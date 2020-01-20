Kahvaltı Yapmak Zararlı Mıdır?

"Vücut gece onarım ve büyüme için enerji harcar. Vücut depolarından protein ve kalsiyum harcanır. Bu yüzden kahvaltı günün en önemli öğünüdür, ayrıca; güne kahvaltı yaparak başlamak metabolizmanızın çalışmasını sağlar" bilgisi geçmiş yıllarda yapılan çalışmalardan çıkan sonuçlardı. Metabolizmanın çalışmaya başlaması kahvaltıda tüketilen yiyeceklerin parçalanması için enerji harcanmasına bağlanırdı. Ancak; metabolizmayı tüm gün tükettiğiniz yiyecekleri parçalamak için harcadığınız enerjinin harekete geçirdiği ortaya çıktı. O yüzden bu tez tabii ki çürümüş oldu.

Buna rağmen; yapılan birçok çalışmada kahvaltı yapan kişilerin daha sağlıklı olduğu bulunmaktadır. Örneğin; yapılan bazı çalışmalarda; obez olmaya ve kronik hastalıklara yakalanmaya daha az yatkın oldukları bulunmaktadır. Ancak bu durumun nedeni kahvaltının kendisine değil; kahvaltı yapan kişilerin kahvaltıyı atlayanlara göre daha fazla beslenme bilgisi olduğuna dayandırılabilmektedir. Kahvaltı yapan kişilerin; sağlıklı beslenmeye, daha fazla lif ve mikrobesin tüketimine yatkın oldukları görülmektedir.

Ancak; okul çağı çocuklarında kahvaltı çok önemlidir. Yapılan bir çalışmada; kahvaltı yapmanın beyin fonksiyonlarını güçlendirdiği ve konsantrasyonu arttırdığı bulunmaktadır.

Tüm bunlara ek olarak; kahvaltı yapmayı savunanların esas savunduğu; kişi kendini aç bıraktığı için bir sonraki öğünde yediği yiyecek miktarını arttıracak ve bu da kişinin kilo almasına neden olacaktır savıdır. Ancak; 309 hafif kilolu/obez kişinin katıldığı bir çalışmada kahvaltı yapmamanın kilo verme üzerinde herhangi bir etkisinin bulunmadığı ortaya çıkmaktadır. Başka bir çalışmada ise; kahvaltı yapmamanın günlük alınan kaloriyi 400 kalori kadar azalttığı bulunmaktadır. Yani; kahvaltı yapmamanın bizi şişmanlattığına dair bir kanıt yoktur.

Kahvaltı yapıp yapmamaktan çok kahvaltının içeriği daha önemlidir. Yüksek proteinli kahvaltıların; iştahı azalttığı ve bir sonraki öğünde daha az besin tüketimini sağladığı bulunmaktadır. Ayrıca; her ne kadar önermesem de, tatlı bir yiyecek tüketmek istiyorsanız eğer sabah saatlerinde tüketirseniz leptin hormonu daha dengeli olduğu için açlık seviyesi daha rahat korunabilmektedir. Siz yinede; şekere yönelmek yerine proteini tercih edin.

Sonuç olarak; kahvaltının kötü olup olmadığı ile alakalı kesin bir kanıt yok. En önemlisi kendi açlığınızı dinlemeniz. Eğer sabah aç uyanıyorsanız; kahvaltı sizin için günün en önemli öğünü olacaktır. Her vücut güne farklı başlar. Her vücudun hormon düzeyi, glukoz fonksiyonu birbirinden farklıdır. Proteince zengin dengeli bir kahvaltı yapmak önemlidir ancak gün içerisindeki öğünlerin dengesini korumanız kan şekeri seviyesini korumak, açlık seviyesini dengelemek ve kilo veriminizi kontrol altında tutma açısından daha değerlidir.

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