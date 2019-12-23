Glütensiz Diyet Kilo Verdirir mi?

Glüten; tahıllarda bulunan bir protein türüdür. Buğday, Arpa, Çavdar, Bulgur gibi yiyeceklerde bulunur. Bu proteinler elastik ve doku kazandıran proteinlerdir. Bu sayede, tahılla hazırlanmış yiyeceklerin dokusunun sağlanması açısından önemlidir. Ancak; Karın ağrısı, şişkinlik, kabızlık, sindirimde zorlanma, kusma, kronik yorgunluk, kas ağrısı gibi problemleriniz varsa Çölyak hastalığı veya Glüten hassasiyetinden şüphelenmelisiniz.

Çölyak hastalığı; besin emilimini sağlayan ince bağırsağın çeperlerine hasar veren otoimmün bir hastalıktır. Glüten içeren yiyeceklerin tüketilmesiyle immün sisteminiz etkilenerek intestinal hasar ortaya çıkar. Glütenin bir bileşeni olan gliadin; bağırsaklarda inflamasyona yol açarak besin emilimini azaltır, diayereyi arttırır ve hastalığın ciddiyetine göre kilo kaybı ve güçsüzlüğe yol açabilir.

Glüten hassasiyeti ise; alerjik ve otoimmün olmayan bir durumdur. Çölyak benzeri semptomlar gösterebileceği gibi Çölyak’ta görülmeyen migren, kemik ağrısı, konsantrasyonda güçlük gibi semptomlarıda vardır. Sizde aynı semptomları görüyorsanız; glüten içeren tahıllardan, glütenle bulaşa girmiş yiyeceklerden uzak durmalısınız. Tükettiğiniz yiyecekler glüten içeren yiyeceklerle birlikte üretilmemelidir. Ayrıca; tükettiğiniz yiyeceklerdeki glüten miktarı 20 ppm’in altında olmalıdır.

Mısır, Pirinç, Yulaf, Karabuğday, Amaranth ve Teff doğal olarak glüten içermez. Ancak; glüten içeren yiyeceklerle birlikte üretiliyorlarsa glüten kontaminasyonu olabilir. Bu yüzden dikkatli tüketilmeleri gerekir.

Glütensiz diyet; artık zayıflama diyetlerinde de kullanılır oldu. Ancak; yapılan bir çok çalışmada; akdeniz diyeti ve glütensiz diyet karşılaştırılıp kilo kaybına etkileri bakıldığında arada anlamlı bir fark bulunamamaktadır. Ayrıca; glütensiz diyet; diyet lifi, folat, niasin ve B12’den düşük olduğu için bu esansiyel besinlerin vücutta eksiklikleri ortaya çıkabilmektedir. Vücudunuzda anlamlandıramadığınız bir ödem, yorgunluk ve yukarıda saydığım semptomlar varsa glütensiz diyet, vücutta semptomların iyileşmesini sağladığı için kilo vermenizi kolaylaştıracaktır. Ancak; sağlıklı bir bireyseniz, sadece kilo vermek için glütensiz diyeti uygulamanıza kesinlikle gerek yok. Sizin için uygun, dengeli bir beslenme düzeniyle istediğiniz kiloya rahatça inebilirsiniz.