz, rafine un kullanılır. Beyaz unda da rafinasyon işlemi yapıldığı için; unda ki rüşeym, kepek gibi besleyici bileşenler yoktur. Ayrıca kan şekerinizi hızlıca yükseltip sonrasında da düşürdüğü için kısa sürede tekrar acıkmanıza neden olur. Beyaz un yerine çavdar unu veya yulaf unu kullanabilirsiniz. Eğer glütensiz besleniyorsanız badem unu, Hindistan cevizi unu gibi kuruyemiş unlarından faydalanabilirsiniz. Tarifteki un miktarını hiç değiştirmeden un türünü değiştirmeniz genellikle yeterli olacaktır. Ancak; deneme yanılma yöntemiyle zamanla sizde gerekli olan un miktarını tespit edebilirsiniz.

Gelelim düşman kardeş şekere…. Düşman kardeş diyorum çünkü maalesef ne şeker ile yapabiliyoruz ne de şekersiz olabiliyoruz. Ancak beyaz şeker ve esmer şeker kullanmadan şeker tadı almak mümkün hem de vücudumuza zarar vermeden. Şeker kullanmadan tatlılarınıza tatlı tadı vermek konusunda çok çeşitli olabilirsiniz. Bu tamamen sizin yaratıcılığınıza kalmış. Bal ve pekmez kullanabilirsiniz. Ancak ikisi de yüksek sıcaklığa maruz kaldığında HMF denilen bir kanserojen madde üretmektedir. Bu yüzden bal ve pekmez kullanacaksanız pişmeyen tatlılarınızda kullanmanızı tavsiye ederim. Bal ve pekmez dışında incir, muz, kayısı, elma da tatlılarda hangi tadı arıyorsanız uyumuna göre kullanabileceğiniz meyvelerden birkaçıdır. Ayrıca şöyle bir dipnot geçmem gerekirse; hamur işlerinizde yumurta kullanmak istemezseniz olgun muzu ezip hem bağlayıcı hem de tatlandırıcı olarak kullanabilirsiniz. Bunların dışında eğer şekersiz beslenmek istiyorsanız stevia gibi hem kalorisiz hem de bitkisel tatlandırıcıdan faydalanabilirsiniz.

Tuz ve katkı maddelerini birlikte işlemek istiyorum. Özellikle paketli ürünlerde raf ömrünü arttırmak için tuz ve katkı maddeleri ekleniyor. Tüm bu eklenti maddelerde; yorgunluk, alerjik reaksiyonlar, metabolik hastalıklar, vb. çeşitli sorunlara yol açabilmektedir. Siz sevdiğiniz yiyecekleri kendiniz hazırladığınızda tüm bu sağlık sorunlarına da dur demiş oluyorsunuz.

Son olarak yağa gelecek olursam. Dışarıda aldığımız yiyeceklerde yağ konusundaki problem yağ miktarının ya fazla oluşu ya da palm yağı gibi sağlıksız yağlar içermesidir. Siz evde kendi yaptığınız yiyeceklerde; Hindistan cevizi yağı, sade yağ, zeytinyağ ve tereyağı; tarifteki miktarını biraz azaltarak gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz.

Ayrıca; artık hamur işlerindeki tek bağlayıcı unsur yumurta değil. Yumurta yerine chia tohumu, keten tohumu, muz kullanarak ta hamur işlerinizi bir arada tutup. Vejeteryan hale getirebilirsiniz.

Mutfakta olmaktan korkmayın. İlkinde yapamasanız bile denedikçe tarifleriniz daha da güzelleşecek. Siz yeter ki denemekten ve yanılmaktan asla vazgeçmeyin.