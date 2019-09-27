Metabolizma Hızınız Kilo Vermenizi Engellemesin
"Metabolizma; vücudunuzu canlı ve çalışır şekilde tutmaya yarayan kimyasal reaksiyonların tümüne denir. Metabolizma hızınız ne kadar yüksek olursa o kadar kolay kilo verirsiniz ve aynı kilonuzu koruyabilirsiniz. Ayrıca; yüksek metabolizma hızı enerjinizin artmasını sağlayarak kendinizi iyi hissetmenize neden olur. Bugünde metabolizma hızınızı nasıl arttırabileceğinize dair size ufak ipuçları vereceğim."
1-Her öğünde mutlaka protein tüketin
Yiyeceklerin vücudumuzda parçalanması için bir enerji üretilir. Proteinde yakılması için en çok enerji harcanan besin grubudur. Bu sayede hem metabolizmanızı hızlandırır hemde sizin daha az yemek yemenizi sağlar.
2-Yüksek yoğunluklu egzersiz yapın
Metabolizmanızı hızlandırarak daha çok yağ yakmanızı sağlar
3-Ağırlık kaldırın
Kaslarımız yağ dokudan metabolik olarak daha aktif olduğu için kas kazanmanız metabolizmanızı hızlandırmanıza yardımcı olur. Bu yüzden kas kütlenizi arttırmak için ağırlık antrenmanına yoğunlaşın.
4-Daha çok ayakta durun
Oturarak geçirdiğiniz zaman ne kadar fazla olursa o gün o kadar az enerji harcarsınız. Bu yüzden ayakta durduğunuz süreyi uzatın. Masa başı iş yapıyorsanız mutlaka her yarım saatte bir kalkıp 10 dk yürümeye özen gösterin.
5-Yeşil çay ve kahve tüketiminizi arttırın
Yeşil çay ve kahve içeriğindeki kafein sayesinde metabolizmanızı hızlandırarak yağ yakımını kolaylaştırır.
6-Acılı yiyecekler tüketin
Acı biber içeriğindeki kapsaisin etken maddesiyle metabolizmanızı hızlandırır.
7-Düzenli beslenin, öğün atlamayın
Bedenimiz denge ve düzene dayalıdır. Öğün saatlerinizin düzenli olması metabolik dengenin korunması açısından çok önemlidir. Çünkü diğer türlü bir kerede çok fazla yemek yer ve sonrasında uzun bir süre bir şey yemezseniz vücut bu kaloriyi daha yavaş harcar bu nedenle de vücutta daha fazla yağ depolanır. Bu kısır döngüyü kırmak için de öğün saatlerinizin düzenli olması gerekir.
8-Yeterli miktarda su için
Vücudun susuz kalmaması en iyi şekilde çalışması açısından çok önemlidir. Su; ideal metabolizmamızı korumak için gereklidir. O yüzden gün içerisinde en az 8 bardak su içmeyi ihmal etmeyin.
9-B vitamini açısından zengin beslenin
B vitaminleri; özellikle B1, B2 ve B6 vitamini metabolik hızda büyük rol oynar. Muz, Yumurta, Portakal Suyu, Yer fıstığı ezmesi, Bezelye, Ispanak ve Tam tahıllı besinler B vitamini açısından zengin besinlerdir. Beslenmenize bu yiyecekleri ekleyerek metabolik hızınızın arttırılmasına katkı sağlayabilirsiniz.
10-İyi bir gece uykusunu ihmal etmeyin
Bir insan az uyku uyuduğunda vücutta ghrelin hormonu salgılanmasını uyarırken leptin hormonu salınımını azaltır. Ghrelin hormonu aç hissetmenize neden olurken Leptin hormonu da az olduğu için açlık hissiniz daha da çok artar. Ayrıca; yeterli uyku uyumanız hormonal dengenin korunmasını sağlar. Bu da sizin aşırı yemenizin önüne geçer. Günde 7-8 saat uykuyu ihmal etmeyin.