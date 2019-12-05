5 Aralık Kadın Hakları Günü: Kadın Olmanın Muhteşemliği
"Bugün 5 Aralık Kadın Hakları Günü… Aynı zamanda Atatürk devrimlerinin en önemlilerinden birinin; kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanınmasının yıl dönümü."
Bu iki özel günün tarihini kısaca hatırlayalım mı?
Kadın Hakları Günü, ilk kez 1791 yılında tanındı. Olympe de Gouges, 1789’da Fransız Ulusal Meclisi’nde okunan İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirgesi’nde geçen ‘homme’ (insan) sözcüğünün sadece erkeği kastetmesi sebebiyle 1791 yılında Kadın ve Yurttaş Hakları Bildirgesi’ni yayımladı. Bu, insanlık tarihindeki ilk kadın hakları bildirgesi olarak biliniyor.
Gelelim seçme ve seçilme hakkına…
Mustafa Kemal Atatürk, 5 Aralık 1934’te Anayasa ve Seçim Kanunu’nda yapılan yasa değişikliği ile kadınların ilk kez oy kullanabilmesinin ve seçimlerde aday olabilmesinin önünü açtı.
Böylece Türkiye’de, birçok Avrupa ülkesinden çok daha uzun yıllardan önce kadınlara seçme ve seçilme hakkı verilmiş oldu.
Fransa ve İtalya’dan 11 yıl…
Romanya’dan 12 yıl…
Bulgaristan’dan 13 yıl…
Belçika’dan 14 yıl…
İsviçre’den 36 yıl önce…
Birçoğunuz bunları zaten biliyordur, eminim. Yine de hatırlamakta fayda var. Özellikle kadınların çok zor şartlar altında güçlü kalmaya çalıştığı şu günlerde…
Ülkemizde ve dünyada, özellikle son yıllarda daha da artan bir ‘kadına şiddet’ durumu söz konusu. Bu konu, günlerin, haftaların, yılların konusu… Burada birkaç satır ile geçiştirilemeyecek kadar hassas, önem arz eden…
Bugün ben bambaşka bir noktaya değinmek istiyorum; kadının kadına ettiği şiddet.
Sosyal medyada dekolte giyen kadını yerden yere vuranlar, hayatını göz önünde yaşayanları kınayanlar, özgürlüğü sevenleri ayıplayanlar, “bu benim hayatım” diyenleri dışlayanlar yine kadınlar, kadınlarımız!
Bizler birbirimize destek olduğumuz sürece çok daha güçlü olacağız. Kadınlar, kadınları koruyup kolladığı, elini attığı işlerde destek olduğu, yargılamadığı, eleştirmediği, hakaret etmediği, kıskanmadığı sürece çok daha iyi olacağız. Kadın olmanın mükemmelliğini işte o zaman çok daha iyi anlayacağız.
Kadın olmak muhteşem…
Kadının kadına destek olması muhteşem…
Kadının gücü muhteşem…
Gücünün farkında olan kadın muhteşem…
Birbirimizi koşulsuz sevdiğimiz, kadın olmanın muhteşemliğini anlayabildiğimiz günlere...
Kadın Hakları Günümüz Kutlu Olsun!
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