Kurşun Geçirmez Kahve
"Bugün sizinle hem çok lezzetli hem de sağlıklı bir içecek tarifi paylaşacağım."
Kurşun geçirmez kahve yurt dışında özellikle aralıklı oruç diyeti ve ketojenik diyet yapan kişiler tarafından sıklıkla tüketilen, kahve, Hindistan cevizi yağı ve tereyağ ile hazırlanan bir içecek. Genellikle kahvaltı öğünü yerine tercih ediliyor.
Gelin öncelikle yararlarına bakalım;
Sabah kahvaltısı yerine tüketildiğinde tüm sabah enerji seviyenizi yüksekte tutar
Açlık hissini önler
Zihinsel odaklanmayı artırır.
Bu yararlar ön görülen yararlardır. Ancak yeni tüketilmeye başlanan bir içecek olduğu için üzerinde yapılan çalışma sayısı çok az. Bu yüzden yararının kanıtlanması için daha çok çalışmaya ihtiyaç var. Olası yan etkilere bakacak olursak;
Kurşun geçirmez kahve doymuş yağ açısından zengin olduğu için günlük doymuş yağ alımınızı arttırır. Yüksek doymuş yağ ile beslenmede kalp krizine yakalanma riskinizi arttırabilir.
Kahvaltı öğününü kurşun geçirmez kahve ile yapmak besin öğesi alımınızı azaltacağı için vitamin ve minerallerden eksik beslenmenize neden olabilir.
Benim düşünceme gelirsem; kilo verme hedefiniz varsa tokluk hissini artırdığı için haftada 2-3 gün kahvaltı öğünü yerine tüketebilirsiniz. Ancak; zihinsel odaklanmayı arttırması yararının daha çok kanıta ihtiyacı var.
Şimdi tarife geçelim;
Kurşun geçirmez kahve tarifi
Malzemeler:
1 kupa taze demlenmiş filtre kahve
1 tatlı kaşığı Hindistan cevizi yağı
1 tatlı kaşığı tereyağ
Yapılışı:
Tüm malzemeleri blendera ekleyip sütlü kahve rengi alana kadar blenderı çalıştırın. Sonrasında tüketin.