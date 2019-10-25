5 Adımda Kabızlıktan Kurtulun

Yemediğiniz yiyecekler, yaşam şekliniz, hastalıklar veya kullandığınız ilaçlar kabızlığa neden olabilmektedir. Ancak; bazı insanlarda kronik kabızlıkta görülebilmektedir. Kronik kabızlığın nedeni çoğunlukla bilinememektedir. Kabızlık; yaşam kalitesini, fiziksel ve mental sağlığı olumsuz yönde etkilemektedir. Ayrıca; kilo verme döneminde de kilo verilmesini zorlaştırmaktadır. Kabızlığı evinizin rahatlığında uygulayabileceğiniz, vereceğim 5 yöntemle yenmeniz mümkün.

1-Su tüketiminizi arttırın

Düzenli bir şekilde susuz kalmak; bağırsakta dışkı geçişini zorlaştırır ve kabızlığa neden olur. Bu durumu önlemek için su tüketiminizi arttırmanız çok önemlidir. Ayrıca; yapılan bazı çalışmalarda maden suyu tüketiminin ; normal su tüketimine göre kabızlığa daha iyi geldiğide söylenmektedir. Bu yüzden; günde 2 şişe düşük sodyumlu maden suyu tüketebilirsiniz.

2-Günlük aldığınız lif miktarını takip edin

Lif tüketimi; dışkı kütlesini arttırarak bağırsak hareketlerinin sıklığını arttırmaktadır. Bu sayede dışkının bağırsaklardan geçişini kolaylaştırmaktadır. Bu yüzden; lif tüketimi kabızlığın önlenmesi için olmazsa olmazdır. Lif alımı; kadınlarda 25 gram, erkeklerde 38 gram şeklinde önerilmektedir. Ancak; tükettiğiniz lif türü de çok önemlidir. Kabızlığın önlenmesinde çözünebilir lifler daha etkilidir. Yulaf kepeği, kuruyemişler, bezelye, mercimek, fasülye, bazı sebze ve meyveler bu sınıfa girmektedir.

3-Probiyotik ve Prebiyotik içerikli gıdalara yönelin

Kronik kabızlık; bağırsaklardaki bakteri dengesizliğinden kaynaklı ortaya çıkabilmektedir. Probiyotikler bu dengesizliği düzenleyerek kronik kabızlığın önlenmesinde yardımcı olmaktadır. Probiyotikleri beslenmenize eklemek için; canlı bakteri taşıyan, yoğurt, kefir , turşu gibi probiyotik gıdaları tüketebilir veya probiyotik destek kullanabilirsiniz.

Prebiyotik lifler; bağırsaklarınızdaki sağlıklı bakterileri besleyerek bağırsak bakterilerinin dengesini sağlar. Bu sayede; kabızlığın önlenmesine yardımcı olur. Prebiyotik lifleri içeren soğan, sarımsak gibi yiyecekleri beslenmenize ekleyebilirsiniz.

4-Düşük Fodmap diyeti uygulayın

Kabızlık; bazı durumlarda IBS’nin bir semptomu olarak görülebilmektedir. Düşük FODMAP diyeti IBS’nin tedavi edilmesi için kullanılan bir eliminasyon diyetidir. Diyet; yüksek FODMAP içerikli yiyeceklerin sınırlandırılması ve belli bir süre sonra yeniden eklenmesiyle tolerasyonun ölçülmesi şeklinde ilerler. Kabızlık dominant IBS probleminiz varsa rahatlatabilir ancak tam çözüm değildir. Yine de günlük aldığınız lif miktarına dikkat etmeniz gerekir.

5-Kullandığınız bitkileri dikkatli seçin

Kabızlığın tedavisinde evde çözüm olarak sinameki, barut ağacı, açlık otu gibi bitkilerin bitki çayları kullanılabilmektedir. Ancak; bu çok yanlıştır. Çünkü bu bitkiler uzun süreli kullanıldığında bağırsak tembelliğine yol açabilir, bağırsakta villusların düzleşmesine neden olup bağırsak hastalıkları riskini arttırabilmektedir. Bu yüzden evde kullandığınız bitkilere çok dikkat edin. Kabızlığın önlenmesinde; günde 1-2 yemek kaşığı keten tohumunu 10 katı kadar su ile birlikte kullanabilirsiniz. Ayrıca; karnıyarık otu tohumunu 2-16 hafta arası günde 7-30 g arası alabilirsiniz.

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