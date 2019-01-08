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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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GeriSelin Irmak KAÇMAZ Güzellik Kalıpları Sonunda Yıkıldı mı?
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Haberler>Mahmure>Yazarlar>Selin Irmak KAÇMAZ>Güzellik Kalıpları Sonunda Yıkıldı mı?
Yazarlar
08.01.2019 - 10:00, Son Güncelleme:

Güzellik Kalıpları Sonunda Yıkıldı mı?

Selin Irmak KAÇMAZ
Selin Irmak KAÇMAZ
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Selin Irmak KAÇMAZ
Selin Irmak KAÇMAZ
Güzellik Kalıpları Sonunda Yıkıldı mı?
Geçtiğimiz yılın şüphesiz en ilgi çekici trendi ‘kendini olduğun gibi kabul et’ti. Özellikle kadınlar, sonunda güzellik kalıplarını reddetmeyi, ideal bedeninde, doğal haliyle kendini sevmeyi öğrenmeye başladı.

"Geçtiğimiz yılın şüphesiz en ilgi çekici trendi ‘kendini olduğun gibi kabul et’ti. Özellikle kadınlar, sonunda güzellik kalıplarını reddetmeyi, ideal bedeninde, doğal haliyle kendini sevmeyi öğrenmeye başladı."

Trend diyorum çünkü bu algı, dünyaca ünlü isimlerin “0 beden olmak zorunda değiliz” kararıyla neredeyse bir akım haline geldi. Aslında normali bu…

Kadın erkek fark etmeden herkes kendini bulunduğu kiloda, ten renginde, kendi burnuyla, saçıyla, doğum çatlaklarıyla, beyaz saçlarıyla kabul etmeli, sevmeli.

Modern dünyanın sunduğu güzellik kalıplarını reddeden bu akım, benim listemde geçtiğimiz yılın en müthiş olaylarından biri.

Rihanna’ya bin teşekkür!

İnsanlara bedenini her haliyle sevmenin en güzel halini gösteren, kalıpları yıkma yolunda meşaleyi taşıyan isim ise bana göre Rihanna.

Birkaç yıl önce kusursuz bedeniyle sahnelerde arz-ı endam eden Barbadoslu şarkıcı, sonra kilo almaya başladı. Anında eleştiri oklarının, aşağılayıcı yorumların ve magazin gündeminin hedefi olan Riri, umursamaz tavrıyla muazzam bir duruş ortaya koydu.

Rihanna’nın kilolarına rağmen giydiği cesur kostümler, verdiği “Her halimle güzelim” mesajları kendisiyle barışık olmayan tüm kadınlara ilham kaynağı oldu.

Olaya son noktayı ise kendi tasarladığı iç çamaşırı koleksiyonunun defilesinde koydu. Podyumlara sürekli kusursuz görünen modelleri çıkaran markalara inat Rihanna, her renkten, her bedenden hatta hamile modelleri defilesinde yürüttü.

Güzellik Kalıpları Sonunda Yıkıldı mı

Tüm bunlardan önce de kendini sev mesajı veren bir sürü isim var diyebilirsiniz ama ben yine de akımın öncüsü Rihanna diyeceğim. Şarkıcı, magazin ve sosyal medyadaki gücünü kullanarak milyonlarca kadını ikna etmeyi başardı. O yüzden bin teşekkür Rihanna! Kadınlarımıza kendini sevme konusunda yardımcı olduğun için…

Çok klişe belki evet ama kendini sevmek şahane bir şey! :)
Önemli olan hangi kiloda, hangi kıyafetin içinde, hangi saç rengiyle, makyajla mutlu olduğunu keşfetmek.
Emin olun sonrası kendiliğinden gelecek.

Bundan böyle bu köşede güzellik trendlerini, moda akımlarını, biraz magazini, biraz ünlüler dünyasını konuşacağız. Bazen konunun uzmanlarına danışacağız, bazen gözlemlerimi, okuyup araştırdıklarımı tartışacağız…

Herkese keyifli okumalar :)

Düşüncelerinizi paylaşmak, soru sormak isterseniz:

ikacmaz@hurriyet.com.tr

https://www.instagram.com/selinikacmaz/

Selin Irmak KAÇMAZ
Selin Irmak KAÇMAZ
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