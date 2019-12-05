5 Aralık Kadın Hakları Günü: Kadın Olmanın Muhteşemliği

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
GeriSelin Irmak KAÇMAZ 5 Aralık Kadın Hakları Günü: Kadın Olmanın Muhteşemliği
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Haberler>Mahmure>Yazarlar>Selin Irmak KAÇMAZ>5 Aralık Kadın Hakları Günü: Kadın Olmanın Muhteşemliği
Yazarlar
05.12.2019 - 07:28, Son Güncelleme:

5 Aralık Kadın Hakları Günü: Kadın Olmanın Muhteşemliği

Selin Irmak KAÇMAZ
Selin Irmak KAÇMAZ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Selin Irmak KAÇMAZ
Selin Irmak KAÇMAZ
5 Aralık Kadın Hakları Günü: Kadın Olmanın Muhteşemliği

"Bugün 5 Aralık Kadın Hakları Günü… Aynı zamanda Atatürk devrimlerinin en önemlilerinden birinin; kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanınmasının yıl dönümü."

Bu iki özel günün tarihini kısaca hatırlayalım mı?

Kadın Hakları Günü, ilk kez 1791 yılında tanındı. Olympe de Gouges, 1789’da Fransız Ulusal Meclisi’nde okunan İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirgesi’nde geçen ‘homme’ (insan) sözcüğünün sadece erkeği kastetmesi sebebiyle 1791 yılında Kadın ve Yurttaş Hakları Bildirgesi’ni yayımladı. Bu, insanlık tarihindeki ilk kadın hakları bildirgesi olarak biliniyor.

Gelelim seçme ve seçilme hakkına…

Mustafa Kemal Atatürk, 5 Aralık 1934’te Anayasa ve Seçim Kanunu’nda yapılan yasa değişikliği ile kadınların ilk kez oy kullanabilmesinin ve seçimlerde aday olabilmesinin önünü açtı.

Böylece Türkiye’de, birçok Avrupa ülkesinden çok daha uzun yıllardan önce kadınlara seçme ve seçilme hakkı verilmiş oldu.

Fransa ve İtalya’dan 11 yıl…

Romanya’dan 12 yıl…

Bulgaristan’dan 13 yıl…

Belçika’dan 14 yıl…

İsviçre’den 36 yıl önce…

Birçoğunuz bunları zaten biliyordur, eminim. Yine de hatırlamakta fayda var. Özellikle kadınların çok zor şartlar altında güçlü kalmaya çalıştığı şu günlerde…

Ülkemizde ve dünyada, özellikle son yıllarda daha da artan bir ‘kadına şiddet’ durumu söz konusu. Bu konu, günlerin, haftaların, yılların konusu… Burada birkaç satır ile geçiştirilemeyecek kadar hassas, önem arz eden…

Bugün ben bambaşka bir noktaya değinmek istiyorum; kadının kadına ettiği şiddet.

Sosyal medyada dekolte giyen kadını yerden yere vuranlar, hayatını göz önünde yaşayanları kınayanlar, özgürlüğü sevenleri ayıplayanlar, “bu benim hayatım” diyenleri dışlayanlar yine kadınlar, kadınlarımız!

Bizler birbirimize destek olduğumuz sürece çok daha güçlü olacağız. Kadınlar, kadınları koruyup kolladığı, elini attığı işlerde destek olduğu, yargılamadığı, eleştirmediği, hakaret etmediği, kıskanmadığı sürece çok daha iyi olacağız. Kadın olmanın mükemmelliğini işte o zaman çok daha iyi anlayacağız.

Kadın olmak muhteşem…

Kadının kadına destek olması muhteşem…

Kadının gücü muhteşem…

Gücünün farkında olan kadın muhteşem…

Birbirimizi koşulsuz sevdiğimiz, kadın olmanın muhteşemliğini anlayabildiğimiz günlere...

Kadın Hakları Günümüz Kutlu Olsun!

Fikirlerinizi paylaşın, çoğalalım...

ikacmaz@hurriyet.com.tr

https://www.instagram.com/selinikacmaz/

False
Selin Irmak KAÇMAZ
Selin Irmak KAÇMAZ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber
5 Aralık Kadın Hakları Günü: Kadın Olmanın Muhteşemliği
Kışa Bomba Gibi Girmeye Hazır Mısınız?
Ağva: Doğaya En Yakın Kaçış Yeri
Lüksün Sade ve Zarif Hali Volvo S90