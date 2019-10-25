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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haberler>Mahmure>Yazarlar>Şevval Aksu>5 Adımda Kabızlıktan Kurtulun
Mahmure
25.10.2019 - 12:30, Son Güncelleme:

5 Adımda Kabızlıktan Kurtulun

Şevval Aksu
Şevval Aksu
Diyetisyen
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Şevval Aksu
Şevval Aksu
5 Adımda Kabızlıktan Kurtulun

"Kabızlık; haftada 3 günden az bağırsak hareketi, tuvalete gidildiğinde rahatsızlık, karın şişkinliği ve ağrısı, dışkılarken zorlanma ve sert dışkı ile karakterize bir rahatsızlıktır. "

Yemediğiniz yiyecekler, yaşam şekliniz, hastalıklar veya kullandığınız ilaçlar kabızlığa neden olabilmektedir. Ancak; bazı insanlarda kronik kabızlıkta görülebilmektedir. Kronik kabızlığın nedeni çoğunlukla bilinememektedir. Kabızlık; yaşam kalitesini, fiziksel ve mental sağlığı olumsuz yönde etkilemektedir. Ayrıca; kilo verme döneminde de kilo verilmesini zorlaştırmaktadır. Kabızlığı evinizin rahatlığında uygulayabileceğiniz, vereceğim 5 yöntemle yenmeniz mümkün.

1-Su tüketiminizi arttırın

Düzenli bir şekilde susuz kalmak; bağırsakta dışkı geçişini zorlaştırır ve kabızlığa neden olur. Bu durumu önlemek için su tüketiminizi arttırmanız çok önemlidir. Ayrıca; yapılan bazı çalışmalarda maden suyu tüketiminin ; normal su tüketimine göre kabızlığa daha iyi geldiğide söylenmektedir. Bu yüzden; günde 2 şişe düşük sodyumlu maden suyu tüketebilirsiniz.

2-Günlük aldığınız lif miktarını takip edin

Lif tüketimi; dışkı kütlesini arttırarak bağırsak hareketlerinin sıklığını arttırmaktadır. Bu sayede dışkının bağırsaklardan geçişini kolaylaştırmaktadır. Bu yüzden; lif tüketimi kabızlığın önlenmesi için olmazsa olmazdır. Lif alımı; kadınlarda 25 gram, erkeklerde 38 gram şeklinde önerilmektedir. Ancak; tükettiğiniz lif türü de çok önemlidir. Kabızlığın önlenmesinde çözünebilir lifler daha etkilidir. Yulaf kepeği, kuruyemişler, bezelye, mercimek, fasülye, bazı sebze ve meyveler bu sınıfa girmektedir.

3-Probiyotik ve Prebiyotik içerikli gıdalara yönelin

Kronik kabızlık; bağırsaklardaki bakteri dengesizliğinden kaynaklı ortaya çıkabilmektedir. Probiyotikler bu dengesizliği düzenleyerek kronik kabızlığın önlenmesinde yardımcı olmaktadır. Probiyotikleri beslenmenize eklemek için; canlı bakteri taşıyan, yoğurt, kefir , turşu gibi probiyotik gıdaları tüketebilir veya probiyotik destek kullanabilirsiniz.

Prebiyotik lifler; bağırsaklarınızdaki sağlıklı bakterileri besleyerek bağırsak bakterilerinin dengesini sağlar. Bu sayede; kabızlığın önlenmesine yardımcı olur. Prebiyotik lifleri içeren soğan, sarımsak gibi yiyecekleri beslenmenize ekleyebilirsiniz.

4-Düşük Fodmap diyeti uygulayın

Kabızlık; bazı durumlarda IBS’nin bir semptomu olarak görülebilmektedir. Düşük FODMAP diyeti IBS’nin tedavi edilmesi için kullanılan bir eliminasyon diyetidir. Diyet; yüksek FODMAP içerikli yiyeceklerin sınırlandırılması ve belli bir süre sonra yeniden eklenmesiyle tolerasyonun ölçülmesi şeklinde ilerler. Kabızlık dominant IBS probleminiz varsa rahatlatabilir ancak tam çözüm değildir. Yine de günlük aldığınız lif miktarına dikkat etmeniz gerekir.

5-Kullandığınız bitkileri dikkatli seçin

Kabızlığın tedavisinde evde çözüm olarak sinameki, barut ağacı, açlık otu gibi bitkilerin bitki çayları kullanılabilmektedir. Ancak; bu çok yanlıştır. Çünkü bu bitkiler uzun süreli kullanıldığında bağırsak tembelliğine yol açabilir, bağırsakta villusların düzleşmesine neden olup bağırsak hastalıkları riskini arttırabilmektedir. Bu yüzden evde kullandığınız bitkilere çok dikkat edin. Kabızlığın önlenmesinde; günde 1-2 yemek kaşığı keten tohumunu 10 katı kadar su ile birlikte kullanabilirsiniz. Ayrıca; karnıyarık otu tohumunu 2-16 hafta arası günde 7-30 g arası alabilirsiniz.  

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Şevval Aksu
Şevval Aksu
Diyetisyen
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