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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haberler>Mahmure>Yazarlar>Şevval Aksu>Kurşun Geçirmez Kahve
Mahmure
13.09.2019 - 13:38, Son Güncelleme:

Kurşun Geçirmez Kahve

Şevval Aksu
Şevval Aksu
Diyetisyen
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Şevval Aksu
Şevval Aksu
Kurşun Geçirmez Kahve

"Bugün sizinle hem çok lezzetli hem de sağlıklı bir içecek tarifi paylaşacağım."

Kurşun geçirmez kahve yurt dışında özellikle aralıklı oruç diyeti ve ketojenik diyet yapan kişiler tarafından sıklıkla tüketilen, kahve, Hindistan cevizi yağı ve tereyağ ile hazırlanan bir içecek. Genellikle kahvaltı öğünü yerine tercih ediliyor.

Gelin öncelikle yararlarına bakalım;

Sabah kahvaltısı yerine tüketildiğinde tüm sabah enerji seviyenizi yüksekte tutar

Açlık hissini önler

Zihinsel odaklanmayı artırır.

Bu yararlar ön görülen yararlardır. Ancak yeni tüketilmeye başlanan bir içecek olduğu için üzerinde yapılan çalışma sayısı çok az. Bu yüzden yararının kanıtlanması için daha çok çalışmaya ihtiyaç var. Olası yan etkilere bakacak olursak;

Kurşun geçirmez kahve doymuş yağ açısından zengin olduğu için günlük doymuş yağ alımınızı arttırır. Yüksek doymuş yağ ile beslenmede kalp krizine yakalanma riskinizi arttırabilir.

Kahvaltı öğününü kurşun geçirmez kahve ile yapmak besin öğesi alımınızı azaltacağı için vitamin ve minerallerden eksik beslenmenize neden olabilir.

Benim düşünceme gelirsem; kilo verme hedefiniz varsa tokluk hissini artırdığı için haftada 2-3 gün kahvaltı öğünü yerine tüketebilirsiniz. Ancak; zihinsel odaklanmayı arttırması yararının daha çok kanıta ihtiyacı var.

Şimdi tarife geçelim;

Kurşun geçirmez kahve tarifi

Malzemeler:

1 kupa taze demlenmiş filtre kahve

1 tatlı kaşığı Hindistan cevizi yağı

1 tatlı kaşığı tereyağ

Yapılışı:

Tüm malzemeleri blendera ekleyip sütlü kahve rengi alana kadar blenderı çalıştırın. Sonrasında tüketin.

Şevval Aksu
Şevval Aksu
Diyetisyen
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