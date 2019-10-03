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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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GeriŞevval Aksu Neden Kilo Veremiyorsunuz?
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Haberler>Mahmure>Yazarlar>Şevval Aksu >Neden Kilo Veremiyorsunuz?
Mahmure
03.10.2019 - 15:31, Son Güncelleme:

Neden Kilo Veremiyorsunuz?

Şevval Aksu
Şevval Aksu
Diyetisyen
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Şevval Aksu
Şevval Aksu
Neden Kilo Veremiyorsunuz?

"Birçok insandan duyuyorum; "Şevval hocam; ben yediklerime dikkat ediyorum. Şekeri kestim ama yine de kilo veremiyorum" diyorlar. Öncelikle söylediğim "Sakin olun. Bir oturup konuşalım sizinle" oluyor."

Kilo vermek aslında çok kompleks bir süreç. Maalesef sadece az yedim ve kilo verdim diye bir şey yok. Verdiğimiz kilo; yaş, cinsiyet, güncel kilomuz, vücudumuzdaki yağ oranı, aktivite düzeyi, genetik yapı, kullandığımız ilaçlar ve sağlık durumumuza göre değişiyor.

Ayrıca; kilo vermeye başladığınız zaman dinlenme metabolizma hızınızda düşer. Çünkü; kilo azaldıkça vücudunuz fonksiyonlarını sürdürmek için daha az enerji harcar. Bu yüzden; her şeyi düzgün yapıyorum ama yine de kilo veremiyorum diyorsanız sizin farketmediğiniz ama yanlış giden bir şeyler var demektir. Aşağıda bahsedeceğim unsurlara dikkat ederseniz kilo verememeniz için hiçbir neden kalmayacak.

Kahvaltı yapmıyor olabilirsiniz

Birçok insan kahvaltı yapmayı sevmiyorum. Çay, kahve ile geçiştiriyorum diyebiliyor. Ancak bu tamamen yanlış. İlk olarak vücudunuz bir yiyeceği sindirirken de enerji harcar. Eğer siz vücuda bir yakıt koymazsanız metabolizmanız onu sindirmek için enerji harcamaz ve bu da metabolizmanızı yavaşlatabilir. Ayrıca; uzun süreli açlık sizin bir sonraki öğünde olması gerekenden fazla yemek yemenize neden olur. Bu durumda kilo vermenizi engelleyebilir. O yüzden; protein, kompleks karbonhidrat ve sebze dolu bir kahvaltı sizin daha uzun süre tok kalmanızı sağlayıp kilo vermenizi kolaylaştırır.

Geç saatte yemek mi yiyorsunuz?

Geç saatte yemek yediğinizde vücut sıcaklığınız, insülin seviyeniz, kan şekeriniz yükselir. Bu durumda sizin yağ yakmanızı zorlaştırır. Bu yüzden gece yatmadan en az 2-3 saat öncesinde yemek yemeyi bırakın.

Çok fazla mı stres altındasınız?

Bazı insanlar stres altındayken yağlı ve şekerli yiyeceklere daha fazla yönelir. Çünkü bu yiyecekler seratonin ve dopamin hormonunun salınımını uyarır. Ayrıca; stres altındayken vücut yağ depolamaya daha elverişli olur. Bu yüzden stresi azaltmak için sevdiğiniz bir aktivite yapmaya, meditasyon veya egzersize yönelebilirsiniz.

Cinsiyetiniz kilo vermenizi engelleyebilir

Erkeklerin metabolizma hızı kadınlardan daha hızlı olduğu için daha hızlı kilo verebilirler. Ayrıca erkekler karın yağlarını azaltma konusunda daha elverişlidir. O yüzden diyeti bu duruma göre düzenlemeniz gerekir.

 Neden Kilo Veremiyorsunuz

Diğer insanlara göre aldığınız kalorileri daha yavaş yakıyor olabilirsiniz

Aldığınız kalorileri yavaş yakmanız tamamen metabolizma hızınızla alakalıdır. Eğer vücudunuzdaki kas kütlesi azsa veya genetik yapınız bu duruma göreyse metabolizma hızınız yavaş olabilir. Metabolizma hızınızı arttırmak için kas kütlenizi arttırmalısınız.

Kaç yaşındasınız?

Yaşlandıkça kas kütlenizde azalabileceği için metabolizmanız yavaşlayabilir.

Olması gerekenden az mı yemek yiyorsunuz?

Eğer öğün atlarsanız veya olması gerekenden az yemek yerseniz vücudunuz kalorileri daha yavaş yakar. Bu durumda metabolizmanızı yavaşlatır. Bu yüzden düşük kalorili diyetlerde insanlar kilo verir ancak metabolizmalarını yavaşlattıkları için belli bir süre sonra yedikleri kalorinin altına düşemezler ve tekrar kilo almaya başlarlar. Bu yüzden siz siz olun düşük kalorili diyetlerle metabolizmanızı yavaşlatmayın.

Yeterince uyku uyuyor musunuz?

Yeterince uyku uyumadığınızda daha az enerjiniz olur ve bu durumda sizin egzersiz yapmanızı zorlaştırır. Ayrıca; yorgunken besin seçimlerimiz bizi daha tatlı ve şekerli yiyeceklere yöneltebilir. Bu yüzden yetişkin bir bireyin en az 6-8 saat uyuması gerekir.

Tiroidiniz düzgün çalışmıyor olabilir

Eğer tiroidleriniz yetersiz çalışıyorsa hipotiroid hastasısınız demektir. Hipotiroid hastaları kilo almaya daha elverişli olur. Ayrıca; vücut su ve tuz tutmaya daha elverişli olur.  Tiroidleriniz aşırı çalıştığında ise hipertiroid hastası olursunuz. Metabolizma hızınız yüksek olduğu için daha kolay kilo verebilirsiniz. Ancak sizi daha aç kıldığı için kilo almanıza da neden olabilir. Bu yüzden beslenmenizi iyi bir şekilde düzenlemeniz gerekir.

Sağlık problemleriniz kilo vermenizi engelleyebilir

Yeme bozuklukları, kalp hastalıkları, hormonal bozukluklar ve uyku bozuklukları kilo sorunlarını yol açabilir. Ayrıca kullandığınız bazı ilaçlar iştahınızı açarak kilo almanıza neden olabilir. Bu yüzden; eğer bir sağlık sorununuz varsa doktorunuzla konuşup mutlaka sizi bir diyetisyene yönlendirmesini talep edin.

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Şevval Aksu
Şevval Aksu
Diyetisyen
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